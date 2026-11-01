Consultora asegura que la economía crecerá en septiembre pero no lo suficiente

El director de EcoGo indicó en una entrevista que calculan una leve recuperación en los números del noveno mes del año, pero no evitaría la recesión

El economista y director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, adelantó sus proyecciones sobre la marcha de la actividad en la Argentina y anticipó que, si bien se observa "cierta recuperación" en los indicadores correspondientes a septiembre, la mejora no alcanzará para impedir que el Producto Interno Bruto (PIB) cierre el tercer trimestre del año con números negativos. De confirmarse este diagnóstico, la economía nacional ingresaría formalmente en una fase de recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de caída en el nivel de actividad.

En declaraciones brindadas a Splendid AM 990, el especialista analizó las exigentes metas que deberían darse para revertir el ciclo actual. "Para crecer en lo que resta del año tenés que crecer muy fuerte, alrededor de un 8%", sostuvo Menescaldi, al tiempo que remarcó que el volumen proyectado para el noveno mes no compensará la contracción general. Bajo este escenario, desde la consultora revisaron sus estimaciones anuales y prevén que el PIB cerrará 2026 con una expansión acotada: "Crecerá por debajo del 1%. Nosotros estamos viendo un aumento del 0,8%".

Volatilidad cambiaria y las perspectivas para el año electoral

De cara a 2027, el director de EcoGo se mostró cauto respecto del impacto que tendrá el calendario político sobre las decisiones de consumo e inversión del sector privado, señalando que la dinámica típica de los turnos electorales tiende a paralizar decisiones clave y elevar la volatilidad en los mercados financieros.

"Tenemos un año electoral, todos hacen el famoso canuto y consumen menos. Las empresas no van a invertir. Se viene un año áspero, con volatilidad financiera y sin un boom en términos económicos", advirtió el economista al evaluar el clima de negocios para los próximos meses.

En relación con el debate cambiario y frente a los pronunciamientos de la autoridad monetaria que desestimaron presiones sobre el tipo de cambio, Menescaldi consideró que la polarización en las urnas será un factor determinante en el comportamiento del mercado divisorio. "Va a ser una elección polarizada. Se va a votar entre el mercado y una oposición más populista que no se sabe qué va a hacer con el modelo actual. Si vamos a ese escenario, lamentablemente vas a tener alguna corrida", concluyó.