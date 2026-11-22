El presidente aprovechó una estadística que compartió un usuario de redes sociales para sacar pecho por la gestión respecto al oro acumulado

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales este domingo para respaldar la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina en torno al manejo de las reservas internacionales de oro. A raíz de un reporte de mercado compartido por un usuario en la red social X que reflejó un fuerte derrumbe en la cotización internacional del metal precioso —en el marco de una caída generalizada de activos bursátiles y materias primas—, el mandatario cuestionó con dureza a los economistas y dirigentes opositores que criticaron los contratos de cobertura aplicados por la entidad monetaria.

En su publicación, Milei citó un mensaje de otra cuenta donde se detallaba un retroceso del 11,9% en el S&P 500, del 20,2% en el Nasdaq 100, del 22,8% en Anthropic, del 29,7% en el petróleo y una baja pronunciada del 37,1% en el oro. Sobre esa base estadística, el jefe de Estado lanzó un mensaje irónico dirigido a sus detractores: "Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? ¿Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas? CIAO!".

El posteo de Milei sobre el oro

Cómo funciona la cobertura del Banco Central y el origen de la polémica

La embestida presidencial responde a los cuestionamientos generados días atrás tras difundirse un informe de la Auditoría General de la Nación sobre las operaciones financieras realizadas durante 2025 con los lingotes enviados al exterior —que, según precisó el propio Milei, se encuentran depositados en Suiza, en una cuenta del Banco de Pagos Internacionales—.

Desde el oficialismo explican que el instrumento utilizado por el Central funciona técnicamente como un seguro financiero destinado a blindar el valor de las reservas ante caídas bruscas en los mercados internacionales: