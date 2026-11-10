Quiénes pueden acceder a los préstamos UVA con tasa 0% en el rubro artístico

El Fondo Nacional de las Artes lanzó una línea de créditos destinada a salas teatrales de todo el país, con topes de hasta $15 millones

El Fondo Nacional de las Artes, en conjunto con el Instituto Nacional del Teatro, puso en marcha la Línea de Préstamos UVA Tasa 0% para Salas Teatrales 2026. El programa busca financiar obras de infraestructura, adecuaciones edilicias y la adquisición de equipamiento técnico en recintos independientes de todo el país, reconociendo su rol fundamental dentro del circuito de las artes escénicas nacionales. Las inscripciones se mantendrán abiertas a través de la plataforma digital del FNA hasta el miércoles 9 de diciembre.

Los créditos se otorgan en pesos a una Tasa Nominal Anual del 0% más ajuste por UVA. El monto mínimo a solicitar es de $2.000.000 y el plazo de amortización varía según la suma adjudicada: solicitudes de hasta $5 millones disponen de 24 meses de plazo; entre $5 y $10 millones, hasta 36 meses; y para montos superiores a $10 millones, hasta 48 meses. En caso de solicitar más de $3.000.000, será requisito indispensable presentar un garante con ingresos acreditables.

Préstamos UVA al 0% para salas teatrales: quiénes pueden postularse y prioridades

La convocatoria está dirigida a personas humanas argentinas o extranjeras con residencia legal permanente dedicadas a la actividad cultural, que sean titulares o responsables autorizados de salas con inscripción vigente en el Registro Nacional del Teatro Independiente.

Entre los requisitos y condiciones de acceso se destacan:

Prioridad: Se otorgará preferencia a quienes no hayan sido beneficiarios de préstamos previos del tándem FNA-INT.

Se otorgará preferencia a quienes no hayan sido beneficiarios de préstamos previos del tándem FNA-INT. Límite de solicitudes: Se permite una sola postulación por persona y no se puede otorgar más de un crédito por recinto teatral.

Se permite una sola postulación por persona y no se puede otorgar más de un crédito por recinto teatral. Cotitularidad e ingresos: Se exige un mínimo de seis meses de antigüedad laboral (pudiendo sumar ingresos en relación de dependencia o independientes) y contar con el divorcio inscripto al momento del trámite si corresponde. Los jubilados pueden solicitar el crédito mediante un codeudor que no sea jubilado.

El Fondo Nacional de las Artes sacó una nueva línea de créditos para teatros de todo el país

Las dos líneas de financiamiento disponibles para teatros

El programa se estructura en dos líneas principales no acumulables entre sí, que permiten además incluir el pago de honorarios profesionales de arquitectos, ingenieros o técnicos en seguridad e higiene:

Línea A – Adecuación de salas (hasta $15.000.000): Se divide en un cupo prioritario de hasta $15.000.000 para obras exigidas por autoridad competente destinadas a la habilitación (salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, prevención de incendios o accesibilidad). Para refacciones generales, techos, sanitarios, camarines o acústica, el tope es de hasta $10.000.000.

Se divide en un cupo prioritario de hasta $15.000.000 para obras exigidas por autoridad competente destinadas a la habilitación (salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, prevención de incendios o accesibilidad). Para refacciones generales, techos, sanitarios, camarines o acústica, el tope es de hasta $10.000.000. Línea B – Actualización de equipamiento técnico (hasta $5.000.000): Destinada a la adquisición, reposición o reconversión de sistemas lumínicos (tecnología LED, consolas), equipos de sonido, audiovisuales, maquinaria escénica, cableado e informática orientada a la operación técnica.

Los fondos no podrán utilizarse para la producción o montaje de obras, pago de alquileres, impuestos, servicios ni gastos contraídos con anterioridad a la solicitud. Tras el desembolso, los adjudicatarios contarán con un plazo de hasta 120 días corridos (ampliable a 180 días en el cupo prioritario) para realizar la rendición de cuentas formal ante el organismo.