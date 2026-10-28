Propuso modificar regulaciones para el sector privado, pidió un rol activo del Banco Central y criticó beneficios selectivos para inversiones

El exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó la política cambiaria del gobierno de Javier Milei y comparó la intervención oficial sobre el dólar con los controles de precios aplicados durante la gestión de Guillermo Moreno como secretario de Comercio Interior.

"Al fin y al cabo, manejan el tipo de cambio como manejaba los precios Moreno", afirmó durante una entrevista con Maximiliano Montenegro en el programa Ahora Play.

El economista sostuvo que las restricciones que todavía rigen para las empresas contradicen los principios de libertad económica y respeto por los derechos de propiedad que defiende el Presidente. También apuntó contra el papel del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que las principales decisiones económicas responden directamente a Milei.

"El ministro de Economía es Milei", afirmó. En ese sentido, consideró que existe una "confusión conceptual muy grande" entre las ideas económicas que sostiene el mandatario y el funcionamiento actual del sistema cambiario.

Cavallo reclamó liberar el mercado cambiario

Uno de los principales cuestionamientos del exministro se centró en las restricciones que enfrentan las empresas para disponer de las divisas que generan mediante sus exportaciones y para acceder a dólares destinados al capital de trabajo o a inversiones.

Según explicó, los exportadores que no están alcanzados por las condiciones especiales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deben liquidar sus divisas bajo las reglas del mercado oficial, mientras que las compañías que necesitan comprar dólares siguen sujetas a limitaciones.

Cavallo también cuestionó la secuencia con la que se flexibilizaron las restricciones cambiarias: primero para las personas y luego, de manera más limitada, para las empresas. Su propuesta es eliminar las restricciones que todavía permanecen para ambos grupos.

"Libertad cambiaria no significa que el tipo de cambio fluctúe una barbaridad. Libertad cambiaria significa que el que genera la divisa sea dueño de la divisa y que el que necesita comprar divisas para cualquier motivo tenga que ir a un mercado, no al Banco Central", explicó.

En ese esquema, el precio del dólar debería surgir de la oferta y la demanda, mientras que el Banco Central tendría un papel acotado en las operaciones cambiarias. Según planteó, el organismo debería concentrarse en acumular reservas, atender sus obligaciones y vender divisas cuando disponga de recursos suficientes para moderar movimientos transitorios del mercado.

La propuesta para que el Banco Central compre US$40 millones diarios

Para acumular reservas, Cavallo propuso establecer una regla de compras diarias de dólares, con montos definidos de antemano y un mecanismo previsible de intervención.

Como referencia, mencionó un esquema de adquisiciones por u$s40 millones diarios, similar al que, según señaló, se aplica en Chile.

El economista también rechazó el argumento de que el mercado cambiario argentino es demasiado pequeño para implementar una pauta de ese tipo. "El mercado es chiquito porque lo han achicado", sostuvo.

A su entender, el superávit comercial y los dólares que los argentinos mantienen dentro y fuera del país permitirían ampliar el volumen de operaciones si se eliminaran las restricciones.

Cavallo consideró, además, que el Banco Central podría emitir pesos para comprar divisas sin que eso necesariamente deteriore las expectativas económicas. Como antecedente, recordó la primera etapa de la convertibilidad, cuando el incremento de las reservas estuvo acompañado por un proceso de remonetización de la economía.

"Si emiten pesos para comprar reservas, eso va a ayudar a que baje el riesgo país", afirmó. Según su planteo, una reducción del riesgo país contribuiría a moderar las expectativas de devaluación.

Por qué Cavallo cuestiona las condiciones del RIGI

El exministro también objetó las diferencias entre las empresas que acceden al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y aquellas que operan bajo las reglas generales de la economía.

Las compañías alcanzadas por el RIGI cuentan con condiciones especiales, entre ellas beneficios vinculados a la disponibilidad de divisas generadas por sus proyectos. Para Cavallo, esas facilidades deberían extenderse al resto del sector privado.

En ese contexto, recordó una conversación con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante la discusión del régimen. Según relató, Sturzenegger le había comentado que Milei esperaba que, en un plazo de dos años, todas las empresas recibieran un tratamiento impositivo y financiero similar al previsto para los proyectos incluidos en el RIGI.

Cavallo planteó que avanzar hacia reglas más homogéneas permitiría reducir las diferencias entre las compañías que acceden a esos beneficios y las que continúan sujetas a las restricciones generales.

La convertibilidad como antecedente

Para respaldar su propuesta, Cavallo defendió la experiencia de la convertibilidad como antecedente de un cambio de régimen monetario y cambiario que modificó las expectativas económicas.

"El milagro de la convertibilidad fue cambiar el régimen monetario, cambiario y financiero de una manera que la gente entendiera y que proyectara expectativas de estabilidad", sostuvo.

Según su interpretación, la estabilización de comienzos de los años 90 permitió recuperar el crédito en pesos y dólares, reducir las tasas de interés y favorecer el regreso de capitales argentinos que permanecían fuera del sistema financiero.

El exministro considera que un cambio en las reglas actuales podría contribuir a recuperar la confianza y mejorar las condiciones de financiamiento. Sin embargo, su propuesta de acumular reservas mediante la emisión de pesos está sujeta a los efectos monetarios que esa operación pueda generar, una cuestión que forma parte de su planteo económico.

Las críticas al ajuste y la infraestructura

Cavallo también cuestionó la paralización de obras de infraestructura y sostuvo que el equilibrio fiscal no debería implicar la interrupción de inversiones necesarias para el desarrollo.

En particular, criticó la suspensión de proyectos que contaban con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o del Banco Mundial y advirtió sobre el deterioro de rutas y caminos.

El economista calificó como un "error garrafal" la falta de atención a la infraestructura y planteó que la política fiscal debería contemplar tanto el equilibrio de las cuentas públicas como las necesidades de inversión.

Por último, describió la orientación económica del Gobierno como una combinación de "oportunismo y conejos de la galera". También atribuyó parte del desempeño oficial a factores externos, entre ellos los precios internacionales de los productos energéticos y mineros y el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.

En el plano político, advirtió que la evolución de la economía podría incidir en las elecciones del próximo año. "Si siguen las cosas así como están ahora, yo no sé si va a ganar la elección el año próximo", afirmó. No obstante, sostuvo que Milei todavía tiene margen para modificar el rumbo si logra explicar de manera creíble cómo piensa superar las dificultades económicas.