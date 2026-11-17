¿Qué recaudos debe tomar el empleador antes de presentar la declaración jurada de diciembre? Encontrá en Errepar toda la información

Recordemos que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se creó por Ley de Modernización Laboral 27.802 con un objetivo concreto: ayudar al empleador a encarar el pago de indemnizaciones por despido, sin modificar el régimen indemnizatorio vigente. No reemplaza la indemnización ni crea un nuevo derecho para el trabajador.

El empleador no maneja de los fondos acumulados: ARCA lo deriva junto con la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) a una Cuenta Individual del Empleador, abierta en una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los fondos se canalizan a través de vehículos financieros específicos (FCI abiertos o fideicomisos financieros), que la CNV reglamentó para este fin.

La ley contempla diferentes supuestos para utilizar los fondos (despido sin causa, mutuo acuerdo, preaviso omitido, entre muchos otros), aunque razonablemente no incluye la renuncia, ya que no genera indemnización. Los trabajadores deben contar con una antigüedad mínima de 12 meses.

Comprende a todos los empleadores del ámbito privado, excluyendo al personal de casas particulares y al régimen de la construcción (que tiene un sistema propio) y empleadores del sector público.

Comienza a regir el Fondo de Asistencia Laboral: ¿quién financia y cuánto?

Los empleadores del sector privado alcanzados serán los que financien el Sistema a través de una contribución, que varía según el tipo de empleador:

Quién y por cuánto se financia el FAL.

La base es la remuneración que se toma para las contribuciones patronales al SIPA de cada trabajador registrado.

Sin gastos extras para el empleador: hay un dato clave para el flujo de caja, la contribución no se suma a la cargas sociales actuales que debe pagar el empleador mensualmente, sino que el porcentaje que corresponda a cada empleador se detrae de las contribuciones patronales (SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y asignaciones familiares). En los hechos, se redirige parte de lo que hoy va al sistema de seguridad social hacia una cuenta propia del empleador.

Carencia de 12 meses: ¿cuándo se podrán usar los fondos?

El Decreto 1228/2026, del 19 de octubre, amplió la carencia de 6 a 12 meses para asegurar un patrimonio inicial razonable en cada fondo, y la RG (ARCA) 5915/2026 trasladó el inicio del 1° de noviembre al 1° de diciembre de 2026.

El cronograma queda así:

Cuándo estarán disponibles los fondos.

Durante esos 12 meses el empleador contribuye, pero no puede utilizar lo acumulado. Si se produce un despido en ese lapso, la indemnización deberá afrontarse con recursos propios. Es el punto que más conviene planificar: el FAL no alivia el flujo de caja del primer año, y recién después empezará a funcionar como respaldo.

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¿Qué debe hacer el empleador ante ARCA?

La RG (ARCA) 5907 reglamentó el procedimiento, y la RG 5915 lo ajustó al nuevo calendario. Para evitar demoras, conviene resolver estos puntos antes de presentar la declaración jurada de diciembre:

Clave Fiscal nivel 3 o superior para operar en Simplificación Registral y en Declaración en línea. Declarar el encuadre en Simplificación Registral ("Datos del Empleador"): si el empleador está alcanzado o excluido, y si corresponde la alícuota del 2,5% o la del 1%. Quien no cumpla los requisitos de MiPyME o de entidad sin fines de lucro caracterizada contribuye el 1%. Abrir la Cuenta Individual del Empleador en una entidad habilitada por la CNV, eligiendo el vehículo de inversión colectiva. Informar el ID FAL de esa cuenta en Simplificación Registral, antes de ingresar la primera contribución. Adaptar el sistema de liquidación para que el FAL se refleje en el F. 931, donde se calcula automáticamente y se muestra en los totales generales.

La contribución integra el saldo del F. 931 y vence junto con él, bajo el concepto 266-019-019 (Fondo de Asistencia Laboral). El pago fuera de término devenga intereses.

Si el empleador no informa un ID FAL válido, ARCA lo comunica a la CNV, que asigna uno de oficio; ARCA notifica el resultado en el Domicilio Fiscal Electrónico. Mientras tanto, las sumas quedan sin imputación específica. ARCA deriva los fondos solo a cuentas con ID FAL vigente.

Aspectos a tener en cuenta