La Bolsa tendrá un cronograma especial por la visita del Papa y estos días no operará

La visita del papa León XIV alterará el calendario bursátil de noviembre. Qué días no operará BYMA y cuándo se liquidarán CEDEARs y dólar cable

La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de los mercados financieros durante noviembre. BYMA y Caja de Valores tendrán jornadas sin actividad, mientras que en otras fechas se aplicarán restricciones para negociar y liquidar determinados activos.

El esquema especial comenzará el viernes 6 de noviembre, por el Día del Bancario, y se extenderá hasta el miércoles 11. Los inversores deberán prestar atención a los plazos de liquidación, especialmente en las operaciones con CEDEARs y dólar cable, ya que algunas transacciones se acreditarán recién el jueves 12.

Qué días no operará la Bolsa por la visita del Papa

El lunes 9 de noviembre no habrá negociación ni liquidación de operaciones en BYMA ni en Caja de Valores. La suspensión se debe al feriado nacional que dispuso el Gobierno con motivo de la visita oficial del pontífice.

La misma medida se aplicará el martes 10, cuando habrá un feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Durante ambas jornadas tampoco habrá actividad en A3 Mercados ni operatoria bancaria y de Fondos Comunes de Inversión.

Los mercados internacionales, en cambio, mantendrán su actividad habitual durante esos dos días. Por lo tanto, durante esos días, únicamente se podrá operar en el exterior.

Qué operaciones se podrán realizar el viernes 6 de noviembre

El viernes 6, por el Día del Bancario, BYMA habilitará exclusivamente la negociación en plazo T+1. No estarán disponibles las operaciones en contado inmediato (T+0), las cauciones ni los préstamos de valores. Tampoco habrá liquidación durante esa jornada.

Las operaciones que se lleven a cabo el jueves 5 y el viernes 6 con liquidación T+1 se acreditarán el miércoles 11. Sin embargo, habrá excepciones, ya que los CEDEARs y las operaciones de contado con liquidación en dólar cable tendrán fecha de liquidación el jueves 12.

En A3 Mercados también habrá un esquema especial. Se podrán negociar futuros y opciones, mientras que las operaciones de renta fija estarán habilitadas exclusivamente en T+1. Al igual que en BYMA, no habrá liquidaciones durante el viernes.

Qué pasará con los CEDEARs y el dólar cable el miércoles 11

El miércoles 11 de noviembre la actividad local se retomará, pero habrá restricciones vinculadas con el feriado del Día de los Veteranos en Estados Unidos. Aunque Wall Street mantendrá la negociación de acciones, no habrá liquidación de operaciones en ese mercado.

En BYMA se podrán negociar CEDEARs exclusivamente en plazo T+1. No estará habilitada su negociación en contado inmediato (T+0), ni los préstamos de estos certificados. Las operaciones con CEDEARs realizadas durante esa jornada se liquidarán el jueves 12.

También quedarán suspendidas las liquidaciones de operaciones en dólar cable y las cauciones en esa moneda. La imposibilidad de completar los procesos de liquidación internacional a través de organismos como DTCC y la Reserva Federal estadounidense explica las restricciones.

De esta forma, el jueves 12 será una fecha clave para la normalización de las operaciones que quedaron pendientes durante el cronograma especial. Hasta entonces, los inversores deberán considerar los plazos de acreditación antes de concretar compras, ventas o movimientos de fondos.