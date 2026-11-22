El medio británico realizó una publicación en la que planteó un escenario de dudas sobre si el gobierno podrá o no saldar sus compromisos de deuda

El tradicional periódico británico Financial Times publicó un extenso análisis sobre la coyuntura económica de la Argentina en el que plantea serios interrogantes respecto de la capacidad del Gobierno nacional para afrontar sus próximos vencimientos financieros. De acuerdo con el artículo del medio inglés, la combinación entre el estancamiento de la actividad productiva, el encarecimiento del crédito internacional y la creciente incertidumbre política rumbo a las elecciones presidenciales de octubre de 2027 ponen bajo presión la estrategia oficial para cubrir los compromisos de deuda.

Según describe la publicación británica, el retroceso en los niveles de aprobación pública del presidente Javier Milei —que según las mediciones citadas descendió al 35%, golpeada por la percepción de que la economía ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026— reavivó en los mercados financieros el temor a un eventual regreso del peronismo en 2027 y a una posible reversión de las reformas económicas implementadas. En ese sentido, Ramiro Blazquez Giomi, estratega de la firma StoneX, señaló al Financial Times que, si bien el mandatario sigue siendo competitivo, el mercado pasó de dar prácticamente por descontada su reelección a enfrentarse a un panorama electoral mucho más incierto.

El bache financiero para 2027 y la suba del riesgo país

En el plano estrictamente financiero, el informe advierte sobre un escenario de liquidez ajustada que dificulta el programa del ministro de Economía, Luis Caputo, para reunir los USD 17.000 millones necesarios para cubrir los vencimientos con bonistas privados durante 2027. El periódico respalda este diagnóstico con proyecciones y testimonios de consultoras locales:

Déficit en el programa de financiamiento: Cálculos de la consultora FMyA citados en la nota estiman que el encarecimiento de las condiciones financieras generó una brecha de casi USD 10.000 millones respecto de las previsiones oficiales. Al respecto, el economista Fernando Marull afirmó al medio británico que, pese a que Caputo asegura que el programa sigue cubierto, los números actuales indican lo contrario y advierte que "la ventana para nuevas emisiones internacionales está ahora totalmente cerrada".

Suspensión de colocaciones locales: El reporte recuerda que desde agosto pasado el Ejecutivo debió suspender la emisión de deuda soberana en dólares bajo legislación local debido a que los inversores llegaron a exigir tasas de rendimiento de hasta el 17%.

Desacople regional y sectores rezagados: Desde la consultora MAP Latam observaron que la Argentina se ha distanciado del comportamiento de otros mercados emergentes de la región y sostuvieron que será difícil que la prima de riesgo país retorne a los niveles de mediados de año mientras no muestren señales claras de reactivación sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera.

Factores externos y las alternativas que evalúa el Gobierno

El análisis del Financial Times también subraya que el frente externo suma presiones adicionales sobre los activos argentinos, impulsadas por el aumento en los precios internacionales de la energía, tasas de interés más elevadas en Estados Unidos y una mayor volatilidad financiera global. Asimismo, el diario apunta que las recientes derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos incrementaron el nerviosismo de los operadores respecto de la disponibilidad de respaldo o auxilio financiero externo hacia 2027.

Frente al cierre de los mercados voluntarios de deuda, el periódico británico señala que el equipo económico contempla distintas vías alternativas para garantizar los pagos, entre las que figuran: