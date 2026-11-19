El dólar blue marcó otro récord nominal y el CCL superó los $1.730, mientras las reservas cayeron y crece la demanda de cobertura cambiaria

La brecha entre el dólar mayorista y las cotizaciones financieras volvió a superar el 10%, un nivel que no se registraba desde octubre de 2025. El avance del contado con liquidación, que superó los $1.730, refleja el mayor interés de los inversores por cubrirse frente a posibles movimientos del tipo de cambio.

Este jueves, el dólar mayorista subió $6 y cerró en $1565, mientras que el minorista trepó otros $5 y operó en $1.585. En paralelo, el dólar blue alcanzó los $1.640, y marcó otra vez un récord nominal.

En el segmento financiero, el dólar MEP opera en los $1.631,70, mientras que el CCL sube hasta los $1.732,90. La diferencia entre esta última cotización y el mayorista se amplia a más del 10%, una señal que los operadores siguen de cerca ante el reacomodamiento de las expectativas cambiarias.

Esta diferencia también repercute en las empresas que necesitan dólares para sus operaciones, un tema que iProfesional abordó en una nota sobre la brecha entre el dólar oficial y el tipo de cambio que utilizan las compañías.

Este comportamiento contrasta con la evolución del tipo de cambio oficial en el acumulado del año. Desde enero, avanzó apenas 7,2%, mientras que la inflación llegó al 26,3% hasta octubre. La diferencia entre ambos registros da cuenta de la apreciación real del peso, un fenómeno que vuelve a ocupar un lugar central en las evaluaciones del mercado.

Dólar, pesos y Brasil: los factores que presionan al mercado cambiario

La dinámica de las últimas ruedas no responde a un único factor. A la menor disponibilidad de divisas se suma una mayor cantidad de pesos en el sistema financiero y un escenario internacional en el que el dólar se fortalece frente a otras monedas.

La política monetaria local también incide en ese equilibrio. El Gobierno busca mantener condiciones de liquidez que permitan moderar las tasas de interés y acompañar la actividad económica. Pero, al mismo tiempo, esa mayor disponibilidad de pesos puede alimentar la búsqueda de instrumentos vinculados al dólar como forma de protección.

En el calendario financiero aparece otro dato relevante: el 26 de noviembre se realizará una nueva licitación del Tesoro, que deberá refinanciar vencimientos cercanos a los $20 billones en manos privadas. La operación se producirá a pocos días del comienzo de diciembre, un mes en el que suele aumentar la demanda estacional de pesos.

A este panorama se agrega la situación cambiaria de Brasil. La depreciación del real, junto con el fortalecimiento global de la moneda estadounidense, introduce una presión adicional para la Argentina. La evolución del tipo de cambio brasileño tiene especial relevancia por el peso de ese país en el intercambio comercial bilateral.

Las compras del BCRA se redujeron y las reservas cerraron en u$s49.551 millones

El Banco Central también mostró un menor protagonismo como comprador de divisas. En la última jornada sumó u$s11 millones, cuando el martes había incorporado u$s74 millones. Así, su participación sobre los u$s356,7 millones negociados en el mercado de contado cayó del 20% al 3%.

La desaceleración de las compras diarias no modificó, por ahora, el resultado acumulado del organismo: durante noviembre lleva adquiridos u$s341 millones y en lo que va de 2026 registra un saldo positivo de u$s16.309 millones.

Sin embargo, ese desempeño convivió con una reducción de las reservas internacionales brutas. Los activos disminuyeron u$s190 millones y terminaron la jornada en u$s49.551 millones. La explicación principal estuvo en el mercado internacional: el oro perdió un 3,5% de su valor y esa variación provocó un efecto negativo estimado en u$s250 millones sobre la valuación de las tenencias del BCRA.

El nivel de reservas es uno de los puntos que los inversores observan con atención de cara a 2027. En enero, el Gobierno tendrá que afrontar pagos por aproximadamente u$s4.400 millones correspondientes a Bonares y Globales. Para cumplir con esos compromisos, el Tesoro deberá contar con los fondos necesarios.

El dólar todavía está lejos del límite de la banda, pero crece la cautela

El esquema cambiario mantiene un margen respecto de su techo: para la última rueda, el límite superior de la banda se ubicó en $1.974,20. Pese a esa distancia, el avance de los dólares financieros y el ensanchamiento de la brecha muestran que los operadores siguen de cerca los riesgos de un nuevo reacomodamiento de las cotizaciones.

La atención estará puesta en cómo evoluciona la oferta de divisas y en la posibilidad de que el Banco Central continúe acumulando reservas. También será determinante el manejo de la liquidez en pesos, en particular si las autoridades avanzan con una reducción de las tasas de interés.

El desafío del equipo económico será evitar que una mayor disponibilidad de moneda local termine trasladándose a una demanda más intensa de dólares financieros. La combinación de esos factores marcará el comportamiento del mercado cambiario en las próximas semanas.

Dólar oficial, futuros y riesgo país: las otras señales de tensión que mira el mercado

La presión sobre los dólares financieros no es un fenómeno aislado. En las últimas semanas, distintos indicadores comenzaron a mostrar señales de mayor incertidumbre, incluso cuando el tipo de cambio oficial mantuvo variaciones relativamente moderadas.

Un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, citado por iProfesional el 12 de noviembre, identificó tres factores que permiten observar esa tensión: el comportamiento del contado con liquidación, las expectativas de depreciación que reflejan los contratos de futuros y la evolución del riesgo país.

Uno de los elementos centrales es la política monetaria. Según el análisis, la absorción de pesos que realizan el Banco Central y el Tesoro mediante distintas operaciones contribuye a limitar la cantidad de liquidez disponible para volcar al mercado cambiario. En ese escenario también inciden los encajes bancarios y las dificultades de las entidades financieras para ampliar el crédito.

Sin embargo, esa dinámica no impidió que aumentaran las expectativas de una corrección cambiaria. Durante octubre, las tasas de depreciación implícitas en los contratos de futuros promediaron el 26,2% anual y llegaron a registrar máximos cercanos al 30%. En los primeros días de noviembre, el indicador se ubicó en el 28,6%.

El riesgo país también aportó una señal de cautela. Durante la primera semana de noviembre llegó a los 925 puntos básicos, después de acumular un incremento de 520 puntos desde el mínimo de 400 registrado en julio. A la vez, los bonos argentinos de mayor plazo pasaron de rendir 8,2% anual a comienzos de julio a 14,1% el 5 de noviembre.