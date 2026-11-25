Las compras externas crecieron en volumen, pero el consumo débil y la competencia local limitan su presencia en las góndolas de los supermercados

La presencia de artículos importados en góndolas sigue siendo baja y crece de manera muy moderada.

La crisis del consumo masivo y la competencia local frenan la oferta de productos extranjeros.

El volumen de importaciones creció por menores precios internacionales, pese a que la caída en dólares.

La apertura comercial aumentó las posibilidades de importar productos, entre ellos alimentos y bebidas. Sin embargo, este cambio todavía no se visualiza de forma profunda en las góndolas de los supermercados.

Si bien durante los primeros nueve meses del año ingresó más mercadería del exterior en términos de volumen, las compras en dólares cayeron y la presencia de productos extranjeros sigue condicionada por el comportamiento del consumo.

De hecho, los datos reflejan una diferencia entre la evolución de las importaciones y la capacidad de las cadenas para incorporar nuevos productos. La debilidad de las ventas, una menor ventaja de precios frente a los fabricantes locales y el riesgo de sumar mercadería con una rotación incierta aparecen como las principales explicaciones de por qué la apertura comercial no generó una expansión mayor.

Por qué cayeron en dólares las importaciones de alimentos si creció el volumen

Entre enero y septiembre del presente año, las importaciones argentinas de alimentos y bebidas llegaron a los u$s2.454 millones. El monto representó una disminución del 7,7% frente al mismo período del año pasado.

No obstante, la cantidad de productos ingresados aumentó un 3,9% interanual y llegó a 1,48 millones de toneladas. La diferencia entre ambas variables se explica principalmente por los precios.

Según los datos de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), los valores de los productos importados bajaron un 11,2% en el período. De esta forma, el país compró más toneladas, pero destinó menos dólares a esas operaciones.

El comportamiento tampoco fue uniforme entre los diferentes rubros. En valor, 11 de los 17 sectores relevados registraron caídas. Entre los más importantes aparecieron el cacao y los chocolates, con una caída del 34,7%, seguido por preparados de frutas y verduras con un 28% y café, té, yerba mate y especias con un 15,8%.

En paralelo, las compras externas de carnes y visceras comestibles crecieron un 38,4% y las de pescados, crustáceos y moluscos avanzaron un 35,3%. Si se observa el volumen, también se destacan las bebidas, con un incremento del 102,8%, y las hortalizas y legumbres, con una suba del 62,6%.

Los motivos por los que los supermercados no amplían más la oferta de productos importados

El aumento de las importaciones no garantiza que los productos lleguen a las gondolas de todos los supermercados. Para las cadenas, incorporar una producto extranjero implica evaluar su potencial demanda, el precio final, los costos de abastecimiento, el margen de ganancia y la posibilidad de sostener las ventas a lo largo del tiempo.

Además, la retracción del consumo fue uno de los condicionantes principales. Según Scentia, el consumo masivo acumuló una caída interanual del 2,7% entre enero y septiembre, mientras que en supermercados llegó al 3,8%.

Un mercado que vende menos unidades tiene menos incentivos ara ampliar el surtido con productos cuya demanda todavía no se encuentra probada. A este escenario se le suma la competencia local.

De hecho, según detalló Víctor Palpacelli, presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), algunas cadenas regionales probaron incorporar productos importados, en especia lácteos y café, pero no tuvieron continuidad.

Uno de los motivos fue que la industria local mejoró sus condicionales comerciales y redujo la diferencia de precios que en un principio favorecía a la mercadería extranjera. Por lo tanto, un producto importado que no tiene una ventaja clara frente a su equivalente nacional, es difícil que lo mantenga en su oferta, en especial en un contexto de consumo débil.

Esta presión también obliga a las principales empresas del sector a revisar sus estrategias de precios y costos, como muestra el caso de Arcor, Molinos y Mastellone frente a la caída del consumo y la competencia importada.

Qué lugar ocupan los productos extranjeros en las góndolas

La presencia de mercaderÄ«a importada varía según la cadena y las categorías tomadas como referencia. Osvaldo Del Río, director de Scentia, estimo que los productos extranjeros representan entre el 14% y el 15% de la mercaderí disponible en las góndolas.

Desde 2023 dicha participación solo aumentó entre tres y cuatro puntos porcentuales. No obstante, es importante aclarar que, una parte de los productos extranjeros, ya estaba presente antes de la flexibilización comercial, pese a que origen no siempre fuese identificado por los consumidores.

En cuanto a las cadenas regionales, la participación es bastante menor. Palpacelli aseguró que los artículos importados representa entre el 1% y 2% de la oferta de dichos supermercados.

La cifra contrasta con Carrefour, quienes pasaron del 2% en 2023 al 4% en 2026. Por lo tanto, la apertura comercial no tuvo el mismo impacto en todos los formatos.

Tanto la escala de compra como la capacidad logística, los acuerdos con proveedores y el perfil de los clientes influyen en la posibilidad de incorporar productos del exterior. De momento, el crecimiento de los productos importados convive con una expansión moderada de su presencia en las góndolas de los supermercados.