Las ventas PyME cayeron 1,6% en octubre y CAME detalló qué rubros crecieron

El consumo sigue sin mostrar una recuperación sostenida. Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 1,6% interanual en octubre, de acuerdo con el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de que el indicador registró una mejora del 0,3% frente a septiembre, el resultado de los primeros diez meses del año todavía muestra una contracción del 2%. El comportamiento fue dispar entre las distintas actividades comerciales.

Mientras algunos rubros consiguieron aumentar sus ventas respecto de octubre de 2025, otros registraron retrocesos de hasta el 3,7%. El informe también detectó que las compras se concentraron en productos esenciales y de menor importe.

El informe también detectó que las compras se concentraron en productos esenciales y de menor importe. Según CAME, los ingresos familiares ajustados y una mayor prudencia a la hora de gastar llevaron a postergar las compras de mayor valor

Qué rubros pyme vendieron más y cuáles tuvieron las mayores caídas

El relevamiento de CAME mostró que tres de los siete sectores analizados consiguieron mejorar sus ventas en la comparación interanual. Los mayores incrementos correspondieron a Calzado y marroquinería y a Textil e indumentaria, ambos con una suba del 3,6%. Perfumería también terminó en terreno positivo, con un avance del 0,8%.

En el otro extremo, cuatro actividades registraron caídas. Farmacia encabezó los retrocesos, con una baja del 3,7%, seguida por Alimentos y bebidas, que cayó 3,5%, y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, con un descenso del 3,4%. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles mostró una contracción más moderada, del 0,5%.

La diferencia entre sectores refleja que la debilidad del consumo no impacta de la misma forma en todos los comercios. Mientras indumentaria y calzado consiguieron crecer, los rubros vinculados con compras cotidianas y productos para el hogar tuvieron resultados negativos.

¿Cómo cambió el consumo en farmacias, supermercados y ferreterías?

La caída de las ventas no respondió a un único comportamiento de los consumidores. En alimentos y bebidas, CAME detectó una mayor concentración en productos de primera necesidad, compras de reposición inmediata y segundas marcas.

También aumentaron las operaciones fraccionadas, de menor importe, pero con visitas más frecuentes a los comercios. La celebración del Día de la Madre generó un movimiento transitorio, aunque la actividad volvió a perder intensidad durante la segunda mitad del mes.

Ese comportamiento también se reflejó en el balance específico de esa fecha. Las ventas por el Día de la Madre cayeron por quinto año consecutivo, según otro relevamiento de CAME, que registró una baja interanual del 1,4%

En las farmacias, los clientes priorizaron medicamentos genéricos y tratamientos indispensables, mientras que los comercios enfrentaron aumentos en los precios de las droguerías y dificultades para reponer mercadería.

El informe también señala que las demoras en las liquidaciones de las obras sociales afectaron la disponibilidad de fondos de los establecimientos. Una situación similar se observó en ferreterías y comercios de materiales para la construcción, donde las operaciones se concentraron en reparaciones urgentes y refacciones menores.

En cambio, se redujo la venta de materiales pesados y áridos, vinculados con proyectos de mayor envergadura. En bazar y muebles también se postergaron las compras de mayor valor por la falta de liquidez de los consumidores.

¿Crecen las ventas online mientras los comerciantes frenan sus inversiones?

Otro dato del relevamiento fue el avance de las ventas por internet. Los comercios que cuentan con un local físico registraron un incremento interanual del 17,7% en sus operaciones online durante octubre. En la comparación con septiembre, el crecimiento fue del 0,3%.

La evolución contrasta con la caída del índice general, aunque CAME aclara que su indicador contempla las ventas realizadas por los establecimientos relevados bajo cualquier modalidad.

La cautela también aparece en las expectativas de los empresarios. El 54,9% de los comerciantes consultados consideró que no es un buen momento para realizar inversiones, frente a un 15,8% que se mostró dispuesto a concretar nuevos desembolsos. Otro 29,3% no definió una postura.

Con respecto a las perspectivas para los próximos doce meses, el 48,4% espera que la actividad de su empresa se mantenga sin cambios, mientras que el 41,1% anticipa una mejora y el 10,5% prevé un empeoramiento. Las respuestas reflejan que, pese a algunas señales positivas en determinados rubros, todavía predomina la prudencia entre los comercios.