El titular del BCRA defendió las reformas del Gobierno y habló de "destrucción creativa"

Durante las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026, Bausili remarcó que la innovación dinamiza el mercado y desafía a sectores tradicionales

Santiago Bausili defendió este lunes la idea de "destrucción creativa" como eje de la transformación económica argentina. El titular del BCRA presentó el concepto en la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026.

Según Bausili, ese proceso puede favorecer a algunas empresas mientras obliga a otras a reconvertirse. La transición, explicó, implica pasar de la estabilización hacia más inversión y productividad.

"La Argentina está atravesando una transformación muy profunda", afirmó el funcionario. Durante años, sostuvo, el debate económico se concentró en administrar desequilibrios y financiar el déficit.

Ahora ese foco cambió. El debate puede enfocarse en los factores vinculados con el desarrollo de largo plazo, según planteó Bausili.

La estabilización lograda habilita nuevas conversaciones. El titular del BCRA mencionó cómo ampliar la inversión, aumentar la productividad y profundizar los mercados financieros.

A esa agenda sumó la tecnología, la innovación financiera, la tokenización y la inteligencia artificial. También los desafíos que implican para los bancos centrales en un contexto global en transformación.

Las jornadas se realizan desde este lunes 16 hasta el martes 17 de noviembre en el Palacio Libertad. El evento reúne a economistas y funcionarios de bancos centrales de distintos países.

Participan el presidente del Banco Central de Grecia, Yannis Stournaras, y el expresidente del Banco Central de Australia, Ian Macfarlane. También expone Iván Werning, profesor de Economía en el MIT y titular de la cátedra Robert M. Solow.

En un principio estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. Sin embargo, ambos cancelaron por cuestiones de agenda con el presidente Javier Milei.

Hacia dónde debe ir el ahorro argentino según Bausili

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el destino del ahorro. Bausili consideró necesario que los recursos de los argentinos puedan canalizarse hacia oportunidades de inversión dentro del país.

Junto con ese objetivo, mencionó la construcción de instituciones que sostengan esas condiciones en el tiempo. También habló de proteger la previsibilidad económica frente a cambios.

"¿Cómo transformar la estabilidad en crecimiento y el crecimiento en prosperidad?", preguntó Bausili. A partir de esa formulación, trazó una distinción clara.

Estabilizar una economía demanda disciplina, consistencia y credibilidad, pero el crecimiento sostenido exige agregar mayor inversión, innovación, ahorro, junto a mercados financieros más desarrollados, reasignación de recursos y aumentos de productividad.

El titular del BCRA aseguró que varias de esas condiciones ya se están dando. "Parte de lo interesante es que muchas de esas cosas ya están empezando a pasar", afirmó.

En su discurso, relacionó el orden macroeconómico con la chance de mejorar el contexto. Mencionó la inversión privada, el crédito y la asignación de capital, trabajo y talento.

Qué significa la destrucción creativa, según el presidente del BCRA

Bausili explicó que la "destrucción creativa" suele asociarse con la innovación. Una nueva tecnología, una empresa o una forma distinta de producir puede desplazar a una estructura anterior.

Pero amplió la idea. Las reformas también pueden tener ese efecto sobre las barreras que limitan la competencia, la rentabilidad de las inversiones y el surgimiento de nuevos proyectos.

"Nos parece interesante pensar que las reformas como las que estamos viviendo también pueden generar las condiciones para que esa destrucción creativa ocurra", sostuvo el funcionario.

Son cambios que quitan trabas para que aparezcan innovaciones. También para que ingresen nuevos competidores, las inversiones den ganancias y los recursos se asignen mejor.

Según Bausili, en este proceso pueden aparecer actividades nuevas. Además de las firmas que encuentran espacio para crecer, otras tendrán que adaptarse.

El ahorro necesita proyectos que financiar. Los recursos deben ir a los sectores donde generen más valor, agregó.

"El desafío es que esa transformación produzca creación, más inversión, más productividad, mejores empresas, nuevos empleos y más oportunidades para desarrollar proyectos en nuestro país", sostuvo.

Así, Bausili situó los efectos de adaptación y reemplazo de actividades dentro del proceso que describió como necesario. El objetivo es ampliar la capacidad productiva.

Qué casos internacionales se analizarán en las jornadas

Bausili anticipó que las jornadas repasarán experiencias de otros países. Los casos de Grecia y Australia servirán para analizar cómo se relacionan la estabilidad monetaria, la inversión, la desregulación y la reasignación de recursos.

Los de Chile y Noruega permitirán ver el papel de las instituciones. También el del ahorro interno en los ciclos económicos.

Hacia el final de su exposición, el funcionario volvió sobre la vinculación entre la estabilización y el desarrollo. "La estabilidad no es el final de ese recorrido", subrayó.

Es la plataforma que permite empezar a transitar su parte más interesante, según explicó. La construcción de una economía más productiva, con más oportunidades y capaz de crecer de manera sostenida.