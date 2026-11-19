El plus es de $108.095,55, que se incorporará paulatinamente al salario conformado. Jerónimo Moyano anunció que aplicarán el beneficio a otras firmas

El gremio busca replicar este premio para los choferes de otras grandes empresas del sector, como Coca-Cola.

El consejo directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas y Logística informó que logró una nueva mejora para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 40/89, que beneficia al personal de la Cervecería y Maltería Quilmes y la Compañía Industrial Cervecera SA (CCU).

Según se informó, se trata del pago de un premio mensual por presentismo para el personal que se desempeña en distribuidores y subdepósitos de ambas compañías en todo el país, fijado en $108.095,55 mensuales, que se actualizarán con las paritarias, que hoy están pactadas hasta febrero, aunque en diciembre se espera una actualización establecida en el marco de la última negociación con las cámaras de la actividad.

Jerónimo Moyano: "Estamos conformes con este logro"

Vale recordar que dicho adicional ya se estaba aplicando para el territorio bonaerense, pero con este nuevo acuerdo se extiende a todo el territorio nacional. El otro punto es que la organización gremial busca aplicar dicho reconocimiento a los camioneros que prestan servicios para Coca-Cola. La intención es replicar el esquema de presentismo y ampliar el alcance de una mejora que impacta directamente sobre los salarios de los choferes de distribución y transporte.

La Federación de Camioneros resaltó que el beneficio alcanza a todo el personal comprendido en el convenio que cumple tareas en esos establecimientos e incluye expresamente a los choferes de larga distancia, además de incluir a quienes se incorporen en el futuro, de la rama Aguas Gaseosas.

Si bien las negociaciones fueron encabezadas por el titular de la Federación, Hugo Moyano, destacaron la participación del secretario Gremial e Interior, Jerónimo Moyano, quien declaró: "Estamos satisfechos por este acuerdo para que se amplíe este beneficio que se había conseguido en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional" y recordó la tarea que realizó Pablo Moyano (secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros) en el ámbito bonaerense.

Afirmó que "este ingreso extra es importante para el bolsillo del trabajador, en un contexto económico complejo por las políticas económicas que está aplicando el gobierno" y expresó su preocupación "por la baja de consumo, que la vemos reflejada en el transporte de carga de alimentos y bebidas".

Cómo se aplica el beneficio en cada empresa

La organización gremial informó que, en el caso de Cervecería y Maltería Quilmes, el adicional por presentismo de $108.095,55 comenzará a regir a partir del 1° de diciembre. Los dos primeros pagos se dividirán en partes iguales: el 50% se pagará con los haberes de diciembre y el otro 50% con los de enero, mientras que a partir de febrero, el adicional se liquidará mensualmente junto con los salarios.

Para la Compañía Industrial Cervecera (CCU), en tanto, el plus también se abonará en diciembre:

Un 50% se pagará entre el 4 y el 8 de enero

se pagará entre el 4 y el 8 de enero El 50% restante se incorporará a los haberes de dicho mes

restante se incorporará a los haberes de dicho mes A partir de febrero, el plus se abonará mensualmente mediante depósito en la cuenta sueldo

En ambos acuerdos se establece que, durante los primeros seis meses de aplicación, el adicional tendrá carácter no remunerativo, según lo solicitado por las autoridades de la Cervecería y Maltería Quilmes y la Compañía Industrial Cervecera SA (CCU) para facilitar su implementación.

Qué condiciones pusieron las compañías para el pago

Si bien se trata de un beneficio dentro del convenio colectivo de trabajo 40/89 de la rama Aguas Gaseosas, las compañías pusieron condiciones específicas para hacer efectivo el beneficio:

Ante una ausencia injustificada de un día en el mes se descontará el 50% del premio

del premio En el caso de dos o más inasistencias, la pérdida del adicional correspondiente a ese período será total

correspondiente a ese período será total Quedan exceptuadas las ausencias justificadas y las licencias legales por vacaciones, matrimonio, nacimiento, fallecimiento y examen

También están contempladas las ausencias en las leyes de riesgos del trabajo y de asociaciones sindicales, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos

El gremio y las empresas pactaron que la asignación deberá figurar en los recibos de haberes bajo la denominación "Premio por Presentismo" y no podrá ser absorbido por futuros incrementos salariales ni por otros adicionales, salvo que se trate de conceptos equivalentes. En ese caso, se establece que se respetarán las condiciones más beneficiosas para los trabajadores.

Desde la Federación de Camioneros aseguraron que en los próximos días buscarán trasladar esa experiencia a otra de las grandes compañías del sector de bebidas como en el caso de Coca-Cola. Jerónimo Moyano sostuvo: "La intención es que todos los trabajadores camioneros tengan este beneficio para enfrentar una inflación que afecta los salarios".