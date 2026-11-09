Papelera del Sur cerró su fábrica en Tornquist y deja 160 trabajadores en la calle

Las cesantías generaron una crisis social en Tornquist. La cartera laboral bonaerense convocó a las partes para el jueves próximo en Bahía Blanca

El cierre definitivo de Papelera del Sur, más el despido de sus 160 trabajadores y trabajadoras, generó un fuerte impacto social en Tornquist (provincia de Buenos Aires), que derivó en la intervención del ministerio de Trabajo bonaerense, en búsqueda de una solución. Las cesantías provocaron la reacción de la intendenta, Estefanía Bordoni (Unión por la Patria), quien apuntó contra el gobierno nacional por los efectos de su plan económico, que golpean a una población de 7.500 habitantes.

Frente a este escenario, la cartera laboral a cargo de Walter Correa resolvió arbitrar en el conflicto, convocando tanto a la representación empresarial como al Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist. En las primeras reuniones no se encontró una salida, por lo que se llamó a un nuevo encuentro para el próximo jueves.

Explicaciones de la empresa por su decisión

Papelera del Sur es una histórica fábrica de cartulina reciclada, propiedad del Grupo HZ que, tras 50 años de actividad, bajó sus persianas. La planta de Tornquist llegó a reprocesar unas 59.000 toneladas de materiales posconsumo (para tener una idea, el equivalente en volumen a 81 canchas de fútbol profesional), con maquinarias y personal altamente calificado.

Desde la empresa explicaron que la decisión de cerrar la fábrica es que la actividad dejó de ser rentable, debido a la competencia de productos importados y los elevados costos de producción, en un contexto marcado por la caída de la industria nacional y las dificultades para sostener la producción local frente al ingreso de mercadería del exterior.

A la pérdida de los puestos de trabajo y al golpe económico y social a la localidad, hay que sumarle el componente ecológico, ya que las actividades en la fábrica permitían evitar que ciertos materiales terminen en un basural, al tiempo que potenciaba la cadena del reciclaje, que genera empleos en cooperativas del todo el país.

Cuándo comenzó la crisis: efecto social por las cesantías

Voceros de la compañía detallaron que los problemas de Papelera del Sur comenzaron hace unos dos años y medio, agravándose el año pasado, cuando la planta llegó a funcionar apenas 15 días por mes y aplicó suspensiones con reducciones salariales del 30%. También recurrieron a un ajuste del 20% del personal, que en ese momento contaba con unos 200 empleados.

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Papeleros de Tornquist, Gustavo Lanaro, apuntó que el cese de actividades de la compañía tomó por sorpresa a los trabajadores y trabajadoras, que todavía conservaban expectativas de continuidad pese al deterioro que atravesaba la planta.

En tanto, la intendencia afirmó que "la decisión de la empresa representa un durísimo golpe para toda nuestra comunidad, dejando a 160 familias sin su fuente de trabajo y afectando profundamente el entramado económico, productivo y social de nuestro distrito". Al respecto, explicaron que la cantidad de despidos en la papelera es, para la población de Tornquist, como si una empresa de la ciudad de Buenos Aires echara a 65.000 personas.

Arbitraje de la cartera laboral: cuándo será la nueva reunión

Frente al cierre de Papelera del Sur y las cesantías, el ministerio de Trabajo bonaerense intervino convocando a las partes a una reunión, que se llevó a cabo la semana pasada y pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves, al tiempo que la intendenta Bordoni también está interviniendo activamente en el conflicto, apuntando que la situación es consecuencia de la "profunda crisis de la industria nacional", por las medidas implementadas por el gobierno.

Según explicó la organización gremial local, de los despedidos, 110 son empleados registrados y otros 50 empleados están fuera del convenio colectivo de trabajo de la actividad. De la primera audiencia trascendió que representantes del Grupo HZ expresaron su intención de abonar las indemnizaciones y las liquidaciones correspondientes antes de finalizar noviembre.

En tanto, desde la cartera laboral señalaron que "frente a la gravedad de la situación conocida, tomamos intervención de oficio y se dispuso que el delegado regional se constituyera en Tornquist para relevar la situación y tomar contacto con los trabajadores y las partes involucradas". La próxima audiencia se llevará a cabo en dependencia del ministerio de Trabajo de Bahía Blanca.