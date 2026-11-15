La visita del papa León XIV movilizó millones y dejó cifras récord en el turismo

CABA superó los u$s88 millones de impacto económico y varias provincias registraron miles de millones de pesos en actividad turística

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en nuestro país mucho más allá de las ciudades en las que estivo presente. Si bien la Ciudad de Buenos Aires concentró el mayor impacto, muchas provincias registraron un alto nivel de actividad y varios destinos turísticos alcanzaron elevados niveles de ocupación.

En la previa, las expectativas también eran elevadas. iProfesional había relevado los negocios que esperaban un salto por la visita papal, con especial atención en los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las multitudinarias peregrinaciones movilizaron a millones de personas hacia Buenos Aires, Córdoba y Luján. Al mismo tiempo, muchos argentinos usaron el feriado para hacer escapadas recreativas.

El impacto del sumo pontífice alcanzó a hoteles, restaurantes, comercios, empresas de transporte y prestadores de servicios turísticos.

Cuál fue el impacto económico de la visita de León XIV a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los principales centros de actividad. Entre el 6 y el 10 de noviembre recibió 1,24 millones de visitantes, según las estimaciones del Ente de Turismo porteño incluidas en el relevamiento de CAME.

De ese total, 242.000 fueron turistas que pernoctaron en la Ciudad —165.000 nacionales y 77.000 internacionales—, mientras que cerca de un millón correspondió a excursionistas. Con respecto al impacto económico, este superó los u$s88 millones y la ocupación hotelera promedió el 75%.

Asimismo, la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles reunió a 2,5 millones de personas. La convocatoria también impulsó la actividad gastronómica. Se instalaron más de 160 puestos y food trucks en los alrededores del predio, y unos 90 restaurantes, bares y locales se sumaron a la iniciativa "Menú Papa León", con descuentos y promociones especiales.

Qué ciudades concentraron el movimiento de los peregrinos

Además de CABA, Córdoba y Luján concentraron el movimiento de los peregrinos. La misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano.

En la capital provincial, la ocupación hotelera rondó el 60%, aunque varios establecimientos, en especial los de alta gama, alcanzaron el 100% de sus plazas. La demanda también se reflejó en otras formas de alojamiento.

Unos 4.500 peregrinos solicitaron hospedaje en instituciones religiosas desde septiembre y las búsquedas de alojamiento en Airbnb para Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual.

En Villa Carlos Paz, las reservas superaron el 70%. La Terminal de Ómnibus, por su parte, triplicó el flujo habitual de pasajeros frente a otros feriados de alta demanda, con contingentes llegados desde distintos puntos del país y de países vecinos.

En Luján, la ocupación hotelera previa a la misa del miércoles 11 superó el 90%, según datos municipales. El interés por conseguir alojamiento también quedó reflejado en las plataformas digitales.

De hecho, las búsquedas en Booking aumentaron más del 1.800% interanual y Airbnb registró un crecimiento superior al 500%. Para ampliar la capacidad disponible ante la llegada de fieles, el municipio habilitó un registro de viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos. La plataforma oficial reunió más de mil alternativas en Luján y localidades cercanas.

Cuatro provincias sumaron más de $34.300 millones

El movimiento económico también alcanzó a destinos alejados de los principales escenarios de la visita papal. Santa Fe encabezó el balance provincial informado por CAME, con más de 112.000 visitantes y un impacto económico de $20.000 millones.

La ocupación superó el 69% y unas 50 actividades convocaron a más de 600.000 personas, con la Fiesta de Colectividades y la presentación de Ronnie Wood en Rosario entre los principales atractivos.

Neuquén recibió más de 20.000 turistas y registró un impacto económico directo superior a los $8.000 millones. En Jujuy, el relevamiento contabilizó 16.199 turistas, 30.248 pernoctaciones y un movimiento de $4.599 millones.

En el caso de la provincia de San Luis la ocupación fue del 62,7% y un impacto económico de $1.799 millones. En conjunto, esas cuatro provincias superaron los $34.300 millones. En cuanto a los destinos, también hubo diferencias.

Misiones alcanzó los 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones, con Puerto Iguazú al 70% de ocupación, mientras que la capital de Catamarca registró un nivel del 36% y un impacto de $373,9 millones.

El impacto de los feriados en La costa Atlántica

Como explicamos anteriormente, la actividad no se concentró exclusivamente en las peregrinaciones. Los días de descanso impulsaron escapadas hacia la Costa Atlántica y otros destinos del interior bonaerense, donde los resultados combinaron el movimiento turístico habitual con eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

Mar del Plata superó el 75% de ocupación hotelera, con una agenda que incluyó el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón —con 13.000 inscriptos—, las finales de los Juegos Nacionales Evita y distintos espectáculos.

En Villa Gesell, la ocupación llegó al 65% en la ciudad cabecera, mientras que Mar de las Pampas alcanzó el 86%, Mar Azul el 80% y Las Gaviotas el 76%.

Chascomús también registró un nivel elevado, con el 98% de ocupación. En Tandil, el Festival Chacinar convocó visitantes y tuvo como uno de sus atractivos la elaboración de un salame de 512,90 metros, que recuperó el récord del más largo del mundo.

Cuál fue el impacto de la visita del papa en el transporte y la gastronomía

La movilización de fieles demandó un operativo extraordinario. El tren Sarmiento incorporó 42 servicios especiales hacia Luján y se reforzaron las frecuencias de otras siete líneas ferroviarias del área metropolitana.

Además, la Conferencia Episcopal distribuyó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios y organizó micros para trasladar a unos 4.000 participantes desde la Ciudad de Buenos Aires.

El movimiento también llegó a las rutas. El Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis registró 4.200 vehículos entre la medianoche y las 13 del sábado, frente a los 2.000 habituales.

En Córdoba, la Terminal de Ómnibus triplicó su flujo de pasajeros respecto de otros feriados de alta demanda. La organización de las celebraciones también generó una demanda importante de servicios.

Según un relevamiento de Focus Market incluido por CAME, durante ocho días se distribuyeron 100.000 raciones de comida —65.000 almuerzos y 35.000 cenas—, para lo que se utilizaron 40 toneladas de alimentos. El operativo movilizó, además, a casi 50.000 personas entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios.

Entre las peregrinaciones, las escapadas y los eventos que coincidieron con los feriados, la visita de León XIV impulsó el turismo distintas regiones. El movimiento llegó a sectores tan diversos como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.