Los chicos y adolescentes también pueden tener su propia billetera virtual para administrar dinero, hacer compras y pagar en comercios. Cómo se saca

En la actualidad, es muy común pagar con una billetera virtual en vez de efectivo, incluso para los más jóvenes. Es por eso que Mercado Pago permite abrir cuentas a partir de los 10 años, aunque establece algunas condiciones y requiere la autorización de un adulto responsable.

La propuesta está pensada para que los menores puedan empezar a manejar su dinero desde el celular, recibir transferencias de sus padres o familiares y realizar pagos cotidianos. Sin embargo, no se trata de una cuenta idéntica a la de un adulto: tiene determinadas funciones habilitadas según la edad y necesita la supervisión de un representante legal.

La apertura no tiene costo y el requisito central es contar con la autorización de la madre, el padre o un tutor. Además, esa persona debe tener una cuenta propia en Mercado Pago o Mercado Libre.

Qué se necesita para abrir una cuenta de Mercado Pago para menores

La billetera virtual establece una serie de condiciones para que los chicos puedan registrarse:

Tener entre 10 y 17 años.

Contar con un DNI para completar la identificación personal.

Tener un celular y los datos necesarios para registrarse en la aplicación.

Contar con la autorización de la madre, el padre o un tutor legal.

Que el adulto responsable tenga una cuenta en Mercado Pago o Mercado Libre.

La autorización debe realizarse a través del procedimiento que establece la plataforma, que envía una solicitud al adulto para que confirme el vínculo y habilite la cuenta.

Cómo abrir una cuenta de Mercado Pago para menores paso a paso

El trámite se realiza desde el celular del menor y no requiere concurrir a una sucursal ni completar formularios en papel.

El procedimiento es el siguiente:

1. Descargar la aplicación: el primer paso es instalar Mercado Pago en el teléfono celular del chico o adolescente e iniciar el proceso para crear una cuenta.

2. Completar los datos personales: durante el registro deberá ingresar la información solicitada, como nombre, apellido, DNI y demás datos de identificación.

3. Informar los datos del adulto responsable: cuando la plataforma detecte que se trata de una persona menor de edad, solicitará el teléfono o el correo electrónico asociado a la cuenta de Mercado Pago o Mercado Libre de su madre, padre o tutor.

4. Esperar la autorización: el adulto recibirá un correo electrónico y una notificación en su propia cuenta con el pedido para autorizar la apertura de la billetera virtual.

5. Confirmar la solicitud: la madre, el padre o el tutor deberá ingresar a su cuenta y aprobar la autorización. Una vez completado ese paso, el menor recibirá la confirmación y podrá comenzar a utilizar su billetera.

Si el adulto rechaza la solicitud, el menor podrá pedir autorización a otra persona, siempre que también sea su madre, padre o tutor legal.

Qué puede hacer un menor con Mercado Pago

Una vez habilitada la cuenta, los chicos pueden acceder a distintas herramientas para manejar su dinero y realizar operaciones cotidianas.

Entre las principales funciones disponibles se encuentran:

Enviar y recibir transferencias: pueden recibir dinero de familiares o amigos y transferir fondos a otras cuentas.

Pagar con código QR: permite abonar compras en comercios que acepten Mercado Pago, sin necesidad de utilizar efectivo.

Comprar en Mercado Libre: pueden realizar compras a través de la plataforma.

Recargar el celular: tienen la posibilidad de cargar crédito o saldo para sus líneas telefónicas.

Recargar tarjetas de transporte: pueden gestionar las recargas desde la aplicación.

Solicitar una tarjeta Mercado Pago: tienen acceso a una tarjeta prepaga sin costo, para utilizar el dinero disponible en la cuenta.

Organizar sus ahorros: pueden utilizar la función de reservas para separar dinero destinado a futuros gastos o metas.

Acceder a descuentos: la plataforma ofrece beneficios, promociones y cupones para sus usuarios.

También existe una diferencia según la edad. Los rendimientos diarios sobre el dinero disponible se habilitan a partir de los 13 años. Por lo tanto, quienes tienen entre 10 y 12 años pueden utilizar las funciones de pagos y transferencias habilitadas, pero todavía no acceder a esa alternativa de inversión.

Al cumplir los 18 años, el usuario podrá acceder a todos los servicios de Mercado Pago, de acuerdo con las condiciones y validaciones correspondientes.

¿Los padres tienen que estar a cargo de la cuenta?

Sí. La autorización de un adulto no es solamente un requisito formal para abrir la billetera virtual. Quien aprueba la solicitud asume el rol de Responsable de cuenta y representante legal del menor.

Esto implica que responde por las actividades y los movimientos realizados desde esa cuenta, entre ellos el envío y la recepción de transferencias y las operaciones que generen rendimientos.

Además, el adulto responsable puede acceder a resúmenes mensuales con el detalle de las operaciones realizadas por el menor. De esta manera, puede conocer cómo utiliza el dinero y acompañar su administración.

La responsabilidad se mantiene hasta que el usuario cumple 18 años o hasta que se gestione un cambio de responsable. Mercado Pago permite realizar esa modificación desde el apartado "Responsable de cuenta", dentro de la sección "Tu perfil".

¿La cuenta de Mercado Pago para menores tiene costo?

La apertura de la cuenta es gratuita. Además, la plataforma permite solicitar una tarjeta prepaga sin costo de emisión, según las condiciones informadas para este producto.

De esta forma, los menores pueden disponer de una herramienta para pagar en comercios, realizar compras online y administrar el dinero que reciben sin necesidad de manejar efectivo.

De todos modos, hay que tener presente que Mercado Pago brinda servicios de pago y no es una entidad bancaria. Los fondos depositados en la billetera no constituyen depósitos bancarios y, por lo tanto, no cuentan con la garantía prevista para los depósitos en entidades financieras.

En el caso de los rendimientos, estos se vinculan con una inversión en un fondo común de inversión, cuyo resultado no está garantizado.

Así, la cuenta para menores puede convertirse en una primera herramienta para aprender a administrar dinero, aunque siempre bajo la autorización y responsabilidad del adulto a cargo.