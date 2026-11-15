Nuevo mal dato para Milei: 2 de cada 3 argentinos se quedan sin sueldo el 20 de cada mes

Un relevamiento nacional reveló que el 59,4% se endeudó en los últimos seis meses para afrontar gastos y 8 de cada 10 que pierden ante la inflación

Casi 6 de cada 10 se endeudaron para cubrir gastos básicos como alimentos y salud.

80.6% de los encuestados percibe que su salario pierde ante la inflación.

La mayoría de hogares agota sus ingresos antes del día 20, según el relevamiento de Zentrix.

La dificultad para llegar a fin de mes continúa siendo uno de los principales problemas económicos de los hogares argentinos. Un nuevo relevamiento de la consultora Zentrix reveló que el 67,7% de los encuestados agota sus ingresos a más tardar el día 20 de cada mes y que casi seis de cada diez tuvieron que endeudarse durante el último semestre para afrontar sus obligaciones.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública de octubre, un estudio de alcance nacional que analiza las percepciones sobre la economía personal, la situación del país y las preferencias políticas. Se trata de la misma consultora cuyos informes sobre la duración de los ingresos familiares habían sido cuestionados semanas atrás por el presidente Javier Milei.

El escenario que describe la medición también refleja el deterioro del poder adquisitivo: el 80,6% de los consultados considera que su salario no le está ganando a la inflación. Apenas el 14,8% sostiene que sus ingresos evolucionan por encima de los precios.

Si sueldo el 20 de cada mes: mal dato para Javier Milei

Uno de los principales indicadores del informe es el momento del mes en el que los hogares se quedan sin ingresos disponibles.

Según Zentrix, solamente el 31,1% de los encuestados llega a fin de mes. Sin embargo, dentro de ese grupo, el 23,6% lo hace sin posibilidades de ahorrar y apenas el 7,5% consigue terminar el mes con algún margen para guardar dinero.

El resto agota sus recursos antes. En concreto, el 67,7% se queda sin ingresos a más tardar el día 20 y el 35,3% ya no cuenta con dinero disponible después del día 15.

La situación presenta diferencias importantes según el nivel socioeconómico. En los sectores de menores ingresos, el problema es todavía más pronunciado: el 82,4% de los encuestados de clase baja agota su dinero hasta el día 20 y el 43,8% no supera el día 15.

En ese segmento, solamente el 16,9% llega a fin de mes y ninguno de los consultados declara tener capacidad de ahorro.

Entre los sectores medios, el 60,6% agota sus ingresos antes o durante el día 20. El informe destaca que ese porcentaje aumentó desde el 51,4% registrado apenas un mes antes. La capacidad de ahorro también es limitada: solamente el 8,3% consigue guardar parte de sus ingresos.

La realidad es diferente en los sectores de mayores recursos. Allí, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% afirma que puede ahorrar. Además, solamente el 23,1% agota sus ingresos antes o durante el día 20.

Endeudamiento para pagar alimentos, salud y servicios

La falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos cotidianos también se refleja en el crecimiento del endeudamiento.

El relevamiento de Zentrix indica que el 59,4% de los argentinos tomó algún crédito o contrajo una deuda durante los últimos seis meses. En tanto, el 38,9% aseguró que no necesitó recurrir a esa alternativa y el 1,7% no respondió.

Pero el dato más significativo aparece al analizar el destino de ese dinero. Entre quienes se endeudaron, el 57,7% explicó que lo hizo para afrontar gastos básicos, principalmente alimentos y salud. Otro 18,3% utilizó el crédito para pagar tarifas y servicios.

El comportamiento también varía según la edad. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el endeudamiento alcanza al 62,7% de los consultados. En el grupo de 40 a 59 años, llega al 58,9%, mientras que entre los mayores de 60 años se ubica en el 54,6%.

Las diferencias por nivel socioeconómico vuelven a ser relevantes. En la clase baja, el 68,3% de quienes tomaron deuda lo hizo para cubrir gastos básicos. En la clase media, ese porcentaje representa el 50,3%.

