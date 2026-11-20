Las PyMEs pueden obtener liquidez en un mismo día, de manera 100% online y con costos menores a los bancarios. Qué otras ventajas ofrece la plataforma

El acceso al financiamiento y la administración del capital de trabajo continúan siendo dos de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas argentinas. En muchos casos, las PyMEs venden sus productos o servicios con plazos de cobro de 30, 60 o 90 días, mientras deben afrontar obligaciones inmediatas, como el pago de salarios, proveedores e impuestos.

Frente a esta necesidad, Adcap Grupo Financiero lanzó una plataforma digital que permite a las empresas descontar los cheques que reciben de grandes compañías y acceder a los fondos en el mismo día, sin esperar a su vencimiento, siempre que se cumplan las condiciones y los horarios de la operación.

La propuesta busca simplificar el acceso al financiamiento a través del mercado de capitales, sin exigir una calificación crediticia tradicional y con costos que pueden resultar inferiores a los del crédito bancario.

A través de la herramienta digital, las empresas pueden consultar las condiciones para descontar sus cheques electrónicos (ECHEQ), conocer los costos asociados y estimar el monto neto a recibir. En caso de avanzar con la operación, pueden abrir una cuenta en Adcap de manera 100% online y cobrar el echeq el mismo día sujeto a los horarios y condiciones de operación.

Cómo funciona la plataforma de Adcap

Además de permitir avanzar con el descuento de documentos comerciales, esta herramienta digital permite conocer de antemano las condiciones financieras de la operación, incluyendo tasas, intereses, aranceles, gastos e impuestos.

Para realizar la consulta, las empresas deben ingresar los datos del instrumento, como el emisor, CUIT, monto y fecha de vencimiento. El sistema informa el importe neto estimado a recibir y la fecha prevista de acreditación, considerando días hábiles y feriados.

La página web permite cargar hasta 100 instrumentos en una misma consulta, importar información desde Excel y realizar simulaciones en pesos y dólares, además de contemplar instrumentos dólar linked para pagarés y facturas. Asimismo, las empresas pueden acceder a alternativas de inversión y buscar rendimientos sobre el dinero disponible.

La plataforma de Adcap permite cobrar cheques y facturas en el día, de manera online. - crédito Las empresas podrán cobrar cheques en 24 horas

Una alternativa de financiamiento para las PyMEs

El descuento de cheques, pagarés y facturas a través del Mercado Argentino de Valores (MAV) permite a las empresas transformar sus cuentas por cobrar en capital de trabajo, sin depender exclusivamente del crédito bancario tradicional.

Entre los principales libradores negociados en el mercado se encuentran compañías como YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Tecpetrol, Vista, Telecom, Toyota, Cencosud, Carrefour, Coto, Cervecería Quilmes, AySA y Naranja X.

En este segmento, Adcap se posicionó entre los tres principales participantes en negociación en el MAV en lo que va del 2026 con más de $2,1 billones operados, de acuerdo con el ranking del mercado.

¿Por qué conviene cobrar cheques con Adcap? - crédito Las empresas podrán cobrar cheques en 24 horas

"Hoy financiamos a más de 175 PyMEs a través del mercado de capitales. Sabemos que poder cobrar en el día lo que se vende a 60 o 90 días hace la diferencia a la hora de pagar sueldos, proveedores o pensar en crecer. Esta plataforma busca que más empresas accedan a esa alternativa de forma simple y a costos competitivos", señaló Mateo Lacroze, Director de Mercado de Capitales y Crédito de Adcap Grupo Financiero.

La plataforma ya se encuentra disponible en el sitio web de Adcap. Las empresas pueden abrir su cuenta online y acceder al acompañamiento del equipo de Financiamiento para concretar sus operaciones.

Más información: www.ad-cap.com.ar/calculadora-cheques

Sobre Adcap Grupo Financiero

Adcap Grupo Financiero cuenta con más de 17 años de trayectoria en el mercado de capitales y un equipo de más de 200 profesionales en la región, con presencia en Argentina y Uruguay, donde opera a través de Adcap Uruguay. La firma impulsa el desarrollo financiero de personas, empresas e instituciones, ofreciendo soluciones integrales de asesoramiento, inversión y gestión de activos con una perspectiva global y un enfoque personalizado. A través de sus distintas unidades —Adcap Securities, Adcap Asset Management y Api Broker— el grupo combina su experiencia en mercados de capitales y análisis macroeconómico con los más altos estándares de calidad. Adcap se posiciona hoy como uno de los asset management más relevantes del mercado local.