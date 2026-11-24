El nuevo estudio advierte sobre el desfasaje tarifario y la importancia del aporte estatal para garantizar la movilidad en el área metropolitana

El boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debería costar $2.187 si no existieran los subsidios estatales, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El valor corresponde al costo técnico del servicio por pasajero durante noviembre de 2026. Si se incorpora el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la tarifa ascendería a $2.417. En comparación, el boleto mínimo vigente en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en $957, por lo que la diferencia con el costo técnico alcanza el 128%.

El estudio también señala que el costo calculado supera los $1.765 que el Estado nacional reconoce como referencia para determinar los subsidios destinados al sistema de colectivos.

Cuánto aumentó el boleto de colectivo desde diciembre de 2023

El transporte público fue el servicio que registró el mayor incremento acumulado desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Según el informe, el gasto en transporte aumentó un 1.860% entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026, frente a una inflación general del 269% en el mismo período.

El resto de los servicios públicos también registró subas, aunque de menor magnitud. El gas natural acumuló un incremento del 1.117%, el agua del 567% y la energía eléctrica del 438%.

La diferencia también se observa en la comparación interanual. Entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, el gasto en transporte aumentó un 91%, mientras que la inflación estimada para ese período fue del 33%.

En el mismo lapso, las tarifas de electricidad subieron un 48%, las de gas un 44% y las de agua un 43%.

El peso del transporte también se refleja en la evolución de la canasta de servicios. El incremento interanual total fue del 67%, de los cuales 43 puntos porcentuales correspondieron al transporte. El agua aportó 8 puntos, el gas 6 y la electricidad 10.

Cuánto gastó una familia del AMBA en transporte, luz, gas y agua

El relevamiento calculó que un hogar promedio del AMBA necesitó $291.247 en noviembre de 2026 para afrontar los gastos de energía eléctrica, gas, agua y transporte, considerando los valores sin subsidios.

De ese total, $157.249 correspondieron al transporte, lo que representa el 54% de la canasta. El resto se distribuyó entre electricidad, gas y agua.

El monto total equivale al 14% del salario promedio registrado, estimado en $2.103.942 para el período analizado.

La participación del transporte en el presupuesto familiar muestra la incidencia que tienen las tarifas de colectivos y otros medios de movilidad dentro de los gastos mensuales de los hogares del área metropolitana.

Cuánto cuesta el colectivo en CABA, el conurbano y las líneas nacionales

Las tarifas de colectivos del AMBA presentan diferencias según la jurisdicción y el recorrido de cada servicio.

En noviembre, las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tienen un boleto mínimo de $957, luego de un incremento del 3,9%. La actualización se calculó a partir de la inflación de septiembre, del 1,9%, más un adicional del 2% establecido por el mecanismo de indexación.

En el Gran Buenos Aires, las líneas que realizan recorridos exclusivamente dentro de esa jurisdicción llegaron a $1.276, tras una suba del 5%.

En cambio, los servicios interjurisdiccionales que conectan la Ciudad con el conurbano y se encuentran bajo jurisdicción nacional mantienen el mínimo en $743. Ese valor permanece congelado desde la última actualización tarifaria de julio de 2026.

En los otros medios de transporte metropolitanos, el tren conserva una tarifa de $450, mientras que el subte porteño llegó a $1.887, el valor más alto entre las alternativas de transporte público del AMBA.

Cuánto cuesta el colectivo en el interior del país

Fuera del área metropolitana, el costo del transporte público presenta valores superiores. El promedio ponderado del boleto de colectivo en el interior del país alcanzó los $1.853 en noviembre de 2026, casi el doble de la tarifa mínima de la Ciudad de Buenos Aires.

La diferencia está relacionada, entre otros factores, con la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior en febrero de 2024, que modificó el esquema de distribución de los recursos nacionales destinados a subsidiar los servicios fuera del AMBA.

El informe ubica a Bariloche entre las ciudades con los boletos más caros, con una tarifa de $2.333. Le siguen Santa Fe, con $2.322, y Córdoba, con $2.150.

En el otro extremo se encuentra La Rioja, donde el boleto cuesta $1.000.

De acuerdo con el relevamiento, el promedio del interior también se encuentra un 50% por encima del nivel registrado en 2019, medido en términos reales.

El estudio incorpora además una comparación internacional del costo del transporte en relación con los salarios. Según sus resultados, el AMBA dejó de ubicarse entre las áreas metropolitanas más económicas de América del Sur y actualmente supera en ese indicador a Bogotá, Montevideo y Santiago de Chile. San Pablo se mantiene por encima.

De esta manera, el relevamiento muestra las diferencias entre el costo real de prestación del servicio y las tarifas que pagan los pasajeros, así como el peso de los subsidios estatales para sostener los valores vigentes en el sistema de transporte público.