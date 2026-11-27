Los límites subirían 2,17% y alcanzarían los $3,34 millones por persona y $6,68 millones por familia. ANSES aún debe oficializarlos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Con una suba estimada del 2,17%, el tope individual para cobrar este beneficio pasaría a $3.342.813, mientras que el máximo permitido para todo el grupo familiar llegaría a $6.685.625.

La actualización responde a la movilidad mensual de las asignaciones familiares, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En octubre, la inflación fue del 2,17% según el cálculo con dos decimales de los índices publicados por el INDEC, aunque el organismo informó una suba del 2,2% al redondear el resultado.

Cuáles serán los nuevos topes de ingresos del SUAF en diciembre

Los límites de ingresos del SUAF tendrán un incremento estimado del 2,17% respecto de los valores vigentes en noviembre. De esta forma, el tope individual pasaría de $3.271.814 a $3.342.813, mientras que el límite del grupo familiar subiría de $6.543.628 a $6.685.625.

Los nuevos parámetros proyectados quedarían de la siguiente forma:

Tope máximo por integrante: $3.342.813

Tope máximo del grupo familiar: $6.685.625

Aumento estimado: 2,17%

Los importes de noviembre fueron establecidos por la Resolución 303/2026 de ANSES, que aplicó una actualización del 1,93% sobre los valores del mes anterior. Para diciembre, el cálculo toma como referencia la variación del IPC de octubre. Los montos proyectados deberán ser oficializados por el organismo previsional.

Por qué superar el tope individual puede dejar a una familia sin SUAF

Para determinar quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares, ANSES considera dos límites de ingresos que deben cumplirse simultáneamente. Por un lado, ningún integrante del grupo familiar puede superar el máximo individual. Por otro, la suma de los ingresos computables de todos sus integrantes no debe exceder el tope familiar.

Esto significa que una familia puede tener ingresos conjuntos inferiores a $6.685.625 y, aun así, quedar excluida del SUAF si uno de sus integrantes supera los $3.342.813 mensuales. Por ejemplo, si uno de los progenitores cobra $3.500.000 y el otro $2.000.000, el ingreso familiar total sería de $5.500.000, pero se superaría el límite individual.

La regla también alcanza a los grupos familiares en los que los progenitores no conviven. Para determinar el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el organismo contempla los recursos de ambos, por lo que una separación no implica que automáticamente deje de computarse el ingreso de uno de ellos.

Si ANSES suspende el pago por diferencias en los ingresos registrados, hay un procedimiento para revisar la situación y reclamar.

Qué ingresos toma ANSES para calcular el tope del SUAF

El organismo no considera únicamente el sueldo neto que recibe cada trabajador en su cuenta bancaria. Para calcular el IGF, contempla las remuneraciones brutas y las sumas no remunerativas declaradas por los empleadores ante ARCA.

Sin embargo, hay conceptos que quedan excluidos del cálculo de los ingresos de los trabajadores registrados. Entre ellos se encuentran:

Las horas extras

El adicional por zona desfavorable

El aguinaldo

Además de los sueldos, ANSES contempla otros recursos según la situación laboral y previsional de cada integrante del grupo familiar. El cálculo puede incluir rentas de referencia de trabajadores autónomos y monotributistas, ingresos estimados de empleados de casas particulares, jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo, planes sociales y otras prestaciones contributivas y no contributivas.

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares del SUAF

El Sistema Único de Asignaciones Familiares alcanza a distintos grupos de beneficiarios. Entre ellos se encuentran los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas, los titulares de prestaciones por desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo, además de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

También contempla a titulares de pensiones honoríficas para veteranos de guerra y de pensiones no contributivas por invalidez y trasplante. Las prestaciones incluyen asignaciones por hijo, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual, de acuerdo con los requisitos específicos de cada beneficio.

El monto que recibe cada familia depende del ingreso del grupo familiar y, para determinadas prestaciones, también de la zona geográfica. Por eso, además de verificar los límites individuales y familiares, es importante revisar los rangos de ingresos y las condiciones particulares de la asignación que se busca cobrar.