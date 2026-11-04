Cuál es el tope de facturación para acceder a créditos del Banco Nación para Microempresas

El Banco Nación ofrece una línea exclusiva para que monotributistas o autónomos puedan recibir financiación a tres o cinco años

El Banco de la Nación Argentina mantiene activa su línea de financiamiento Nación Microempresas, una alternativa crediticia orientada a monotributistas, responsables inscriptos y sociedades de hecho que buscan potenciar sus proyectos productivos. El programa ofrece préstamos a tasa fija con una bonificación de hasta 3 puntos porcentuales anuales, cuyo análisis crediticio se efectúa sobre la base de los ingresos demostrables de los solicitantes y permite sumar ingresos de empleos en relación de dependencia o presentar la figura de un codeudor.

Para calificar dentro de este segmento específico, las personas humanas y emprendimientos deben acreditar una antigüedad mínima de 12 meses desde su fecha de inscripción en ARCA (ex AFIP). Asimismo, el requisito central pasa por no superar los límites máximos de ventas anuales definidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para ser catalogado dentro de la categoría "Micro".

Créditos para Monotributistas del Banco Nación: topes de facturación anual según el sector productivo

Los límites de ventas totales anuales (sin incluir impuestos) para encuadrar en la categoría Micro y acceder a estos créditos se segmentan según la actividad principal desempeñada:

Comercio: Hasta $113.610.000 de facturación anual.

Industria y Minería: Hasta $82.730.000 de facturación anual.

Agropecuario: Hasta $47.300.000 de facturación anual.

Construcción: Hasta $38.830.000 de facturación anual.

Servicios: Hasta $20.190.000 de facturación anual.

En caso de superar estos montos de facturación, el solicitante no queda excluido del financiamiento del BNA, sino que pasa a ser evaluado a través de otras líneas tradicionales diseñadas para pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Nación Microempresas: plazos, destinos del dinero y bienes financiables

La línea contempla dos grandes destinos de crédito con diferentes plazos de devolución y condiciones operativas:

Capital de trabajo y gastos de evolución: Dispone de un plazo de pago de hasta 36 meses (sin período de gracia). Sirve para la compra de mercadería de reventa, insumos productivos, pago de salarios y gastos corrientes operativos del negocio.

Inversiones en general: Cuenta con un plazo de hasta 60 meses y un período de gracia de hasta 6 meses. Permite la adquisición de bienes de capital nuevos o usados, nacionales o importados.

Respecto al equipamiento vehicular, el Banco Nación permite financiar la compra o cambio de automotores exclusivamente si la actividad del emprendimiento lo justifica directamente (por ejemplo, camiones para distribuidoras o furgones utilitarios para logística). Por el contrario, la línea prohíbe de forma expresa la compra de inmuebles, la edificación de viviendas para comercializar y el pago de honorarios profesionales (salvo aquellos directamente ligados a proyectos de desarrollo de software o eficiencia energética).

Requisitos financieros y garantías para los créditos del Nación para Monotributistas

Los solicitantes deberán contar con una situación crediticia regular y sin antecedentes negativos en la Central de Deudores del sistema financiero. Las garantías se definen a satisfacción del banco en base a la capacidad de repago del proyecto, pudiendo otorgarse a sola firma o mediante la presentación de un codeudor.

A su vez, la línea permite la cancelación anticipada de cuotas sin costo ni penalización para el cliente, facilitando un desendeudamiento rápido según el flujo de caja del comercio o la empresa.