En los sectores de mayores ingresos, en cambio, el destino del financiamiento es distinto: el 52,7% de quienes se endeudaron lo hizo para comprar bienes durables y solamente el 12,1% destinó ese dinero a gastos esenciales.

Para los especialistas que elaboraron el estudio, esta dinámica genera un círculo difícil de interrumpir: "un crédito que financia las últimas semanas del mes y que, al pagarse, descuenta ingreso del siguiente".

El sueldo pierde contra la inflación

La percepción sobre los ingresos es otro de los indicadores que refleja las dificultades económicas de los hogares.

De acuerdo con el monitor de octubre, el 80,6% de los argentinos considera que su salario no le está ganando a la inflación. Apenas el 14,8% cree que sus ingresos evolucionan por encima de los precios, mientras que el 4,6% no sabe o no contesta.

El diagnóstico atraviesa incluso a los votantes del oficialismo. Entre quienes respaldaron electoralmente a La Libertad Avanza, el 59% también sostiene que sus salarios no están superando la inflación.

En paralelo, el 69,6% de los encuestados considera que el índice de inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja la variación de precios que percibe en su vida cotidiana. El 28% opina lo contrario.

La percepción sobre la economía nacional también mostró un deterioro. El 63,9% de los argentinos califica negativamente la situación económica del país, frente al 61,5% que había expresado esa opinión en septiembre.

Los mayores de 60 años son el grupo etario con una evaluación más desfavorable: el 69,1% considera negativa la situación actual.

Cuando la pregunta se refiere a la economía personal, las respuestas son algo diferentes. El 40% califica negativamente su situación particular, el 30,7% la considera positiva y el 29,2% la define como regular.

El informe sintetiza esa diferencia con una conclusión: "el malestar no se expresa como deterioro individual sino como diagnóstico sobre el conjunto".

Jóvenes y sectores medios, entre los más afectados

La edad también determina diferencias en la duración de los ingresos mensuales.

Entre los argentinos de 18 a 39 años, el 75% agota sus ingresos a más tardar el día 20. Dentro de ese grupo, el 22,6% ya no cuenta con dinero después del día 10 y solamente el 2,1% consigue ahorrar.

En la franja de 40 a 59 años, el 62,9% se queda sin ingresos disponibles hasta el día 20 y el 11,6% declara tener capacidad de ahorro.

Entre los mayores de 60 años, el 62,3% enfrenta la misma dificultad, mientras que el 10,9% logra guardar parte de sus ingresos.

Por otra parte, el relevamiento también indagó sobre las preferencias laborales. El 67,2% de los consultados manifestó que elegiría un empleo en relación de dependencia y registrado. En tanto, el 26,9% optaría por trabajar de manera independiente bajo el régimen de monotributo y solamente el 1,4% elegiría un puesto informal.

El cuestionamiento de Milei a las encuestas sobre el fin de mes

Los resultados de octubre de Zentrix se conocen después de la polémica que protagonizó Javier Milei al cuestionar públicamente los relevamientos que muestran las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes.

Durante su discurso en la Argentina Oil & Gas Expo, realizada en Neuquén en octubre, el Presidente ironizó sobre los estudios que indican que una parte importante de la población agota sus ingresos antes del día 20.

"¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?", preguntó.

Además, calificó esa premisa como una "pelotudez del tamaño de una casa" y sostuvo que era impulsada por el kirchnerismo y difundida por periodistas e investigadores.

Tras las declaraciones presidenciales, el director de Zentrix, Claudio Montiel, salió a defender el trabajo de la consultora y explicó la metodología de sus mediciones.

"Nuestro trabajo es mostrar datos. Venimos siguiendo la evolución desde principios de año", sostuvo Montiel en una entrevista con Infobae en Vivo.

El responsable de la firma también aseguró que la consultora asesora tanto a empresas como a dirigentes políticos y que sus relevamientos no responden a una finalidad partidaria.

"Entiendo que se quiera utilizar desde ese lado, pero no es nuestro trabajo", afirmó.

Con los nuevos resultados de octubre, Zentrix volvió a poner en discusión una de las principales preocupaciones de los hogares: la distancia entre los ingresos mensuales y los gastos necesarios para sostener el consumo cotidiano.