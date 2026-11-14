Los productos agroindustriales más destacados del año en materia de exportaciones

Los primeros 9 meses mostraron un crecimiento en la venta al exterior de casi 250 ítems en comparación al 2025: cuáles fueron los de mayor variación

El sector agroindustrial argentino consolida su rol como el principal motor generador de divisas del país con un desempeño sobresaliente en lo que va del año. De acuerdo con un informe oficial elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación —en base a estadísticas procesadas sobre datos del INDEC—, durante los primeros nueve meses de 2026 un total de 245 productos agroindustriales registraron mejoras en sus montos exportados en comparación con el mismo período de 2025.

Este conjunto de mercaderías en expansión sumó ventas al exterior por u$s37.793 millones, cifra que representa el 87% del ingreso total de divisas aportado por la agroindustria en ese lapso. En términos físicos, los envíos alcanzaron los 87,13 millones de toneladas, concentrando el 91% del volumen total despachado desde las distintas economías regionales del país hacia los mercados internacionales.

Exportaciones 2026: rubros líderes que superaron los u$s10 millones exportados

Al desglosar el comportamiento de los complejos de mayor escala —aquellos que superaron el piso de los USD 10 millones facturados en los primeros tres trimestres—, el relevamiento oficial exhibe saltos interanuales extraordinarios encabezados por las oleaginosas y las carnes ovinas:

Girasol: Líder absoluto del segmento con un crecimiento interanual del 822%.

Reses o medias reses de cordero congeladas: Suba del 765%.

Hilados de algodón: Expansión del 280%.

Lana sucia: Incremento del 179%.

Porotos negros: Crecimiento del 152%.

Tabaco sin desvenar: Mejora del 97%.

Semillas hortícolas: Aumento del 79%.

Jugo de limón: Suba del 63%.

Miel: Crecimiento del 51%.

Crustáceos congelados (49%), mandarinas (48%), cebada (39%), carne bovina deshuesada congelada (38%), aceite de maní (36%), carne equina (36%) y trigo (34%) completan el pelotón principal de productos con fuerte tracción externa.

Economías regionales en alza: los productos menores a u$s10 millones

El dinamismo exportador también se reflejó en las producciones de menor escala o de nicho, fundamentales para el entramado productivo de las provincias. Entre los ítems que registraron ventas por debajo de los 10 millones de dólares pero mostraron tasas de crecimiento destacadas figuran:

Yerba mate simplemente canchada: Creció un 199% respecto de 2025.

Frutos secos: Registraron una suba del 186%.

Preparaciones para salsas: Aumentaron un 169%.

Frambuesas y moras congeladas: Tuvieron un salto del 119%.

Semillas de coriandro (111%), grañones y sémola de trigo (105%), sidra (74%), durazno (60%), carne y productos porcinos (53%), aceite de jojoba (33%), té verde (31%), cereales de desayuno (23%) y kiwi (9%).

Desde la cartera agropecuaria destacaron que la diversificación sostenida mes a mes de la canasta exportable demuestra la competitividad de las cadenas de valor provinciales y fortalece el posicionamiento de los alimentos y manufacturas argentinas en el mundo.