BHP y Lundin Mining comenzaron a trasladar equipos capaces de cargar 142 toneladas por viaje. Incorporará 36 unidades para avanzar con un megaproyecto

El distrito Vicuña es un yacimiento clave global, con alto potencial de desarrollo y reservas significativas.

Estos equipos avanzados, de 142 toneladas de capacidad, están diseñados para operar en la alta cordillera.

Vicuña Corp inició el despliegue de camiones de gran escala para su megaminería de cobre, oro y plata en San Juan.

La cordillera sanjuanina comenzó a recibir el equipamiento de gran escala para uno de sus yacimientos estrella. El joint venture Vicuña Corp —la alianza entre BHP y Lundin Mining que integra los depósitos de clase mundial Josemaría y Filo del Sol— puso en marcha el traslado de sus primeros camiones fuera de ruta Komatsu HD1500-8.

Estos colosos de ingeniería japonesa, capaces de transportar hasta 142 toneladas de material en una sola maniobra, representan la primera avanzada de una gigantesca flota pesada destinada a operar en el denominado distrito Vicuña, el megaproyecto de cobre, oro y plata situado en el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan.

El arribo de las unidades marca un hito en la preparación logística e infraestructura de los trabajos tempranos de la compañía. En total, el plan comprende la incorporación progresiva de 36 equipos mineros de alto tonelaje que continuarán ingresando a la provincia de San Juan hasta abril de 2027.

Las unidades iniciales ya completaron el traslado de sus componentes para su ensamblaje local y posterior etapa de pruebas operativas en alta montaña, donde serán asignadas a tareas críticas de movimiento de suelo, destape minero, apertura de plataformas y consolidación de los caminos de acceso.

Camiones para la minería en San Juan: potencia y tecnología en la alta cordillera

Producido por la firma japonesa Komatsu, el HD1500-8 es un camión minero de chasis rígido diseñado para soportar las exigencias más severas de la minería a gran escala en condiciones climáticas y geográficas complejas. Equipado con un motor diésel Komatsu SDA16V159-3 de 16 cilindros en V y turboalimentado, el vehículo eroga una potencia bruta de 1.576 caballos de fuerza (1.175 kW) a 1.900 rpm, ofreciendo un incremento de aceleración y velocidad final que optimiza los ciclos de transporte en rampas exigentes.

Los camiones Komatsu HD1500-8 pueden trasladar hasta 142 toneladas de material en una sola maniobra.

El camión alcanza un peso bruto operacional de 249,5 toneladas (249.580 kg) y ofrece una capacidad de caja amontonada (SAE 2:1) de 78 metros cúbicos, lo que equivale a la carga nominal de 142 toneladas de roca mineralizada o estéril por viaje. Para administrar semejante masa en movimientos descendentes sobre caminos de montaña, integra un sistema hidráulico de frenos multidisco húmedos en las cuatro ruedas refrigerados por aceite, que actúan además como un retardo continuo con capacidad de absorción superior a los 2.300 HP.

En materia de tracción y maniobrabilidad, el equipo incorpora la transmisión electrónica inteligente K-ATOMiCS de 7 velocidades con función Skip Shift, la cual selecciona de forma automática la marcha ideal según la pendiente, suavizando los cambios y evitando sacudidas en el chasis o pérdida de carga. Asimismo, su dirección hidráulica MacPherson le permite un radio de giro mínimo de 11,2 metros, asegurando agilidad operacional en las canteras y frentes de carga.

En la cabina, presurizada e insonorizada a 72 dB(A), el operador dispone de monitores LCD de alta resolución con el sistema KomVision para visión periférica de 360 grados mediante cámaras y radares, además del monitoreo satelital en tiempo real KOMTRAX Plus para análisis del estado mecánico y del terreno.

El despliegue de esta tecnología sobre los andes sanjuaninos no es caprichosa. El distrito Vicuña es considerado internacionalmente como el yacimiento sin desarrollar más prometedor del planeta, ganándose la denominación de la "Vaca Muerta del cobre" por el volumen y ley de sus reservas.

La alianza estratégica formada por el gigante global BHP y Lundin Mining busca viabilizar un polo productivo transfronterizo que integre el desarrollo de Josemaría —en etapa avanzada en San Juan— con la extensión del depósito de Filo del Sol en el límite con Chile. La escala combinada del proyecto exige infraestructura de transporte de peso pesado capaz de operar bajo rigurosos estándares ambientales y de seguridad industrial.

Oro, plata y cobre: quiénes son los otros "pesos pesados" del segmento

En los grandes proyectos mineros del mundo, quienes compiten de manera directa con los Komatsu en la categoría del HD1500 son los camiones de la marca estadounidense Caterpillar, con sus versiones 785 y 789.

Aunque Caterpillar y Komatsu concentran la gran mayoría del mercado de camiones mineros fuera de ruta, existen otros fabricantes internacionales que juegan en esta categoría, como Hitachi Construction Machinery (Japón), con sus modelos EH3500AC-3 o EH1700.

También en el segmento se planta otro conocido: Liebherr (Alemania / Suiza), con el T 236 (o variantes de la serie T). Aunque esta marca es más conocida por sus ultracamiones de 300 a 400 toneladas (como el T 284), fabrica modelos en el rango de 100 a 150 toneladas con tracción diésel-eléctrica.

Por último, vale mencionar a BelAZ (Bielorrusia), con sus modelos 75131 / 7513 series. Ofrece camiones rígidos de 130 a 140 toneladas con precios de adquisición inicial más reducidos, muy utilizados en yacimientos de Europa del Este, Asia y algunas operaciones de América Latina.