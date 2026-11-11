Nuevo paro de las seis líneas de subtes y el Premetro: cuándo será y por qué

Huelga de Metrodelegados para este jueves. Denuncian la muerte de un trabajador por efecto del asbesto. Emova explicó que medidas está aplicando

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) dispuso un cese de actividades este jueves, medida que aplicará desde las 21 y hasta el cierre, para visualizar la muerte de un trabajador que padecía cáncer como consecuencia de la exposición al asbesto. Subrayó que "son más de 150 los trabajadores afectados que ya fueron diagnosticados con afecciones de salud como consecuencia de esta verdadera crisis sanitaria bajo tierra".

La protesta se inscribe en una nueva disputa entre los Metrodelegados y Emova –la empresa concesionaria responsable la operación de la red de subte y el Premetro–, que lamentó el deceso del operario y señaló que viene llevando a cabo tanto tareas en los talleres como la reposición de la mayoría de las unidades de la línea B para eliminar definitivamente el asbesto.

Cuáles son los reclamos de los Metrodelegados

La organización gremial remarcó que "este material altamente cancerígeno está prohibido desde hace más de 20 años y sin embargo sigue presente" en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, ratificando que "por este motivo hemos decidido llevar adelante medidas de paralización del servicio el próximo día jueves 12 entre las 21 horas y hasta la finalización del servicio en las 6 líneas y el Premetro".

Asimismo, expresó: "De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado, y que es producto de una política criminal de la empresa concesionaria Emova y los Gobiernos cómplices que pone en riesgo a millones de usuarios, vecinos y trabajadores".

Entre los principales reclamos de los Metrodelegados figuran la necesidad de reemplazar las formaciones contaminadas e incorporar a todos los trabajadores, tanto activos como jubilados, al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR), un registro utilizado para identificar la exposición a sustancias peligrosas en el ámbito laboral. También exigen reducir la jornada laboral para minimizar el contacto con el asbesto mientras persista su presencia en las instalaciones.

El pasado 20 de octubre, el gremio realizó una protesta con la apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, que derivó en la detención de dirigentes sindicales, por lo que las seis líneas y el Premetro mantuvieron paralizados sus servicios durante horas, hasta que liberaron a los detenidos.

Qué dice Emova sobre el plan para retirar el asbesto

Por su parte Emova emitió un comunicado en el que lamentó el deceso del trabajador y detalló que trabajó como "operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024".

Aunque hasta el momento no hubo un comunicado rechazando la medida de fuerza, ratificó que continúa trabajando en el "plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Detalló que "más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Agregó que "así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos".