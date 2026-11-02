Nike lanzó sus Flash Days con rebajas de hasta 60% en zapatillas Air Max, Jordan y ropa deportiva, además de opciones de financiación online

Hay cuotas sin interés y envío gratis para miembros por compras mayores.

Nike Argentina puso en marcha una nueva edición de sus Flash Days, una campaña de descuentos que incluye zapatillas, botines, ropa deportiva y accesorios con rebajas de hasta el 60%. La promoción está disponible a través de la tienda online oficial de la marca y reúne productos para hombres, mujeres y niños, con alternativas para running, fútbol, entrenamiento y uso urbano.

La propuesta permite acceder a distintos modelos de calzado e indumentaria con precios inferiores a los habituales. Entre los artículos incluidos aparecen zapatillas de las líneas Air Max y Air Jordan, prendas deportivas Nike, camperas, pantalones, remeras y productos de Jordan.

Los descuentos varían según el producto y pueden alcanzar el 60% sobre el precio original. Además, algunas fichas de compra ofrecen la posibilidad de pagar en cuotas sin interés. En determinados artículos, la financiación llega a nueve cuotas para compras que superan los $149.999, aunque las condiciones dependen del producto y del medio de pago seleccionado.

La campaña se desarrolla en el sitio oficial de Nike Argentina y tiene una modalidad exclusivamente online. Esto significa que los descuentos correspondientes a Flash Days no necesariamente se encuentran disponibles en los locales físicos de la marca.

Qué zapatillas Nike tienen hasta 60% de descuento en Flash Days

Uno de los principales atractivos de la promoción está en el segmento del calzado. La tienda online reúne modelos para distintas actividades, desde zapatillas destinadas al running hasta alternativas urbanas y diseños de la línea Jordan.

Entre los productos que aparecen con rebajas del 60% se encuentran modelos cuyo precio original supera los $400.000. Las promociones permiten acceder a algunos de ellos por valores considerablemente inferiores.

Estas son algunas de las zapatillas incluidas en las ofertas relevadas:

Nike Alphafly 3: modelo de running con un precio promocional de $212.000 , frente a un valor anterior de $529.999. La rebaja es del 60%

modelo de running con un precio promocional de , frente a un valor anterior de $529.999. La rebaja es del 60% Nike Air Max 95 Big Bubble Leather: se consigue por $180.000, cuando su precio original era de $449.999. Tiene un descuento del 60%

se consigue por $180.000, cuando su precio original era de $449.999. Tiene un descuento del 60% Nike Air Max Dn8: aparece a $180.000, frente a los $449.999 anteriores, con una reducción del 60%

aparece a $180.000, frente a los $449.999 anteriores, con una reducción del 60% Air Jordan 1 Retro High OG: tiene un precio promocional de $160.000, en comparación con los $399.999 originales. El descuento alcanza el 60%

tiene un precio promocional de $160.000, en comparación con los $399.999 originales. El descuento alcanza el 60% Nike Air Max TL 2.5: se ofrece a $160.000, frente a un precio anterior de $399.999. La rebaja también es del 60%

se ofrece a $160.000, frente a un precio anterior de $399.999. La rebaja también es del 60% Nike Air Force 1 para niños: cuesta $99.999, mientras que su valor original era de $199.999. En este caso, el descuento es del 50%

Los porcentajes de ahorro no son iguales para todos los modelos. Mientras algunas zapatillas alcanzan el 60%, otras tienen reducciones del 50% o inferiores.

También hay que tener en cuenta que los precios pueden cambiar de acuerdo con el talle, el color y la disponibilidad de cada artículo, por lo que la publicación de un modelo en la sección de promociones no garantiza que todos sus números estén disponibles al momento de realizar la compra.

Ropa Nike con descuentos de hasta 60% en Flash Days

La campaña también comprende una variedad de prendas deportivas y urbanas. El catálogo incluye remeras, pantalones, shorts, calzas, camperas, buzos y tops, con alternativas para diferentes actividades y edades.

Dentro de la sección de indumentaria aparecen productos de Nike Sportswear, Nike Club, Nike Indy y Jordan. También hay prendas vinculadas con el entrenamiento, el running y el fútbol.

Entre las ofertas relevadas se encuentran las siguientes:

Nike Sportswear pantalón de moda para mujer: tiene un precio de $100.000, frente a los $249.999 originales. El descuento es del 60%

tiene un precio de $100.000, frente a los $249.999 originales. El descuento es del 60% Jordan Flight Club campera para mujer: se consigue por $124.000, cuando antes costaba $309.999. La rebaja alcanza el 60%

se consigue por $124.000, cuando antes costaba $309.999. La rebaja alcanza el 60% Nike Club pantalón de moda para hombre: cuesta $54.000, frente a un precio anterior de $134.999. Tiene un descuento del 60%

cuesta $54.000, frente a un precio anterior de $134.999. Tiene un descuento del 60% Jordan Brooklyn campera con capucha para hombre: aparece a $199.999, en comparación con los $399.999 originales. La reducción es del 50%

aparece a $199.999, en comparación con los $399.999 originales. La reducción es del 50% Nike Indy top deportivo para mujer: tiene un precio promocional de $54.999, frente a los $109.999 anteriores. El descuento es del 50%

tiene un precio promocional de $54.999, frente a los $109.999 anteriores. El descuento es del 50% Nike Club campera para hombre: se ofrece a $89.999, cuando su precio original era de $179.999. La rebaja alcanza el 50%

La sección de oportunidades también permite encontrar otras prendas con descuentos del 40%, 45% y 30%. Entre ellas aparecen remeras para running, calzas de entrenamiento, musculosas y camperas.

