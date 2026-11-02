ATE anunció medidas de fuerza aeropuertos: amenaza de demoras y cancelaciones de vuelos

La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció al gobierno por "incumplimientos en seguridad aeroportuaria" en más de 27 aeropuertos de todo el país y dispuso la retención de tareas este viernes, lo que podría generar demoras y cancelaciones. El gremio informó que sólo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales.

La Casa Rosada ya tomó nota del plan de lucha y analizará si dispone la conciliación obligatoria (que la ordenaría la secretaría de Trabajo) o aplica la Ley de Modernización Laboral, que limita la medida de fuerza y ordena un 75% del servicio.

En tanto, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, se preguntó: "¿El Gobierno espera que ocurra una catástrofe para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores?" y advirtió que "el desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros".

El gremio responsabiliza al gobierno por la "inseguridad"

Avisó que "cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del gobierno. Estamos comunicando la medida de fuerza con la antelación que exige la ley. En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país" y agregó: "Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, es contra el gobierno para que puedan viajar seguros".

Aguiar apuntó: "Caputo y Sturzenegger nunca subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?" y sostuvo que "no se conoce el destino del 90% de lo que se recauda por tasa aérea. Son miles de millones de pesos que pagan los pasajeros y que debieran estar destinados a fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos para los trabajadores".

Por último, subrayó: "Faltan ambulancias, la mayoría están rotas, tampoco hay insumos para atender emergencias, faltan extintores" y añadió: "Lo que está ocurriendo es una desidia total. La verdad es que son unos improvisados que están jugando con la vida de la gente".

Paro "a la japonesa" en Ezeiza y Aeroparque

Además de la medida de orden nacional, ATE anunció un "paro a la japonesa" en el aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aeroparque Jorge Newbery, realizando un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

Según explicó el gremio en la denuncia enviada a la secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, las medidas de fuerza se darán "en resguardo de la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial", deslindando cualquier responsabilidad operativa, civil o penal por las demoras, cancelaciones o el cierre operacional que dicha abstención pudiera ocasionar.

Los motivos de la jornada de protesta

La conducción de ATE planteó que el deterioro tanto en aeropuertos nacionales como internacionales incurre en una grave violación sistemática a la obligatoriedad de proveer condiciones de higiene, seguridad técnica y ambiente de trabajo dignos.

En el documento a la cartera laboral señaló que "a pesar de que el impuesto a la tasa aérea abonado por cada pasajero en la República Argentina genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de dichos fondos retorna para el fortalecimiento operativo del organismo, como así tampoco para salarios del personal", contradiciendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica.

Detalló que aeropuertos como el Brigadier Mayor César Raúl Ojeda (San Luis) quedó fuera de servicio por fallas mecánicas en sus dos autobombas, situación similar a la que atraviesa el de El Pucú (Formosa), al tiempo que denunció la falta de agentes extintores y equipos de protección personal, y deficiencias en ambulancias e insumos sanitarios para atender emergencias en la gran mayoría de los aeropuertos.

ATE reclamó inspecciones integrales de higiene y seguridad en los aeródromos denunciados, junto con documentación sobre riesgos laborales, ART, mantenimiento de equipos y entrega de elementos de protección personal.

Afirmó que este escenario se da "en un contexto de precarización salarial, en la cual durante los casi tres años de gestión libertaria no se ha convocado nunca a la paritaria sectorial", destacando que el personal de la ANAC "cobra aproximadamente la mitad que el promedio de la industria aérea y por eso el sindicato exige la convocatoria inmediata de la comisión negociadora".