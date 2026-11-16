Salarios: los empleados públicos le sacan ventaja a los privados en 2026

Los sueldos privados igualaron la inflación en septiembre, pero los estatales quedaron apenas por debajo. En el año, la brecha se amplió

Sin embargo, en el acumulado de 2026, los salarios públicos lograron una mejora real, a diferencia de los privados que quedaron por debajo.

En septiembre, salarios privados igualaron la inflación, mientras los públicos tuvieron una leve pérdida de poder adquisitivo.

Los salarios privados registrados aumentaron 1,9% en septiembre y lograron igualar la inflación del mes. En cambio, los ingresos de los empleados públicos subieron 1,8%, por lo que tuvieron una leve pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, cuando se observa el acumulado de 2026, la situación cambia. Los estatales consiguieron una mejora real, mientras que los privados quedaron por detrás de los precios.

Los datos surgen del último índice de salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a septiembre. El informe también muestra diferencias dentro del empleo público, con una suba mensual más marcada en la administración nacional que en las provincias.

Cuánto aumentaron los salarios privados y públicos en septiembre

El índice de salarios del sector privado registrado avanzó 1,9% en septiembre, el mismo porcentaje que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta forma, los trabajadores formales del sector privado lograron mantener su poder adquisitivo durante ese mes, aunque no recuperaron terreno frente a la inflación.

En el sector público, en cambio, la mejora fue de 1,8%. La diferencia fue pequeña, pero implicó que las remuneraciones estatales quedaran una décima de punto porcentual por debajo de la inflación mensual.

En la comparación interanual, ambos sectores registraron un incremento nominal del 31,2%. El porcentaje quedó por debajo de la inflación de los últimos doce meses, que alcanzó el 33,4%. Esto significa que tanto los trabajadores privados registrados como los empleados públicos perdieron poder adquisitivo.

Qué sector le ganó a la inflación en lo que va de 2026

La comparación acumulada desde diciembre de 2025 muestra un resultado diferente. Los salarios privados registrados aumentaron 22,7% en los primeros nueve meses del año, mientras que los públicos avanzaron 26%. En el mismo período, la inflación acumuló 23,6%.

Al contrastar las variaciones con el aumento de precios, los trabajadores privados registrados tuvieron una pérdida real cercana al 0,7%. En cambio, los empleados públicos consiguieron una mejora aproximada del 1,9% en su poder adquisitivo.

La diferencia entre ambos sectores fue de 3,3 puntos porcentuales en los incrementos nominales acumulados. Por lo tanto, pese a que los salarios privados lograron empatar la inflación en septiembre, todavía no alcanzaron a compensar el rezago que acumularon durante los meses anteriores.

Esta dificultad para recuperar el poder adquisitivo también aparece en las proyecciones salariales para los próximos meses. Según el análisis de especialistas de C-P Consultora sobre la recuperación de los salarios frente a la inflación, a los salarios les falta varios puntos para recuperar terreno frente a la inflación, según el análisis de especialistas de C-P Consultora sobre la evolución de los ingresos y las perspectivas para 2026.

Cómo evolucionaron los salarios públicos nacionales y provinciales

Dentro del sector estatal también hubo diferencias importantes. Los salarios de la administración pública nacional aumentaron 3,5% en septiembre, mientras que los correspondientes al sector público provincial avanzaron 1,3%.

En la comparación interanual, los ingresos del subsector nacional acumularon una suba del 29% frente a septiembre de 2025, mientras que los provinciales aumentaron 30,2%. En ambos casos, los incrementos quedaron por debajo de la inflación interanual del 33,4%.

En los primeros nueve meses de 2026, los salarios de la administración pública nacional aumentaron 24,6%, mientras que los de las provincias subieron 24,8%. Estas cifras no incluyen a las universidades nacionales, que sí forman parte del índice general del sector público. Por eso, el incremento acumulado de este último fue mayor y llegó al 26%.

De esta forma, los datos muestran que la evolución salarial no fue uniforme dentro del Estado. Mientras que en septiembre los trabajadores de la administración nacional tuvieron una mejora mayor, en el acumulado del año las remuneraciones provinciales quedaron levemente por encima.