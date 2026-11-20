La adhesión al PCT permitirá tramitar la protección de invenciones en varios mercados y dará más previsibilidad a las empresas que buscan expandirse

Las empresas argentinas que desarrollan medicamentos, tecnologías para el agro, soluciones biotecnológicas o productos innovadores contarán con una nueva herramienta para buscar protección de sus invenciones en el exterior. El Senado aprobó la adhesión del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que simplifica el inicio de los procedimientos para registrar desarrollos en distintos mercados.

La incorporación también modifica los tiempos disponibles para definir una estrategia internacional. Quienes utilicen el sistema podrán disponer de hasta 30 meses para decidir en qué países continuarán con la solicitud de protección, frente a los 12 meses del régimen vigente. Ese período adicional permite evaluar el potencial comercial de una innovación y organizar los recursos necesarios antes de avanzar en cada jurisdicción.

El mecanismo no equivale a obtener una patente válida en todo el mundo. Cada Estado conserva la potestad de analizar los pedidos y resolver si concede o rechaza los derechos, de acuerdo con sus propias normas. En la Argentina, esa función corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Patentes: qué sectores pueden beneficiarse con el nuevo tratado

La adhesión puede tener especial relevancia para actividades que necesitan proteger desarrollos propios y afrontar procesos de investigación costosos o prolongados.

En la industria farmacéutica y la biotecnología, por ejemplo, la creación de nuevos productos requiere recursos significativos y períodos extensos de investigación. La posibilidad de iniciar un procedimiento internacional mediante una presentación centralizada puede facilitar la planificación de las empresas que buscan llevar sus innovaciones a otros países.

En el agro, el interés está puesto en las tecnologías que contribuyen a elevar los rendimientos y mejorar la producción de alimentos. Para las startups y las compañías tecnológicas, en tanto, el acceso al sistema puede ayudar a resguardar activos intangibles en mercados externos, un aspecto relevante para ampliar sus negocios y conseguir financiamiento.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) relacionó el cambio con la posibilidad de generar condiciones más previsibles para las inversiones y favorecer la proyección internacional de los desarrollos locales. La entidad considera que un esquema de propiedad intelectual actualizado y compatible con las reglas internacionales puede impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Cómo se inicia una solicitud internacional y qué plazos contempla

El sistema es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y permite presentar una única solicitud para iniciar el trámite de protección de una invención en distintos países. Este mecanismo simplifica los procedimientos iniciales y les da a las empresas más tiempo para definir en qué mercados buscarán registrar sus desarrollos. Como explicó anteriormente iProfesional, el tratado de patentes permite a científicos y pymes proteger sus innovaciones en el exterior.

A partir de la presentación, los solicitantes pueden contar con un plazo de hasta 30 meses para decidir en qué países continuarán el proceso, frente a los 12 meses que contempla el régimen actual.

La adhesión incluyó una reserva sobre el Capítulo II, que contempla un mecanismo de examen preliminar internacional no vinculante. La modificación responde a los planteos de la industria farmacéutica nacional, que había cuestionado esa instancia. iProfesional ya había explicado qué cambios introdujo Diputados en el tratado de patentes y por qué beneficiaban a los laboratorios argentinos.

La Argentina completó un trámite legislativo que comenzó en 1998

El ingreso al sistema internacional fue resultado de un proceso parlamentario que permaneció pendiente durante casi 30 años. La iniciativa había conseguido una primera aprobación del Senado en 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, pero no logró completar entonces el recorrido legislativo.

El debate se reactivó en 2026, en el marco de los compromisos asumidos por el Gobierno con Estados Unidos. iProfesional había anticipado la presión de Washington para que la Argentina aprobara el tratado de patentes.

El proyecto volvió a la Cámara Alta después de que Diputados introdujera modificaciones al texto. Finalmente, el Senado lo convirtió en ley con 47 votos afirmativos y 22 negativos.

La sanción incluyó una reserva sobre el capítulo II del tratado, incorporada a pedido de la industria farmacéutica. Ese apartado contempla la realización de exámenes internacionales no vinculantes sobre los requisitos que debe reunir una invención para ser considerada patentable.

Con esta decisión, la Argentina se incorpora a un acuerdo que ya reúne a 158 países. Hasta ahora, era el único integrante del G20 que permanecía fuera del sistema.

La reacción de AmCham tras la aprobación

La cámara empresaria estadounidense destacó la sanción como un avance para acercar al país a los mecanismos internacionales vinculados con la innovación y la propiedad intelectual. También consideró que la adhesión puede mejorar las condiciones para universidades, investigadores, emprendedores y compañías que buscan desarrollar proyectos con alcance internacional.

"Celebramos que la Argentina avance en su integración a los sistemas internacionales que impulsan el desarrollo tecnológico. Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual par a construir una economía más competitiva. Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales", expuso Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.