Caputo y las elecciones 2027: "La única persona que garantiza el orden económico es Milei"

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este viernes en el marco de la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio ferial de Palermo. Durante su discurso ante los representantes del sector agropecuario, el funcionario repasó los resultados de la gestión del presidente Javier Milei y contrapuso el rumbo actual con las administraciones anteriores. En su balance, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo: "A lo largo de los tres mandatos anteriores, siempre tuvimos un déficit de casi cinco puntos de Producto. Nosotros terminamos con el déficit en el primer mes de mandato".

En el mismo sentido, Caputo defendió los avances en el ordenamiento macroeconómico, la recomposición de reservas del Banco Central y la baja de los indicadores sociales críticos. "Hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza", aseveró el Ministro, quien además destacó que estos logros se consiguieron "respetando la santidad de los contratos, sin atropellar la propiedad privada", una práctica que, según recordó, "Argentina había normalizado antes de la asunción del Presidente Javier Milei".

Shocks externos, críticas al gasto público y la garantía del rumbo

Al referirse a la volatilidad de los mercados financieros y a la evolución del riesgo país, el funcionario nacional contextualizó las dificultades internacionales actuales. "Más allá de los shocks externos que estamos viendo, que son claramente más fuertes y prolongados de lo que cualquiera hubiera imaginado, lo que está pasando es esencialmente el temor de algunos de volver al pasado", explicó. Frente a ese escenario, cuestionó las propuestas de flexibilización fiscal y remarcó que "están equivocados" quienes proponen regresar a la emisión y al aumento del gasto. "Cuando empiezan de nuevo las ideas del ‘plan platita’ se realza la figura de nuestro Presidente, porque ahí es donde uno ve cuán fácil los otros pierden la convicción. No solo es difícil llegar, sino lo más difícil es mantenerse", sentenció.

Asimismo, Caputo reafirmó la firmeza del esquema macroeconómico ante la coyuntura global y ratificó el liderazgo del jefe de Estado. "La única forma de estar blindados es no movernos un centímetro del camino del orden económico, porque Argentina fue un país que, durante décadas, atropelló la propiedad privada, pisoteó las instituciones y su moneda", afirmó, para luego agregar de manera contundente: "La única persona que garantiza el rumbo del orden económico es Javier Milei. No hay hoy otra persona con el level de convicción y conocimiento".

Medidas para el agro y perspectivas de crecimiento

En otro tramo de su exposición, el Ministro ponderó la relación entre el Gobierno y el sector agroindustrial, repasando decisiones como la baja de aranceles a insumos, la eliminación de retenciones a la lechería y economías regionales, y los acuerdos internacionales. "Cuando el Estado les saca el pie de encima al sector privado, este se desarrolla y los resultados favorecen a todos los argentinos", argumentó el funcionario al resaltar los récords de exportaciones alcanzados por la actividad.

Para concluir su intervención, Caputo enfatizó el trabajo conjunto entre la administración nacional y los diversos motores de la economía real. "Siento que somos un equipo fuerte y ahora el campo no está solo en esta batalla; también están la energía, la minería y la industria del conocimiento. Todo eso genera estabilidad y previsibilidad. Sobran los motivos para ser optimistas. Ya nos han probado que podemos contar con ustedes, así como muchos otros sectores y muchos otros argentinos. Eso es lo que hace a un equipo fuerte y cuando tenés un equipo fuerte es muy difícil ganarle", cerró el titular de Economía.