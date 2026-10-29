Las proyecciones privadas ubican el IPC entre 1,8% y 2% mensual, pero los aumentos en alimentos complican una desaceleración más marcada

La inflación de octubre podría cerrar cerca del 2%, a pesar de que algunas consultoras proyectan una leve desaceleración respecto del 1,9% de septiembre. Los relevamientos de la tercera semana del mes muestran una dinámica dispar, ya que mientras algunos indicadores generales avanzan a un ritmo moderado, los alimentos siguen acumulando aumentos.

El escenario mantiene al índice de precios cerca del nivel que registró durante los últimos meses. Eco Go calcula una inflación mensual del 1,8%, mientras que Analytica proyecta un 2%. La diferencia refleja que todavía hay presiones que pueden limitar la desaceleración antes del cierre del mes.

Inflación de octubre qué muestran las últimas mediciones

Los relevamientos semanales muestran diferencias según la canasta que mide cada consultora. Invecq registró una suba del 0,9% en los precios durante la tercera semana de octubre. Con ese resultado, el promedio móvil de cuatro semanas quedó en 1,8%.

Eco Go, en cambio, informó que su relevamiento de precios minoristas avanzó 0,12% durante la tercera semana. La consultora explicó que el resultado estuvo contenido por una caída del 1,75% en prendas de vestir y calzado. En las tres primeras semanas de octubre, su indicador acumuló un incremento del 1,34%.

La proyección de Eco Go supone aumentos del 0,5% en cada una de las semanas restantes. Bajo ese escenario, el indicador mensual llegaría al 1,8%.

Alimentos siguen los aumentos y ponen presión sobre el IPC

Los alimentos se encuentran dentro de los factores con mayor incidencia en la inflación. LCG registró una suba del 0,5% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de octubre, con lo que el rubro acumuló siete semanas consecutivas de aumentos. No obstante, el promedio de las últimas cuatro semanas bajó al 3,8%, desde el 4,4% de la medición anterior.

Dentro de esa canasta, las carnes aumentaron 0,5% semanal y las bebidas e infusiones, 1,1%. Ambos rubros explicaron más de la mitad de la variación semanal de alimentos y bebidas relevada por LCG.

En la medición de las últimas cuatro semanas, las carnes, los panificados y las verduras concentraron más de la mitad del aumento acumulado. En paralelo, Eco Go también midió un aumento semanal del 0,59% en alimentos y bebidas no alcohólicas.

La consultora señaló que esa división aportó más que el incremento total de su indicador general, mientras que la baja de los precios de la indumentaria compensó parte de la presión.

Qué dijo Milei sobre el ritmo de la desinflación

El presidente Javier Milei reconoció el 22 de octubre que la inflación bajaba a un ritmo menor al esperado por el Gobierno. Durante una entrevista con Radio Rivadavia, vinculó esa dinámica con un crecimiento económico inferior al previsto y sostuvo que el contexto internacional también repercute sobre los precios de la energía y otras materias primas.

"Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor", afirmó el mandatario durante la entrevista.

Con estimaciones privadas que ubican la inflación de octubre entre el 1,8% y el 2%, el dato que publique el INDEC permitirá determinar si el índice retomó la desaceleración después del 1,9% registrado en septiembre