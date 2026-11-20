Un relevamiento de UNICEF mostró que los hogares acumulan deudas, recortan alimentos y no logran cubrir gastos básicos de salud, educación y vivienda

La falta de dinero ya condiciona decisiones cotidianas de millones de familias argentinas: qué alimentos comprar, qué gastos postergar y hasta cuándo acudir al médico. En los hogares con niñas, niños y adolescentes, el 43% tuvo que dejar de adquirir algún alimento por motivos económicos y el 36% no pudo pagar una consulta médica o odontológica.

El cuadro forma parte de la décima Encuesta Rápida de UNICEF Argentina, realizada en septiembre de 2026. Uno de sus principales resultados es que el 41% de los hogares con chicos no consigue cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. Son aproximadamente 2,7 millones de familias y la proporción aumentó diez puntos porcentuales frente a 2025.

El problema no se limita a la pérdida de poder de compra. La encuesta registra un deterioro en las condiciones de vida que alcanza la alimentación, la atención sanitaria, la educación y las actividades recreativas. También muestra que cada vez más familias recurren al crédito o buscan generar ingresos adicionales para sostener sus consumos básicos.

Hogares endeudados: el 42% pidió préstamos para comprar alimentos y aumentan los atrasos La mitad de los hogares relevados mantiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en la medición de 2025. Entre las familias que recurrieron al financiamiento, los motivos fueron:

Compra de alimentos: el 42% pidió dinero para poder comprar comida.

Servicios básicos y vivienda: el 26% se endeudó para afrontar esos gastos.

Cancelación de otras deudas: el 11% necesitó financiamiento para pagar obligaciones anteriores.

Salud y educación: el 10% recurrió a préstamos para cubrir gastos de esos rubros.

La forma de acceder al crédito también se modificó. En un año, la proporción de hogares que se endeudó mediante tarjetas pasó del 16% al 32%. Las plataformas y billeteras virtuales ganaron participación, del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario avanzó del 4% al 9%.

En cambio, los préstamos de familiares y amigos perdieron peso: bajaron del 26% al 17%. El financiamiento bancario se mantuvo relativamente estable, con una participación del 12%.

La acumulación de obligaciones no siempre se traduce en capacidad de pago. Durante los seis meses previos al relevamiento, el 44% de los hogares dejó de abonar algún servicio, cinco puntos más que en 2025. La proporción de familias que no pudo pagar la tarjeta de crédito también creció: pasó del 16% al 23%.

Para hacer frente a la falta de ingresos y sostener los gastos cotidianos, los hogares adoptaron distintas estrategias:

Compra de alimentos: el 60% comenzó a elegir productos de menor precio.

Más horas de trabajo: el 45% extendió sus jornadas laborales

Préstamos: el 40% pidió dinero para cubrir necesidades básicas.

Recreación de los hijos: el 39% redujo el presupuesto destinado a esas actividades.

Ayuda económica: el 30% recurrió a familiares o personas cercanas.

Actividades deportivas y culturales: el 29% suspendió esas propuestas para los chicos.

Alimentación: los adultos reducen sus porciones para priorizar a los chicos

La encuesta muestra que las restricciones llegan a la mesa familiar. El 43% de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por falta de dinero. En agosto de 2025, ese porcentaje era del 29%, por lo que el indicador avanzó 14 puntos en doce meses. Aun así, permanece por debajo del máximo del 52% registrado en abril de 2024.

Las modificaciones en la dieta afectan principalmente a las personas adultas. En el 43% de las familias, los mayores cambiaron su alimentación por motivos económicos y en el 37% redujeron las cantidades que consumen. Entre los chicos, el 21% tuvo que modificar su dieta y en el 12% de los hogares se achicaron las porciones destinadas a ellos.

Otro dato refleja la profundidad de las privaciones: el 29% de las familias informó que al menos un adulto dejó de hacer alguna de las comidas diarias por falta de dinero. Entre niñas, niños y adolescentes, la proporción llegó al 9%, el registro más alto de toda la serie histórica de UNICEF para este indicador.

El organismo interpreta que los adultos suelen concentrar los recortes para intentar preservar la alimentación de sus hijos. "Estos datos indican que los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez y a concentrar las restricciones en las personas adultas", destaca el documento.

Medicamentos, consultas médicas y gastos escolares, entre los recortes

Las dificultades económicas también repercuten sobre la atención de la salud. El 36% de los hogares no pudo concurrir al médico o al dentista por falta de recursos, frente al 24% de 2025. A su vez, el 21% interrumpió o dejó de comprar medicamentos, seis puntos porcentuales más que en la medición anterior.

