Milei suele compartir imágenes de shoppings o lugares comerciales con mucha gente. Qué explican los números y la mirada del sector

En más de una oportunidad, el presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X videos o fotos de lugares comerciales llenos de público. En mayo fue una imagen de la avenida Corrientes y a principios de octubre hizo lo propio con imágenes del shopping Alto Palermo, en las que se veía mucha gente caminando. "El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes... Ah! Pero el metro cuadrado de Pepito... CIAO!", escribió en uno de ellos.

Las imágenes disparan una pregunta: ¿la cantidad de personas que circulan por los centros comerciales generan efectivamente mayores ventas?

Según la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC, las ventas en los shoppings crecieron un 3,7% interanual en agosto de 2026, a precios constantes. Sin embargo, el acumulado de los primeros 8 meses del año todavía registra una caída del 1,2% frente al mismo período de 2025.

"Lo que se ve actualmente de importante circulación de gente no se traduce automáticamente en compras. De hecho las estadísticas muestran una caída en las ventas", aseguró Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En octubre Milei compartió un video de gente caminando por el shopping Alto Palermo

Mariela Mociulsky, directora de Trendsity, explicó: "Un shopping lleno nos habla de circulación, de ganas de salir, de encontrarse, de pasar tiempo fuera de casa. Pero para entender cómo está evolucionando el consumo necesitamos mirar también cuánto se compra, qué se compra, quiénes compran, cuánto se gasta y con qué frecuencia".

La especialista agregó: "Una fotografía puede ser completamente real y, al mismo tiempo, representar apenas una parte de lo que está pasando. Tampoco todos los shoppings, ni todos sus rubros, tienen el mismo desempeño".

Qué se vende en los shoppings y cuáles son los rubros que más facturan

En agosto, las ventas totales de los centros comerciales alcanzaron los $698.563 millones, a precios corrientes. La cifra representó un aumento nominal del 24,3% interanual.

Sin embargo, al descontar el efecto de los precios, el incremento fue del 3,7%. El informe del INDEC también registró una suba mensual desestacionalizada del 3,3%. En marzo habían caído un 13,3% interanual, mientras que en mayo crecieron un 11,9%. Junio volvió a mostrar una baja del 5%, seguida por aumentos del 1,9% en julio y del 3,7% en agosto.

En cuanto a los productos, la indumentaria, el calzado, la marroquinería y los artículos deportivos concentraron el 46,3% de las ventas a precios corrientes. Los patios de comidas, alimentos y kioscos representaron el 18,9%, mientras que los productos electrónicos, electrodomésticos y computación participaron con el 8,3%.

Los datos muestran cómo se distribuye la facturación entre los distintos rubros. Pero no permiten conocer cuántas personas ingresan a los shoppings sin realizar compras.

Desde CAME, Femenía advirtió que la concurrencia también cambia según el día de la semana. "Salvo algunos establecimientos, en la mayoría de los shoppings durante los días de semana hay muy baja concurrencia", señaló.

El vocero aclaró que la entidad releva principalmente comercios de cercanía, aunque considera que existen coincidencias con las tendencias generales del consumo. "Hay factores puntuales que explican algunos resultados aislados que no significan un cambio de tendencia", sostuvo.

Comprar menos, buscar descuentos y aprovechar las cuotas

"Durante los años de alta inflación, muchas personas compraban anticipadamente para protegerse de los aumentos. Ahora, con una inflación más moderada pero ingresos que siguen muy exigidos, aparece otra lógica: esperar, comparar, buscar el mejor momento y el mejor canal", explicó Mociulsky.

"La compra se volvió mucho más pensada. Se revisan promociones, descuentos bancarios, cuotas, precios online y en locales físicos. Hay personas que siguen deseando determinados productos, pero postergan la decisión hasta encontrar una oportunidad que les resulte conveniente", agregó.

Santino, de 30 años, durante una recorrida en el Recoleta Urban Mall contó "suelo visitar los shoppings en ocasiones especiales, como Navidad o cuando tiene algún evento. Vengo a buscar algo puntual, como hoy por ejemplo que vine a comprarme un traje de baño". Además, explicó: "Siempre compro, aunque me mido y compro menos de lo que me gustaría. La última vez que vine, gasté $500.000 en un pantalón y un sweater, y elegí pagar en 3 cuotas sin interés. Yo prefiero visitar locales físicos para lo que es ropa, eso si".

Juana Bellini, de 23 años, también modificó su relación con los centros comerciales. "Cuando era chica y no tenía mi plata iba a pasear, ahora voy por algo puntual", contó.

Desde CAME, Femenía describió una conducta similar. "La gente es muy selectiva al momento de comprar. Compara precios, aprovecha ofertas, promociones, descuentos", sostuvo."Sin cuotas y beneficios bancarios sería más complicado todavía", afirmó.

El vocero también identificó:"En general podríamos decir que hay más tickets de menos valor por la periodicidad de las compras. Más pequeñas varias veces al mes hasta donde se pueda", explicó.

