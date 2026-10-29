Shandong Gold Group y Barrick Gold Corporation manejan Veladero, el yacimiento que desde el 2005 extrae oro y plata de la cordillera sanjuanina

Shandong Gold se unió en 2017 en un Joint Venture 50/50, extendiendo la vida del yacimiento.

Ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el departamento Iglesia, el yacimiento Veladero constituye la piedra angular de la minería metalífera en la provincia de San Juan y uno de los complejos extractivos de oro y plata más relevantes de América Latina.

Desde el inicio de sus operaciones comerciales hace más de dos décadas, el desarrollo de este activo no solo transformó la matriz productiva y fiscal sanjuanina, sino que se convirtió en un caso paradigmático de integración corporativa global al reunir a dos gigantes mundiales de la industria extractiva: la canadiense Barrick Gold Corporation y la estatal china Shandong Gold Group.

Veladero: la mina que más oro produce, en manos chinas y canadienses

La historia operativa de Veladero comenzó formalmente a principios de los años 2000, cuando la compañía multinacional de origen canadiense Barrick Gold Corporation impulsó el proyecto tras intensas campañas de exploración en la franja geológica El Indio, una de las zonas auríferas más ricas del planeta compartida entre Argentina y Chile.

Con una inversión inicial que superó los 500 millones de dólares para el montaje de la infraestructura clave —incluyendo un complejo tendido logístico, plantas de proceso y un camino de acceso cordillerano de más de 150 kilómetros—, la mina inició su fase de producción comercial en septiembre de 2005.

Durante más de una década, Barrick operó el yacimiento de manera exclusiva. Veladero se consolidó rápidamente como el principal motor de las exportaciones de la provincia de San Juan, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos y dinamizando un entramado de proveedores locales de bienes, servicios e ingeniería. El método de extracción mediante minado a cielo abierto y el procesamiento por lixiviación en valle posicionaron a la mina como un estándar operativo de gran escala en condiciones climáticas extremas.

El acuerdo estratégico de 2017 y la conformación del Joint Venture

A medida que el yacimiento avanzaba en sus etapas de madurez operativa y el mercado minero global demandaba alianzas estratégicas para sostener inversiones de capital intensivo, Barrick inició la búsqueda de un socio corporativo con capacidad financiera e interés de expansión regional. En abril de 2017, la firma canadiense anunció la firma de un acuerdo de cooperación estratégica internacional con Shandong Gold Group, uno de los mayores conglomerados estatales mineros de la República Popular China.

La transacción se concretó formalmente el 30 de junio de 2017 por un monto total de 960 millones de dólares. A través de este traspaso, Shandong Gold adquirió el 50% de las acciones y derechos de explotación del yacimiento Veladero. La operación dio lugar a la conformación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) organizada bajo el modelo de Joint Venture 50/50, donde ambas partes comparten en partes iguales la propiedad, las inversiones, las decisiones de gobernanza y las utilidades generadas por el activo.

Gobernanza compartida y sinergia corporativa internacional

La alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold reconfiguró el esquema operativo del complejo minero sanjuanino:

Barrick Gold Corporation (Canadá): Como co-propietaria y co-operadora histórica, aporta la infraestructura de ingeniería existente, los estándares internacionales de gobernanza ambiental y social, la experiencia en logística de alta montaña y el conocimiento técnico acumulado del terreno cordillerano.

Shandong Gold Group (China): En su carácter de socio estratégico al 50%, aporta respaldo financiero de gran escala, acceso a financiamiento corporativo internacional y una visión estratégica alineada con los planes de expansión del capital asiático en la búsqueda de metales preciosos y minerales clave.

Para llevar adelante la dirección del yacimiento, ambas compañías establecieron un Comité Ejecutivo Conjunto encargado de tomar decisiones operativas, presupuestarias y ambientales. Asimismo, el acuerdo marco incluyó compromisos para explorar conjuntamente el potencial de la franja fronteriza, evaluar proyectos adyacentes y extender la vida útil de Veladero mediante nuevas inversiones en exploración superficial e infraestructuras de lixiviación de última generación.

Impacto económico, generación de valor y proyecciones futuras

En la actualidad, Veladero continúa manteniéndose como el principal factor de dinamismo para la economía de San Juan. Con producciones anuales que sostienen el flujo exportador de la provincia, la operación genera compras contratadas a empresas locales sanjuaninas, aportes permanentes en concepto de regalías e impuestos provinciales y nacionales, y empleo directo de alta calificación para miles de trabajadores del departamento Iglesia y el Gran San Juan.

La integración entre el conocimiento técnico canadiense y la capacidad financiera del capital chino ha permitido ejecutar planes de extensión de la vida útil del yacimiento más allá del horizonte inicial previsto, asegurando que el motor minero de San Juan continúe operando bajo los más altos estándares productivos e industriales durante la próxima década.