En el catálogo se incluyen, además, productos vinculados con selecciones nacionales y clubes de fútbol. Hay camisetas y prendas de equipos como Brasil, Inglaterra, Países Bajos, Corea del Sur y FC Barcelona, entre otras alternativas.

La disponibilidad de cada artículo depende del stock y de los talles publicados en la tienda. En consecuencia, los compradores pueden encontrar diferencias entre las opciones disponibles para una misma prenda.

Qué productos Nike se pueden encontrar en la promoción

Para facilitar la búsqueda, la tienda oficial permite filtrar los artículos según diferentes características. Los usuarios pueden seleccionar el tipo de producto, el público al que está destinado, el talle, el color y el porcentaje de descuento.

En el caso de las zapatillas, el catálogo reúne alternativas para running, entrenamiento y uso cotidiano. También aparecen modelos de básquet y productos de la línea Jordan.

En indumentaria, las opciones incluyen prendas Dri-FIT, utilizadas en distintas líneas de entrenamiento y running, además de camperas y buzos con tecnologías específicas de la marca.

La propuesta abarca tanto productos para realizar actividad física como artículos de moda urbana. Esta variedad permite consultar las promociones de acuerdo con la necesidad de cada comprador.

Otra posibilidad es ordenar los resultados por precio, porcentaje de descuento o relevancia. De esa manera, quienes ingresan a la tienda pueden identificar los productos con mayores rebajas o establecer un presupuesto antes de elegir.

Cómo pagar las compras de Nike en Flash Days

Además de los descuentos sobre los precios de lista, algunas compras permiten acceder a financiación con tarjetas de crédito.

Según las condiciones informadas en determinadas fichas de producto, existen alternativas de hasta nueve cuotas sin interés con todos los bancos para operaciones a partir de $149.999. Sin embargo, este beneficio no debe considerarse general para todo el catálogo: la cantidad de cuotas puede cambiar según el artículo y las condiciones que se informen al momento de pagar.

La tienda oficial también publica promociones bancarias y alternativas de financiación. Entre las opciones generales informadas figuran dos, tres y seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, mientras que determinados bancos cuentan con planes específicos.

Por este motivo, antes de confirmar una operación conviene revisar las condiciones que aparecen en el resumen de compra. El precio promocional, la cantidad de cuotas y los eventuales beneficios adicionales deben verificarse para cada producto.

Envío gratis en Nike para compras superiores a $129.999

Otro de los beneficios disponibles en la tienda online es el envío gratuito para miembros registrados de Nike.

La promoción establece que los usuarios que hayan iniciado sesión pueden acceder al envío sin cargo en compras superiores a $129.999. El beneficio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, según los términos y condiciones publicados por la empresa.

La bonificación contempla el envío estándar, el retiro en puntos de entrega habilitados y determinadas modalidades de retiro en tiendas Nike. Quedan excluidos los servicios de envío Express, Same Day y Next Day, que mantienen sus costos habituales.

La promoción alcanza al territorio argentino, con excepción de las provincias de Tierra del Fuego y Misiones.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con el monto mínimo de compra y estar registrado como miembro de la plataforma. El descuento correspondiente al envío se informa durante el proceso de compra.

Cómo comprar zapatillas y ropa Nike con descuento

Los Flash Days se pueden consultar desde la página oficial de Nike Argentina. Una vez dentro de la sección, los usuarios pueden recorrer las distintas categorías y seleccionar los productos que tienen descuentos.

El procedimiento comienza con la elección del artículo. Después, es necesario ingresar a su ficha para consultar los colores, los talles disponibles y el precio final.

La tienda también ofrece una guía de talles para comparar las medidas y seleccionar la opción correspondiente, lo que permite revisar las equivalencias antes de agregar el producto al carrito.

Una vez elegido el artículo, el comprador debe completar los datos solicitados y seleccionar el medio de pago. En esa instancia podrá verificar si la operación permite cuotas sin interés y si corresponde aplicar el beneficio de envío gratuito.

Los descuentos de Flash Days están sujetos a disponibilidad y pueden modificarse cuando se agote el stock de determinados productos. Por eso, los valores publicados deben tomarse como referencia al momento de la consulta.

La campaña representa una oportunidad para buscar zapatillas, ropa deportiva y productos Jordan con rebajas de hasta el 60%, aunque las condiciones varían según cada artículo. La recomendación es comparar el precio anterior con el promocional.