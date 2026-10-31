AUH de ANSES: qué deben hacer las familias en noviembre para cobrar el 20% retenido

ANSES cruzará datos de salud y educación para facilitar el pago del dinero acumulado. Qué revisar en Mi ANSES y qué tener en cuenta

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde el 1 de noviembre de 2026 un nuevo mecanismo para acreditar los requisitos de salud y escolaridad de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El sistema permitirá verificar automáticamente la información disponible en los registros oficiales para facilitar el cobro del 20% del beneficio que queda reservado. El cambio apunta a reducir la necesidad de presentar la Libreta AUH en papel cuando los organismos públicos ya cuentan con los datos necesarios para completar el trámite.

Sin embargo, no significa que todas las familias recibirán el dinero en una misma fecha ni que el trámite dejará de ser necesario en todos los casos.

Qué deben revisar los titulares de la AUH para cobrar el 20% retenido

El primer paso es ingresar a Mi ANSES y consultar la información de la Libreta AUH de cada hijo. En la sección Hijos > Libreta AUH, los titulares pueden revisar qué apartados se encuentran pendientes y comprobar si necesitan completar algún dato.

A pesar de que el nuevo mecanismo contempla el cruce automático de información, esta consulta permite detectar posibles faltantes antes de dar por acreditados los requisitos. Es decir, el nuevo esquema busca que ANSES pueda comprobar el cumplimiento de las condiciones a partir de los registros oficiales, en lugar de depender exclusivamente de los formularios que presentan las familias.

Para eso, se prevé el intercambio seguro de información entre el organismo previsional, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación, según el requisito que corresponda acreditar.

En el caso de los niños y niñas de hasta 4 años inclusive, las condiciones están vinculadas con los controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio. Para quienes tienen edad escolar, desde los 5 años, también debe acreditarse el cumplimiento del ciclo lectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

La verificación automática busca que esos datos puedan comprobarse sin exigir una certificación presencial en papel cuando la información ya esté disponible. No obstante, el resultado depende de que la información remitida por los organismos permita verificar las condiciones exigidas.

Por lo tanto, si los registros están incompletos o no coinciden, el sistema puede no confirmar el cumplimiento y será necesario recurrir a los mecanismos alternativos previstos.

Qué pasa si ANSES no puede verificar los datos

Si ANSES no cuenta con la información educativa necesaria o el titular necesita formular un reclamo, podrá acreditar el cumplimiento de las condiciones mediante la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Para iniciar la gestión, el titular debe ingresar a Mi ANSES y acceder a Hijos > Libreta AUH. Allí puede consultar qué secciones faltan completar por cada hijo. Si corresponde, deberá generar el formulario y presentarlo en el establecimiento educativo o al centro de salud correspondiente para que completen y firmen los apartados requeridos.

Una vez completada, la Libreta debe cargarse en el sistema siguiendo las indicaciones del organismo. ANSES recomienda que la imagen del formulario sea legible, que se vean sus cuatro esquinas y que el archivo cumpla con los requisitos técnicos establecidos. El trámite es gratuito y se realiza a través de los canales oficiales del organismo.

Cómo se cobra el 20% acumulado de la AUH

La AUH se liquida habitualmente en dos partes: el 80% del monto se paga mensualmente y el 20% restante queda reservado hasta que se acreditan las condiciones exigidas por el programa.

Para los niños de hasta 4 años inclusive, deben comprobarse los controles sanitarios y el plan de vacunación; para los de edad escolar, también se exige la certificación del ciclo lectivo correspondiente.

La nueva modalidad busca facilitar el acceso al monto acumulado mediante la verificación de los datos oficiales. De esta forma, cuando se comprueben automáticamente los controles sanitarios y la vacunación de los menores de hasta 4 años, el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el 80% de la prestación.