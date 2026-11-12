La pobreza urbana alcanzó al 32,6% de la población y afecta a casi 10 millones de personas

La estimación de la Universidad Di Tella mostró un aumento interanual de 3,3 puntos porcentuales y ubicó la indigencia en el 7,1%

El costo de los productos y servicios esenciales avanzó más rápido que los ingresos de los hogares y esa diferencia volvió a reflejarse en los indicadores sociales. Según una estimación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la pobreza urbana llegó al 32,6% en el semestre abril-septiembre de 2026, mientras que la indigencia se ubicó en el 7,1%.

El resultado implica un incremento de 3,3 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado y de 0,6 puntos respecto de la medición semestral anterior. En términos de población, representa aproximadamente 9,8 millones de personas que viven en hogares pobres en las zonas urbanas relevadas.

La estimación corresponde al Nowcast de Pobreza, un trabajo dirigido por Martín González-Rozada, director de la Maestría en Econometría de la UTDT. El modelo utiliza los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC para calcular la evolución del indicador antes de contar con una medición oficial correspondiente al período completo.

La pobreza urbana alcanzó al 32,6% y ya afecta a casi 10 millones de argentinos

La distancia entre la evolución de los recursos de las familias y el precio de los bienes necesarios para cubrir sus necesidades aparece como un elemento central para entender el deterioro.

En el Gran Buenos Aires, la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de pobreza, aumentó 36,1% durante el período interanual analizado. Su valor promedio para un adulto equivalente se ubicó en $501.764. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para determinar la línea de indigencia, tuvo un incremento aún mayor, del 37%.

Los ingresos de los hogares avanzaron a menor velocidad. El Ingreso Total Familiar (ITF) registró una suba interanual del 27,2%, mientras que la variación del promedio semestral ponderado fue del 24,1%.

La situación tampoco mostró una mejora suficiente entre las familias de menores recursos: sus ingresos crecieron 35,2%, por debajo del aumento de la canasta alimentaria. De esta manera, el dinero disponible perdió terreno frente al costo de los productos básicos.

Casi 9,8 millones de personas viven en hogares pobres

La proyección de la UTDT toma como referencia una población urbana de 30 millones de habitantes, correspondiente a los 31 aglomerados incluidos en la EPH. Al aplicar sobre ese universo la tasa estimada, el estudio calcula que alrededor de 9,8 millones de personas viven en hogares que no logran cubrir el costo de la canasta básica total.

"La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30.0 millones de personas lo que implica que alrededor de 9.8 millones viven en hogares urbanos pobres", detalla el informe.

El trabajo también establece un margen de incertidumbre estadística: con un intervalo de confianza del 95%, la tasa de pobreza se ubicaría entre el 31,1% y el 34,1%.

En cuanto a la indigencia, la comparación interanual muestra un avance de 0,1 puntos porcentuales, desde el 7% hasta el 7,1%. Para la pobreza, el salto fue mayor: pasó del 29,4% al 32,6%.

"En la comparación con respecto al mismo semestre del año anterior la tasa de indigencia aumentó 0.1% pasando de 7% a 7,1%, mientras que la tasa de pobreza pasó de 29.4% a 32.6%".

La pobreza volvió a subir en la última medición de la UTDT

La serie de estimaciones móviles del Nowcast de Pobreza permite reconstruir cómo fue cambiando el indicador desde fines de 2025. El registro comenzó en 29,9% para octubre de 2025-marzo de 2026 y luego mostró una trayectoria ascendente hasta alcanzar el 32,3% en enero-junio de 2026.

Después hubo dos períodos de moderación, con tasas de 32,2% y 32%, pero el último cálculo volvió a mostrar un incremento. Para abril-septiembre de 2026, la proyección llegó al 32,6%.

La proyección de pobreza e indigencia de la Universidad Di Tella

Octubre 2025 - Marzo 2026: pobreza 29,9% e indigencia 6,5%.

Noviembre 2025 - Abril 2026: pobreza 30,7% e indigencia 6,5%.

Diciembre 2025 - Mayo 2026: pobreza 31,3% e indigencia 6,7%.

Enero 2026 - Junio 2026: pobreza 32,3% e indigencia 6,9%.

Febrero 2026 - Julio 2026: pobreza 32,2% e indigencia 6,6%.

Marzo 2026 - Agosto 2026: pobreza 32,0% e indigencia 7,1%

Abril 2026 - Septiembre 2026: pobreza 32,6% e indigencia 7,1%.

La indigencia también terminó por encima de los primeros valores de la serie: pasó del 6,5% al 7,1%. En las dos últimas estimaciones se mantuvo en ese nivel.

Cuánto necesita ganar una familia para no ser pobre en Buenos Aires

La evolución de los indicadores sociales también puede observarse a través de los ingresos que necesitan los hogares para cubrir sus gastos mensuales. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una familia compuesta por una pareja de 35 años y dos hijos de 9 y 6 años necesitó $1.724.966 en octubre para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El cálculo corresponde a un hogar propietario de su vivienda, por lo que no incluye gastos de alquiler. Para alcanzar el primer escalón de la clase media, esa misma familia necesitó contar con ingresos mensuales de al menos $2.740.206. La diferencia muestra que dejar de ser pobre no implica automáticamente disponer de recursos suficientes para cubrir un conjunto más amplio de consumos.

El relevamiento también permite observar el peso de la situación habitacional. Para una pareja joven sin hijos, el ingreso necesario para superar la línea de pobreza fue de $1.017.388 si era propietaria y de $1.196.940 si alquilaba. Así, el costo de la vivienda introduce una brecha importante en los presupuestos familiares y condiciona la capacidad de los hogares para sostener su nivel de vida.