Entre las familias que tuvieron problemas para acceder a remedios, casi seis de cada diez reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Más del 20% corresponde a hogares numerosos, con más de cinco integrantes.

Las dificultades económicas también afectaron los gastos vinculados con la educación de los chicos. Entre los principales problemas que mencionaron los hogares se encuentran:

Libros: el 34% no pudo comprarlos.

Excursiones y salidas escolares: el 32% tuvo dificultades para financiarlas.

Transporte: el 26% no logró cubrir ese gasto.

Útiles escolares: el 25% encontró obstáculos para adquirirlos.

Pobreza infantil: más de 5,3 millones de chicos viven en hogares pobres

Las restricciones de consumo se producen en un contexto de elevada pobreza entre la población infantil. Los datos del primer semestre de 2026 incorporados al informe indican que el 45,2% de las niñas y los niños vive en esa condición, más de 5,3 millones de personas. El indicador subió alrededor de tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, luego de tres períodos consecutivos de reducción.

Además, más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos.

La insuficiencia de recursos tiene mayor incidencia entre quienes reciben la AUH: el 57% de esos hogares afirma que no llega a cubrir sus gastos mensuales. El porcentaje alcanza al 47% de las familias encabezadas por mujeres y al 30% de aquellas cuyo jefe tiene un empleo registrado. Para este último grupo, se trata del valor más alto de la serie.

En cuanto a las obligaciones alimentarias, el 58% de las mujeres que deberían cobrar una cuota para sus hijos aseguró que no recibe ese dinero, seis puntos más que en 2025. Si se suman los casos en los que el pago llega de manera irregular, el problema alcanza al 68% de los hogares.

Entre las situaciones de incumplimiento, el 60% está asociado a una mala relación o a la falta de vínculo del padre con la madre o los hijos. En el 40% de esas familias, el padre afronta directamente algún gasto; en el 60% restante no realiza ningún aporte. UNICEF advierte que estas dificultades profundizan la vulnerabilidad de los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la pobreza infantil es aproximadamente diez puntos porcentuales superior al promedio.

Adolescentes: ansiedad, acoso escolar y preocupación por las drogas

El relevamiento también examinó las experiencias de adolescentes de entre 13 y 17 años. En materia de bienestar emocional, el 36% dijo sentirse ansioso, el 30% manifestó angustia y el 18% declaró sentirse deprimido. Los tres indicadores alcanzaron sus niveles más altos desde que UNICEF comenzó a medirlos, en 2022. El organismo aclara que se trata de percepciones expresadas por los propios jóvenes y no de diagnósticos clínicos.

En las escuelas, el 17% de los adolescentes afirmó haber sufrido personalmente una situación de bullying, lo que representa alrededor de 400.000 chicos en el país. Además, el 47% conoce a algún compañero o compañera que atravesó una experiencia de acoso. Ese porcentaje era del 37% en 2025.

Las apuestas por internet también aparecen entre las conductas relevadas: el 38% conoce a otro adolescente que participó de apuestas durante el último mes y el 6% reconoció haber apostado personalmente.

Otro dato que llamó la atención del estudio es el aumento de las actividades económicas realizadas por los jóvenes para conseguir ingresos. El 40% afirmó haber desarrollado alguna al menos una vez por semana durante los seis meses anteriores, frente al 28% de 2025. La proporción fue del 44% entre los varones y del 36% entre las mujeres. UNICEF advierte que este resultado no equivale a una medición de trabajo adolescente, porque la encuesta no permite identificar qué tareas realizaron ni cuánto tiempo les dedicaron.

Qué propone UNICEF frente al deterioro de los ingresos

La décima Encuesta Rápida se realizó mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país, donde viven 7.797 personas. Sus resultados representan a aproximadamente 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes y a 27,3 millones de personas.

A partir de los resultados, UNICEF planteó la necesidad de sostener los mecanismos de protección de ingresos y fortalecer las políticas públicas destinadas a la infancia. Rafael Ramírez Mesec, representante del organismo en Argentina, sostuvo: "Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos".

También remarcó: "En este sentido, mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad".

Waisgrais, por su parte, puso el foco en la necesidad de sostener políticas que atiendan las distintas dimensiones de la pobreza: "Frente a esta situación, es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia".

El organismo recomendó, además, reforzar las acciones de nutrición, los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables, en particular durante la primera infancia.