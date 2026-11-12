Banco Santander anunció aumento de precio en sus paquetes y esto valdrán desde enero
A lo largo de este año, distintas entidades del sistema financiero argentino aplicaron actualizaciones en sus cuadros tarifarios para acompañar la evolución de los costos operativos. En esa línea, el Banco Santander notificó formalmente a su cartera de clientes que comenzará el 2027 con un incremento del 20% en el mantenimiento de sus cuentas y paquetes.
La suba entrará en vigencia a partir del próximo 1° de enero y pone fin a un período de seis meses sin modificaciones, ya que los valores actuales se habían mantenido congelados desde junio durante todo el segundo semestre de 2026.
El ajuste alcanza de manera uniforme a toda la grilla de productos individuales de la entidad, desde las cuentas básicas hasta los segmentos de mayor rango.
Cuánto costarán las cuentas y paquetes de Santander desde enero de 2027
Con el incremento del 20% aplicado sobre el tarifario vigente, los nuevos valores finales mensuales que deberán abonar los usuarios que no cuenten con bonificación serán los siguientes:
- Cuenta Corriente: $11.160
- SuperCuenta: $17.100
- SuperCuenta con Préstamo Personal: $20.691
- SuperCuenta con chequera / con acuerdo: $27.692
- SuperCuenta 3 y con chequera: $41.818
- Infinity: $48.266
- Infinity Gold: $66.792
- Platinum: $98.446
- Black: $110.558
Cómo bonificar el mantenimiento y los beneficios vigentes hasta fin de año
Para evitar el pago de la comisión mensual, los titulares de paquetes pueden acceder a la bonificación del 100% cumpliendo con determinados requisitos de actividad financiera dentro de la entidad. Entre las condiciones establecidas figuran alcanzar un piso de consumos mensuales con tarjetas de débito y/o crédito (que parten desde $1.100.000 para SuperCuenta 3 hasta $3.700.000 para el segmento Black), mantener un saldo promedio mensual en cuenta en pesos (desde $1.500.000 a $5.180.000 según el paquete) o contar con seguros contratados en el banco por montos mínimos específicos.
En paralelo, para quienes busquen darse de alta antes de que finalice el año, Santander mantiene vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 una serie de incentivos comerciales para nuevos clientes:
- Seis meses gratis: Bonificación total del mantenimiento durante el primer semestre desde el alta del paquete con tarjeta de crédito.
- Reintegros en compras: Devolución del 50% en cualquier rubro durante los primeros 60 días (con topes que van desde $15.000 en SuperCuenta hasta $100.000 en paquetes Black).
- Premio por acreditar el sueldo: Quienes abran su cuenta digital y comiencen a percibir haberes (con un mínimo de $410.000 mensuales) acceden a un regalo de bienvenida acreditado en su tarjeta de débito de entre $50.000 y $250.000, dependiendo de la categoría del producto contratado.