Ir al shopping para pasear, comer o mirar locales

La directora de Trendsity señaló: "Los shoppings están ampliando su función social. Siguen siendo espacios de compra importantes, por supuesto, pero cada vez tienen más relevancia como lugares de paseo, gastronomía, entretenimiento y encuentro". Además, Mariela Mociulsky agregó: "en un contexto en el que podemos comprar casi cualquier cosa desde el celular, el desafío de los espacios físicos es ofrecer razones para que valga la pena salir de casa".

Entre esas razones mencionó el cine, la gastronomía, las actividades para chicos y la posibilidad de recorrer locales sin necesidad de comprar; "muchas veces disfrutamos de mirar, imaginar, descubrir posibilidades, incluso cuando no terminamos comprando esa vez".

Malena Villaverde, socióloga de 29 años, contó "suelo visitar los shoppings cada 3 semanas o menos. Generalmente paseo, voy al cine por ejemplo. Además, compro más online que presencial". Además, agregó "igual elijo los locales físicos para determinados productos. La última vez me tenía que comprar una heladera y un vestido que me salió $200.000".

Pedro, de 26 años y desarrollador, también suele visitar los centros comerciales para realizar compras específicas. "Iré tres veces al año a comprar algo puntual. Cuando voy termino comprando alguna pavada más, me tiento y consumo", contó.

Sobre sus hábitos de consumo, agregó: "Sigo teniendo el mismo hábito, por ahí algunas cosas compro por Mercado Libre. Ropa, anteojos o cosas que necesite probarme si o si compro en shoppings". Respecto de su última compra, contó: "Gasté $300.000 en un pantalón de Zara".

Para Mociulsky, la cantidad de visitantes es solamente una de las variables que deben considerarse para analizar la actividad comercial. "Cuando analizamos el éxito de un shopping, me parece importante observar la capacidad que tiene de formar parte de la vida cotidiana de las personas, de generar visitas recurrentes y de construir una identidad propia", explicó.

Los precios de la ropa y las compras en el exterior

María Mercedes Gómez, de 58 años, contó: "Prefiero comprar si es que tengo la oportunidad de viajar, acá me parece que los precios son desproporcionados para lo que es. Muchas veces no entiendo por qué son tan caras ciertas prendas que además no tienen mucha calidad, si compro acá en Argentina es por una ocasión especial, busco cuotas, comparo precios y promociones bancarias. En fiestas también, espero que ahí haya promociones", explicó.

Mociulsky señaló que las decisiones de consumo no dependen únicamente del ingreso disponible. También intervienen las expectativas sobre la situación económica."Dos familias con ingresos similares pueden consumir de manera muy distinta según sus expectativas laborales, sus gastos fijos, su endeudamiento o el temor a perder poder adquisitivo", sostuvo.

Por qué llegan marcas internacionales si el consumo sigue mostrando dificultades

La llegada de firmas como Dolce & Gabbana con su boutique oficial en Buenos Aires forma parte de este escenario, en el que conviven consumidores con distintas posibilidades de gasto. "Hoy es especialmente difícil hablar de un consumidor argentino en singular. El promedio como indicador no funciona. Hay realidades económicas y posibilidades de consumo muy diferentes, incluso dentro de la propia clase media", explicó Mociulsky.

Según la especialista, los sectores de menores ingresos concentran buena parte de sus gastos en productos esenciales. "En la clase media, en cambio, aparecen mayores esfuerzos para sostener determinados hábitos de consumo. También hay sectores de ingresos altos que mantienen capacidad de compra y encuentran una oferta más amplia, especialmente en categorías premium y de lujo", señaló.

Para Mociulsky, las aperturas de nuevas tiendas no deben interpretarse necesariamente como una señal de recuperación generalizada. "La apertura de una tienda es una decisión de inversión que mira hacia adelante. No necesariamente refleja cómo está funcionando hoy el consumo en su conjunto", explicó.

Femenía coincidió en que las grandes marcas apuntan a un público específico. "Las grandes marcas apuntan a un segmento determinado del mercado, de mayor poder adquisitivo y están haciendo una apuesta en el mediano y largo plazo", sostuvo.

El vocero de CAME también mencionó los factores que favorecen estas decisiones comerciales: "Los factores determinantes son la mayor apertura de importaciones, posicionamiento de las marcas, alianzas a nivel local y un segmento determinado".

Mociulsky agregó que algunas de estas firmas pueden captar compras que antes se realizaban fuera del país."En el caso del lujo, hay un público que históricamente realizaba parte de esas compras en el exterior. La posibilidad de acceder a determinadas marcas en Buenos Aires también puede captar una parte de ese gasto", explicó.

Qué esperan los especialistas para el consumo de fin de año

Las perspectivas para los próximos meses siguen atravesadas por las diferencias de ingresos y la incertidumbre económica. "La incertidumbre tiene un impacto muy concreto sobre las decisiones. A veces la gente podría realizar determinado gasto, pero prefiere postergarlo porque no tiene suficiente confianza sobre lo que puede pasar en los próximos meses", explicó Mociulsky.

Desde CAME, Femenía también planteó dificultades para los últimos meses de 2026. "Es de esperar que aparezcan más medidas que tengan que ver con dar alivio a situaciones coyunturales pero no que van a cambiar por ahora la cuestión de fondo", sostuvo. "Vamos hacia un fin de año complicado para el consumo", afirmó el vocero de la entidad.