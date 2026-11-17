ATILRA advirtió que las presentaciones judiciales demoran la recuperación de la actividad de las plantas industriales y afectan a los trabajadores

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) encabezará una marcha en reclamo de una resolución definitiva del proceso de quiebra de SanCor, advirtiendo que las demoras generadas por una serie de recursos judiciales (que fueron rechazados), postergan el avance de la liquidación y "mantienen a los trabajadores en una situación de incertidumbre".

La organización gremial que encabeza Héctor Ponce indicó que la movilización será pacífica y su fecha se resolverá en una asamblea que se llevará a cabo en los próximos días, al tiempo que apuntó contra quienes, "mediante sucesivas presentaciones, continúan demorando una salida" que permita recuperar la actividad de las plantas industriales.

ATILRA: "que se priorice la dimensión social de la crisis"

La conducción de ATILRA recordó que varias empresas ya adquirieron los pliegos licitatorios, pero que una seguidilla de recursos interpuestos y rechazados terminó dilatando el proceso, por lo que solicitó que "se garantice la continuidad de la liquidación sin nuevas interrupciones y que se priorice la dimensión social de la crisis".

Explicó que tanto la resolución de apertura del concurso como la declaración de quiebra y el pronunciamiento de Cámara destacaron la situación de los trabajadores y de las comunidades donde se encuentran las plantas de SanCor, señalando que esas decisiones apuntan a proteger a los acreedores -entre ellos los propios trabajadores- y a favorecer la reactivación de los establecimientos mediante proyectos de inversión genuina y producción.

Ponce reconoció que las partes involucradas tienen derecho a presentar los planteos que contempla la ley y afirmó que el sindicato es respetuoso de la Justicia, pero indicó que "los recursos ya fueron analizados y rechazados", por lo que consideró que es momento de poner por delante la situación de quienes dependen de la actividad de la cooperativa.

Señalan que se está postergando la producción de la empresa

El titular del sindicato expresó: "Comprendemos que legalmente las partes involucradas tienen el derecho de efectuar todos los planteos que la ley les permite y somos respetuosos de la justicia, pero cuando todos esos planteos fueron analizados y fundadamente rechazados, es tiempo de pensar que cada planta cerrada es un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo".

Sostuvo que "cada línea que se apaga es un grupo de familias que ya no tiene para comer. No son números, ni activos, ni planteos jurídicos, son personas que necesitan trabajar para poder sobrevivir" y afirmó que "los sueldos de los trabajadores son alimentarios, es la comida de hoy y no la de dentro de un año".

Ponce también apuntó contra los sectores que mantienen disputas e intereses económicos alrededor del proceso de liquidación, subrayando que "a todos los que en su lógica puja de intereses interponen innumerables planteos que postergan la reactivación, respetuosamente les decimos: Piensen en la gente. Piensen en las familias que están detrás de cada línea, de cada turno, de cada cámara. Piensen un momento en ellas antes que en sus acuerdos económicos, sus ventajas empresarias y sus negocios".

"Es hora de que comience una nueva etapa"

El dirigente sostuvo que "los trabajadores de SanCor llevan muchos años esperando, entre incertidumbre y promesas, y han hecho lo que correspondía: seguir al pie de las máquinas, con el incondicional apoyo de nuestro gremio" y planteó que "es hora de que esto termine y comience una nueva etapa" de una vez por todas, una nueva etapa con trabajo y salario, y un futuro para sus familias y nuestras comunidades.

En ese marco, el consejo directivo informó que "es por ello que, en los próximos días, en fecha a decidir en asamblea, nos movilizaremos y marcharemos pacíficamente en apoyo a una pronta resolución definitiva". Fuentes gremiales explicaron que la convocatoria busca respaldar el avance de la liquidación y exigir que las demoras no sigan postergando la posibilidad de reactivar las plantas, remarcando que detrás de cada instancia judicial y de cada disputa económica "hay trabajadores que necesitan recuperar sus salarios".

Como cierre, Ponce también evocó las palabras del papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", citó, para criticar que las disputas empresariales y judiciales sigan demorando una salida para los trabajadores.