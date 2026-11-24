El gremio retomará la negociación en diciembre, pero la revisión salarial será recién en abril del 2027. Se garantiza producción hidrocarburífera .

También, la paritaria se pospuso y el CCT 605/10 se renegocia. Se busca mantener la paz social.

La conducción del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut confirmó que logró tres mejoras para el personal de la actividad, que consisten en una gratificación extraordinaria de $500.000, la postergación de la revisión paritaria hasta abril del año próximo y el inicio formal de la renegociación del convenio colectivo de trabajo 605/10.

Según coincidieron, tanto desde la organización gremial -que encabeza Jorge Ávila- como de las patronales, estos acuerdos permiten mantener "la paz social", sostener la producción y dar previsibilidad a los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. En la provincia, se destacan los yacimientos de Cerro Dragón, Cañadón Perdido y El Trébol, entre otros.

Cómo se paga el bono extraordinario de $500.000

Según explicaron las partes, los $500.000 es una suma única, extraordinaria y no remunerativa para los empleados comprendidos en el ámbito del convenio colectivo 605/10 que se encuentren en nómina activa al momento de efectivizarse cada desembolso.

Detallaron que dicha suma se fraccionó en dos partes:

$300.000 se liquidaron por planilla complementaria

Los $200.000 restantes se pagarán con los haberes de enero, en ambos casos bajo el concepto "Gratificación Única y Extraordinaria eficiencia operativa Cuencas Golfo San Jorge"

Asimismo, solicitaron la exención del impuesto a las Ganancias prevista en la Ley N° 26.176, requiriendo la homologación ante la autoridad de aplicación.

En cuanto a la postergación de la revisión paritaria, indicaron que resolvieron trasladar para abril del año próximo la revisión originalmente prevista para la segunda quincena de noviembre, conforme al artículo sexto del acuerdo del 22 de julio de este año, atendiendo al contexto económico general y su incidencia en la actividad hidrocarburífera.

Discusiones del convenio para diciembre. Expectativas del sindicato

Ávila expresó que "retomaremos las discusiones entre marzo y abril del año próximo y estos $500.000 podrían quedar incorporados a la revisión general" y reiteró que "en la actual situación que atraviesa el país, esta es una señal para mantener a la actividad fuera de los focos de conflictos, en un sector que es importante para la industria energética, el empleo de calidad y la generación de divisas para el país".

A partir de la convocatoria de la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, en los términos del artículo 137 de la Ley 27.802, el gremio y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) ratificaron la decisión de iniciar la renegociación del convenio colectivo 605/10 para el personal no jerárquico del sector en el ámbito continental y marítimo de Chubut y sus jurisdicciones adyacentes.

La primera reunión quedó fijada para el 10 de diciembre a las 11 en la sede de la CEPH, con el fin de constituir la comisión negociadora y dar inicio formal al procedimiento bajo los principios de buena fe de la Ley N° 23.546. Al respecto, Ávila indicó que se conformó la comisión negociadora del convenio colectivo 605/10 con representantes de las dos cámaras empresarias y del sindicato, en respuesta a la convocatoria de la cartera laboral, aclarando que también se revisarán las planillas salariales del período marzo de 2026 a abril de 2027, necesarias para formalizar el tope de indemnizaciones previsto por la normativa.

Por último, aclararon que los acuerdos fueron firmados únicamente con el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, ya que no participaron los dirigentes de los sindicatos de la Cuenca Neuquina, de Santa Cruz ni los Jerárquicos, lo que marca una negociación acotada a Chubut y deja abierta la expectativa sobre cómo se replicarán estas condiciones en el resto de las cuencas del país.