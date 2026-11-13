El país supera los valores regionales en cinco de los 11 rubros relevados, aunque en agosto quedó 1,7% por debajo del promedio latinoamericano

El costo de vida en dólares aumentó 75.6% desde 2021. Esto se debe a que la inflación supera el ajuste del dólar oficial, encareciendo bienes y servicios en moneda extranjera.

No obstante, el país es más económico en categorías como alimentos, educación, vivienda y salud, donde sus precios son inferiores a la media de América Latina.

Argentina lidera precios en Latam en salir a comer, comunicaciones y ropa, siendo significativamente más cara en estos rubros que el promedio regional.

Los precios en Argentina superan a los del resto de América Latina en tres rubros clave del costo de vida: salir a comer, contratar servicios de comunicaciones y comprar ropa. En esas categorías, el país registra valores 51% más altos en restaurantes, 40% en comunicaciones y 34% en indumentaria respecto del promedio regional.

El relevamiento corresponde al Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar, que mide cuánto cuestan distintos bienes y servicios en dólares en una selección de países de la región y del mundo.

La última publicación incorpora un cambio en el mapa comparativo: Argentina también pasó a ocupar el primer lugar en comunicaciones. Desde noviembre de 2023, ese rubro acumuló una suba del 26,2% frente al promedio latinoamericano.

El liderazgo en esas actividades no significa que el país sea el más caro en todos los aspectos del consumo. De las 11 categorías incluidas en el estudio, cinco muestran precios locales por encima de la referencia regional: restaurantes, comunicaciones, indumentaria, recreación y equipamiento del hogar.

En transporte, los valores se mantienen cerca de la media. La situación es diferente en alimentos, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco y salud: en esos cinco rubros, Argentina registra precios inferiores a los del promedio de América Latina.

Precios en Argentina: cuánto cuesta vivir frente a otros países de América Latina

La comparación de agosto dejó un resultado particular. Aunque los precios argentinos aumentaron medidos en moneda estadounidense, el país mejoró levemente su posición frente a sus vecinos porque el encarecimiento regional fue más pronunciado.

En el mercado local, la inflación mensual llegó al 1,7%, mientras que el dólar oficial subió un 1%. La diferencia entre ambos movimientos se tradujo en un incremento del 0,7% en dólares. De esa manera, quedó atrás el abaratamiento que se había observado durante los dos meses anteriores.

En América Latina, en cambio, el aumento promedio alcanzó el 1% en moneda estadounidense. La apreciación de las divisas de Colombia, México y Chile fue uno de los principales factores detrás de ese resultado. Frente a ese desempeño, Argentina redujo un 0,3% su nivel de precios relativo respecto de la región.

El mapa de valores entre países permite dimensionar esa diferencia.

Uruguay, Costa Rica y México siguen siendo más caros que Argentina.

siguen siendo más caros que Argentina. Chile presenta precios apenas superiores

presenta precios apenas superiores Colombia se encuentra en un nivel similar.

se encuentra en un nivel similar. Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador tienen un nivel general de precios más bajo.

La comparación con 2021 muestra un fuerte salto en dólares

La mejora relativa de agosto no modifica la tendencia de un período más extenso. Si se toma como referencia enero de 2021, el costo de los bienes y servicios en Argentina, medido en dólares, aumentó un 75,6%.

La distancia también es positiva cuando se compara con el comienzo de la gestión de Javier Milei: el nivel general se encuentra un 3% por encima del registrado entonces. Por lo tanto, el retroceso frente al promedio regional durante agosto convive con un encarecimiento acumulado en las mediciones de más largo plazo.

Septiembre volvió a mostrar una suba de precios en moneda extranjera

Los números de septiembre apuntan a una nueva presión sobre los valores locales medidos en dólares. Durante ese mes, el índice de inflación avanzó un 1,9%, frente a una variación del 0,9% del tipo de cambio oficial.

La diferencia dejó un incremento del 1% en dólares. Sin embargo, ese dato por sí solo no permite establecer si Argentina ganó o perdió competitividad en términos de precios frente a sus vecinos: para conocer el resultado relativo todavía falta incorporar la evolución de los demás países de América Latina.

La inflación y el dólar, dos variables que explican los precios en Argentina

El encarecimiento de Argentina medido en dólares también se relaciona con la distancia que existe entre la evolución de los precios internos y la cotización de la moneda estadounidense. Cuando el tipo de cambio avanza por debajo de la inflación, los bienes y servicios locales aumentan su valor expresado en dólares, incluso si el ritmo de ajuste cambiario se mantiene relativamente estable.

Esa dinámica se reflejó durante 2026. Según datos publicados por iProfesional, hasta septiembre el dólar minorista aumentó menos que la inflación y acumuló una suba de apenas 5,7%, frente a un incremento de los precios del 23,6% en el mismo período. La diferencia profundizó la apreciación real del peso y llevó al tipo de cambio a ubicarse en uno de sus niveles más bajos de la última década.

El fenómeno tiene consecuencias sobre los precios relativos: los productos y servicios argentinos pueden resultar más costosos para quienes comparan sus valores con los de otros países.

La evolución de los últimos meses también muestra que la desaceleración inflacionaria todavía enfrenta obstáculos. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a acelerarse y registró una suba del 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre. El incremento acumulado entre enero y octubre llegó al 26,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.. El detalle está en el informe sobre la aceleración de la inflación al 2,2% en octubre y las perspectivas de la City.

Entre los rubros que presionaron sobre el indicador aparecieron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento mensual del 4,2%, y recreación y cultura, con un avance del 3,3%. Además, durante noviembre se aplicaron nuevos ajustes en servicios: las prepagas y las telecomunicaciones tuvieron incrementos previstos de entre el 2,5% y el 3%, mientras que también se anunciaron subas en electricidad, gas y agua.

Este comportamiento ayuda a entender por qué el costo de vida argentino presenta diferencias tan marcadas según el sector que se analice. Los precios no evolucionan de manera uniforme: mientras algunos bienes pueden quedar rezagados frente a la inflación, los servicios y determinados gastos cotidianos acumulan ajustes que modifican su peso en el presupuesto de los hogares.

La combinación de inflación persistente y un dólar que corre por detrás de los precios internos constituye, así, una referencia importante para interpretar los resultados del índice de Fundar. Aunque la comparación internacional depende también de lo que ocurra con las monedas y los precios de los demás países, la evolución del tipo de cambio real ayuda a explicar por qué Argentina puede encarecerse en dólares y perder competitividad relativa.