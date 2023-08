Atención ahorristas: por qué el dólar MEP emerge como alternativa al blue

Quienes decidan dolarizar sus ahorros más allá si el precio es alto o no, debe ver cuál es la mejor opción para transformar sus pesos en "billete verde"

La semana pasada hemos visto una mayor estabilidad del dólar blue, pero no así en el MEP ni en el CCL. Mientras el dólar informal subió un 1.40% los dólares financieros lo hacían en un 1.70% y un 3.50% respectivamente (recordemos que el MEP solía ser el de mayor estabilidad producto de la intervención del gobierno).

Un dólar en torno a los $730/$770 es un dólar sumamente caro para nuestra economía, lo es medido es cualquier variable que quiera tomarse, pero es un valor que refleja la incertidumbre sobre el futuro, el mal manejo de la política monetaria actual y el desconocimiento sobre el programa económico que aplicará el próximo gobierno.

Escuchamos al actual ministro de economía hablar de Plan bonex, a la oposición de mega devaluaciones junto a hiperinflación y de la circulación del peso junto al dólar, lo que probablemente lleve a la demanda de pesos a 0 porque todos buscarían operar en la moneda más fuerte. En este escenario, si bien los dólares alternativos están caros, nadie puede descartar mayores subas. La gente no compra el dólar por estar caro o barato, sino más bien porque estima que mañana estará más arriba.

A pesar del desembolso de los u$s7.500 millones del FMI, junto con la aceptación de intervenir en los dólares financieros y un nuevo crédito de un organismo internacional que consiguiera el ministro en su visita a los Estados Unidos, la situación de las reservas sigue siendo crítica. No hay dólares suficientes para contener subas en el mercado de cambios si no se detiene la emisión de dinero. Hoy el stock total de pesos crece endógenamente por los intereses de las leliqs a una tasa de 118% anual, con la compra de bonos del BCRA, por ejemplo los puts que fueron gatillados luego de la devaluación, y asistiendo al Tesoro por sus altos desequilibrios fiscales. Son parte de esos pesos los que luego te presionan sobre la demanda de dólares.

Se estiran las brechas en el dólar

Las brechas que antes de la devaluación del 14 de agosto se encontraban en 81% para el MEP, 101% en el CCL y 103% para el blue, hoy se encuentran en 82%, 112% y 100% respectivamente, una clara demostración de lo ineficaz que ha sido la medida para bajar las mismas.

En este contexto si bien lo lógico sería que la tasa (9.70%) o los instrumentos que ajustan por inflación (sea plazos fijos UVA como bonos o letras) le ganen al dólar, de hecho en el mercado se vio mayor demanda en bonos CER o lecer, muchos ahorristas seguirán prefiriendo cubrirse comprando dólares.

Un dólar en torno a los $730/$770 es un dólar sumamente caro para la economía argentina

Ahora bien, quien decida dolarizar más allá si el precio es alto o no, debe ver cuál es la mejor opción para transformar sus pesos en dólares. En este sentido no tiene lógica alguna ir a pagar por el dólar $730 en el blue si se lo puede conseguir en el MEP por $660, una diferencia de 10% en dólares que no debería regalarse.

Estamos hablando obviamente del ahorrista que suele tener sus ahorros en plazo fijo por lo que el dinero está bancarizado y en blanco.

¿Conviene operar en dólar MEP?

Operar en MEP se ha hecho cada vez más fácil gracias a la tecnología y al impulso que le han dado los agentes de bolsa o alycs. Algunas poseen en su aplicación la opción de hacerlo en forma automática con lo que la operación se realiza con un simple click, incluso hay quienes ofrecen la operación a un precio cierto, asumiendo el riesgo de la fluctuación de los bonos durante el parking pero obviamente a un precio mayor al de mercado en el momento.

Comprar dólares por MEP consiste en adquirir un activo en la bolsa en pesos (generalmente bonos) y venderlo en dólares. Del resultante de dividir el precio en pesos al que se adquiere y el de dólares al que se vende se determina el precio al que se compraron los dólares, el viernes con el al30 ese valor estaba en $664.

Existen restricciones para poder acceder, las más importantes son: haber comprado dólares ahorro en los últimos 90 días y haber solicitado los subsidios energéticos (luz y gas).. En las últimas semanas también se limitó la cantidad semanal que se puede negociar, la CNV estableció la misma en 100.000 nominales lo que equivale a u$s 40.000 aproximadamente, hoy la operación promedio del mercado se ubica en los u$s 3.000.

La operatoria en sí es sumamente sencilla, se compra un bono en pesos, los más operados son el AL30 o GD30, y al cabo de 24hs (parking) se lo vende en dólares. La operación suele hacerse en el plazo de contado inmediato para tener la disponibilidad más rápido de los dólares. Si dicha operación se realizó en una alyc o agente de bolsa los dólares deberán ser enviados a su cuenta de banco para poder retirarlos. Si la misma se realiza por el home banking del banco ese paso no sería necesario.

Operar en MEP se ha hecho cada vez más fácil gracias a la tecnología y al impulso que le han dado los agentes de bolsa o alycs

Riesgos a tener en cuenta, el parking de 24hs implica que uno debe quedarse ese tiempo con el bono en cartera, por lo que al día siguiente cuando lo quiere vender podría suceder que el precio del bono en dólares bajase, se mantuviera o subiese. Si el bono en dólares se mantuvo el precio del MEP será el calculado el día anterior, si el precio del bono en dólares subió el valor del MEP habrá bajado y obtendré una mejor cotización, pero si el bono en dólares bajó lo que sube es el precio del dólar que estoy adquiriendo. Por lo tanto NO es una operación libre de riesgo, aún así en el 99.9% de las veces es conveniente ante el precio del dólar blue.

En resumen, el dólar libre a estos valores hoy está caro, las tasas actuales y la inflación esperada deberían ganarle al dólar en el cortísimo plazo (próximos 45/60 días), pero todo aquel que igualmente prefiera dolarizarse busque la manera de hacerlo por intermedio del dólar MEP, hay un 10% de diferencia que lo justifica.