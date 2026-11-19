El respaldo a medidas de ajuste cae en la sociedad, que prioriza el ingreso y la creación de fuentes laborales sobre la estabilidad monetaria

El Gobierno mantiene su estrategia, ignorando el reclamo popular de mejoras en el bolsillo propio.

La sociedad acepta más inflación por crecimiento. El modelo de Milei enfrenta un límite social.

La mayoría rechaza el ajuste. Priorizan recuperar salarios y empleo sobre la estabilidad cambiaria.

La paciencia de los argentinos con el ajuste económico parece llegar a un límite.

Una amplia mayoría de la población está dispuesta a tolerar algo más de inflación e incluso cierta suba del dólar si eso significa recuperar ingresos, generar empleo y reactivar la economía. Aunque para muchos, esa preferencia suene a contradicción.

Es un cambio de prioridades que interpela directamente a Javier Milei, a casi tres años de su llegada al poder.

Los números surgen de una encuesta de la consultora Trespuntocero -de Shila Vilker- que revela una distancia cada vez más evidente entre las prioridades económicas de la población y la estrategia que sostiene el Gobierno.

No al ajuste. ¿Una mirada cortoplacista?

El dato más contundente es que el 76% de los consultados considera que el Gobierno no debe seguir ajustando. Apenas el 24% cree que corresponde continuar por ese camino.

Pero el malestar no se limita a quienes votaron contra Milei. Entre sus propios electores de 2023, el 53,7% rechaza la continuidad del ajuste, contra el 46,3% que todavía lo respalda.

Es decir, el reclamo de un cambio de rumbo económico también aparece dentro de la base electoral que llevó al libertario a la Presidencia.

El bolsillo le gana al dólar

La encuesta ofrece una radiografía de las nuevas prioridades económicas de los argentinos.

Cuando se pregunta cuál es el problema más importante, el 44,7% responde que recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Otro 22,1% reclama generar más puestos de trabajo y el 21,7% considera prioritario impulsar la producción nacional.

En conjunto, estas tres demandas concentran el 88,5% de las respuestas.

En cambio, apenas el 3,9% señala como prioridad mantener la estabilidad del dólar.

Fuente: Trespuntocero

El contraste es todavía más contundente cuando los encuestados deben elegir entre estabilidad cambiaria y crecimiento económico.

El 69,7% prefiere una economía que crezca y genere más producción, aunque el dólar tenga mayor inestabilidad. Solamente el 24,2% opta por un dólar estable, aun cuando la economía crezca poco.

La diferencia se amplía cuando la disyuntiva es entre estabilidad cambiaria y empleo: el 80,8% elige que haya más puestos de trabajo, contra apenas el 16% que privilegia mantener quieta la cotización de la divisa.

No significa que los argentinos hayan dejado de preocuparse por el dólar. Significa que, frente a una economía que no consigue satisfacer sus necesidades, están dispuestos a aceptar ciertos riesgos cambiarios a cambio de una mejora en la actividad y el empleo.

¿Hoy la sociedad toleraría más inflación?

Hay otro resultado que desafía uno de los principales pilares del discurso presidencial.

El 65,5% de los encuestados prefiere que haya más empleo y mejores salarios, aunque aumente la inflación. Del otro lado, el 30,5% elige una inflación más baja, incluso si eso implica generar menos puestos de trabajo.

La conclusión política es potente: la lucha contra la inflación continúa siendo importante, pero ya no alcanza por sí sola para satisfacer las expectativas económicas de la mayoría.

Milei colocó la desaceleración de los precios y el equilibrio fiscal en el centro de su programa. La encuesta sugiere que una porción mayoritaria de la sociedad ahora exige resultados en otros terrenos: salarios, empleo y producción.

Y el reclamo atraviesa las preferencias electorales. Incluso entre quienes votaron a Milei en 2023, el 43,1% considera que la principal prioridad económica es recuperar el poder adquisitivo de los salarios, por encima de la creación de empleo, que reúne el 26,5%.

Fuente: Trespuntocero

Milei reconoce las privaciones, pero no cambia la receta

El contraste con el discurso presidencial difícilmente podría ser más marcado.

Mientras la encuesta exhibe una demanda mayoritaria de alivio económico, Milei insiste en que no modificará su programa para ofrecer una mejora inmediata en el bolsillo de los argentinos.

El Presidente reconoce las dificultades que atraviesa una parte de la población, pero rechaza la posibilidad de recurrir a medidas de estímulo al consumo o transferencias de ingresos que comprometan su estrategia fiscal.

La tensión es evidente.

Fuente: Trespuntocero

La encuesta no implica necesariamente un rechazo generalizado al programa económico libertario ni permite anticipar un comportamiento electoral. Pero sí deja planteada una advertencia para la Casa Rosada: la estabilidad dejó de ser una respuesta suficiente para quienes siguen esperando que la recuperación llegue a sus bolsillos.

Algo que reclama la principal socia política del Presidente, la senadora Patricia Bullrich.