El Ministro de Economía brindó una charla en la que presentó comparaciones de precios de 2023 con la actualidad, con bajas del 60 ó 70%

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este viernes el rumbo del programa económico y el reacomodamiento de precios relativos durante su disertación en el 13° Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes. En medio de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda exhibió una serie de tablas comparativas que contrastan los valores de bienes durables, indumentaria y productos de la canasta básica de noviembre de 2023 —ajustados por inflación a valores actuales— frente a los precios vigentes en la actualidad, destacando retrocesos reales de hasta el 79,4%.

"Estamos hablando de bajas del 60 y 70%. Es decir, pasamos a tener precios de un país normal", enfatizó el funcionario al presentar los gráficos ante el auditorio. Asimismo, Caputo justificó el impacto de la actualización de los servicios públicos en el presupuesto de los hogares al argumentar que "hay que pagar el verdadero precio de cada producto" y sostuvo que, aunque hoy se destine una porción mayor del ingreso a las tarifas, "todo el resto de tu sueldo lo estás gastando comprando cosas" mucho más económicas, cuestionando: "¿Cómo va a ser que un aire acondicionado te cueste un sueldo y medio?".

Indumentaria y electrodomésticos: las mayores caídas en términos reales

El primer cuadro presentado por el equipo económico, titulado "Precios de bienes que consume la gente: Massa vs Milei", compara valores de noviembre de 2023 actualizados por IPC contra precios actuales y mide cuántas unidades se pueden adquirir con un salario promedio (RIPTE):

Camisa (Macowens lisa blanca): Bajó de un equivalente de $145.287 a $29.990 (-79,4%), pasando de 14 a 67 unidades por salario.

Cubierta (Michelin Primacy 4 R15): Retrocedió de $1.018.529 a $251.600 (-75,3%), elevando el poder de compra de 2 a 8 neumáticos por sueldo.

Heladera (Drean 277 L): Cayó de $2.107.175 a $699.999 (-66,8%); mientras que en 2023 absorbía un salario completo, hoy equivale al 29% (permite comprar 2,9 unidades).

Microondas (BGH 28 L): Pasó de $1.002.884 a $346.386 (-65,5%).

Lavarropas (Drean 6 kg carga frontal): Bajó de $1.723.039 a $629.999 (-63,4%).

Aire acondicionado (Split F/C 3.000 frigorías): Se redujo de $2.043.156 a $799.999 (-60,8%), pasando de 1 a 2,5 equipos por salario promedio.

Licuadora (Peabody 600 W) y zapatillas (Adidas Runfalcon 2.0): Registraron caídas reales del -55,9% (de $158.908 a $69.999) y del -55,5% (de $179.794 a $79.999), respectivamente.

Otros bienes durables y tecnología: También se destacaron bajas en jeans Macowens (-49,4%, a $84.990), batidoras de pie Philips (-38,5%, a $129.199), Smart TV Samsung 50" 4K (-38,2%, a $790.943) y teléfonos celulares como el Samsung Galaxy S23 FE/S25 FE (-34,7%, a $1.599.999) y el Motorola Moto G72/G77 (-16,1%, a $799.999).

El abaratamiento en alimentos y artículos de consumo masivo

En una segunda filmina elaborada sobre la base de estadísticas oficiales del INDEC (IPC GBA) —ajustando los valores de noviembre de 2023 por el 362% de inflación acumulada hasta octubre de 2026—, el Ministerio de Economía puntualizó las reducciones reales en productos esenciales de la mesa diaria: