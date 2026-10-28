ANSES pagaría $93.035 por nacimiento en noviembre: quiénes pueden cobrarlo

ANSES actualizaría el pago único por nacimiento en noviembre. Quiénes pueden acceder, cuáles serían los topes de ingresos y cómo hacer el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prevé actualizar en noviembre el monto de la Asignación por Nacimiento, una ayuda económica que se entrega por única vez a las familias que cumplen con los requisitos establecidos. El importe pasaría de $91.273 a $93.035, si se confirma el aumento estimado del 1,93% para las asignaciones familiares.

El beneficio está destinado a acompañar económicamente a las familias ante la llegada de un hijo y puede alcanzar tanto a trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por el SUAF como a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), bajo las condiciones correspondientes a cada prestación.

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento de ANSES

La prestación corresponde a trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, personas alcanzadas por el sistema de riesgos del trabajo y otros grupos incluidos en el régimen de asignaciones familiares. También pueden acceder los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo, de acuerdo con la extensión prevista por la Ley de los Mil Días.

En el caso de las familias que cobran la AUH, la Ley 27.611 amplió el acceso a las asignaciones por nacimiento y adopción. Para el caso particular de la AUH, deben haber tenido el derecho a cobrar esa asignación por el niño durante el mes en el que ocurrió el parto.

La asignación también contempla los nacimientos sin vida cuando la gestación alcanzó al menos 26 semanas o seis meses.

Cuáles son los topes de ingresos para acceder al pago único

Para los trabajadores comprendidos en el SUAF, el acceso a las asignaciones familiares está sujeto a límites de ingresos. En octubre de 2026, el tope máximo del ingreso del grupo familiar se ubicó en $6.419.726, mientras que el límite individual fue de $3.209.863.

Si se aplica una actualización estimada del 1,93%, el tope del ingreso familiar ascendería a unos $6.543.627 en noviembre y el límite individual llegaría a aproximadamente $3.271.814. Es importante tener en cuenta que ambos valores son estimaciones.

La normativa establece que, si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones familiares del SUAF, aunque la suma de los ingresos de ambos progenitores no supere el tope general.

Qué plazo hay para solicitar la Asignación por Nacimiento

El trámite puede realizarse una vez que transcurrieron dos meses desde el nacimiento y hasta que se cumplen dos años. Por eso, las familias que todavía no solicitaron la prestación pueden revisar si están dentro del plazo y si reúnen las condiciones para acceder al pago.

Para iniciar la gestión, es necesario que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en ANSES. Si la información ya está acreditada, el titular puede ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a Atención Virtual y elegir la opción "Pago Único por Matrimonio, Nacimiento o Adopción".

Si el nacimiento o el vínculo familiar todavía no figura en los registros, se debe acreditar la información mediante la documentación correspondiente. ANSES indica que, en esos casos, se debe solicitar un turno para realizar la gestión en una oficina. También es posible consultar el procedimiento a través de la línea telefónica 130.

El trámite es gratuito y el pago se realiza una sola vez cuando se cumplen los requisitos. Antes de iniciar la solicitud, es conveniente comprobar que los datos estén actualizados y consultar los montos oficiales vigentes para el mes en que se gestione la prestación.