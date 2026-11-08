Revolut ya le puso fecha al comienzo de sus operaciones como banco en Argentina

En el marco de un plan de inversión de 1000 millones de dólares en América Latina, la fintech británica abrirá su banco en el país

La competencia en el sistema financiero y digital argentino sumará un jugador de peso global en los próximos meses. La fintech británica Revolut proyecta comenzar a operar con clientes en el país durante el segundo semestre de 2027, según confirmaron sus principales ejecutivos en el marco de una rueda de prensa realizada en São Paulo. El desembarco forma parte de una ambiciosa estrategia de expansión en América Latina, región a la que la compañía reservó un presupuesto inicial de 1.000 millones de dólares para consolidar su presencia bancaria junto con mercados como Brasil, México, Colombia y Perú.

El avance de la compañía en el territorio nacional dio un paso decisivo tras completar la toma de control societario del Banco Cetelem, entidad adquirida al grupo BNP Paribas y cuya transferencia fue autorizada por el Banco Central. La entidad financiera fue rebautizada como Revolut Bank Argentina y, al encontrarse inactiva y sin cartera previa de clientes, le permitirá a la firma ingresar al mercado con una licencia bancaria propia sin la necesidad de afrontar procesos complejos de migración tecnológica o fusión de estructuras.

Alta demanda en lista de espera y estrategia de lanzamiento masivo

Desde la dirección regional de la compañía destacaron que la nómina de usuarios inscriptos para acceder a la plataforma en Argentina supera las 150.000 personas. El interés de los usuarios locales se encuentra impulsado principalmente por el atractivo de sus herramientas para el intercambio de divisas y por aquellos argentinos residentes en el exterior que ya utilizan la aplicación en Europa y Estados Unidos.

A diferencia de otros desembarcos graduales, la intención del grupo es lanzar la operación local con un catálogo integral de servicios desde el primer día. Los ejecutivos explicaron que la experiencia en México —donde alcanzaron el millón de clientes en ocho meses tras iniciar operaciones con licencia bancaria completa— demostró que ofrecer una amplia variedad de productos desde el inicio acelera el crecimiento y garantiza una mayor rentabilidad. La filial brasileña de la empresa funciona como centro operativo y de desarrollo tecnológico para estructurar los sistemas de pago del resto de las filiales americanas.