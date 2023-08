FMI habilitó intervenir sobre dólares financieros: ¿servirá la "banda de intervención" que aplicará Massa?

Tras el ingreso del desembolso de u$s7.500 millones del FMI, el Banco Central alargó el jueves la racha compradora, el dólar blue cayó $10 a $725, pero las divisas financieras subieron. El contado con liquidación trepó un 1,3% al quedar en $756,72, y el MEP un 0,7% para finalizar a $666,22 en el segmento intervenido. Pero los analistas se mostraron escépticos sobre el anuncio oficial de bandas de intervención y un mayor poder de fuego para mantenerlas calmas. Y prevén que la presión sobre los dólares paralelos continuará hasta las elecciones.

Luego de la aprobación formal del directorio del FMI de la quinta y sexta revisión del acuerdo con Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el FMI accedió a que intervenga en los dólares financieros fijando una banda, sin dar mayores precisiones sobre los límites de la misma ni los montos autorizados para tal fin. "El desembolso del FMI garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre" afirmó.

Sin embargo, los analistas argumentan que el desembolso no implica un mayor poder de fuego para intervenir en los dólares financieros, dado que el monto de u$s7.500 millones alcanza para reponer préstamos puentes recibidos de la CAF y Qatar y recomposición del swap con China para los pagos previos de junio y julio al FMI, y cubrir los próximos vencimientos previstos con el organismo hasta fin de octubre. Y consideran que el hecho de que las bandas sean secretas crea desconfianza sobre la veracidad del anuncio.

Dólares financieros: ¿hay "poder de fuego" para intervenir?

Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI, estimó que "de acuerdo con los volúmenes operados en la bolsa, creemos que el BCRA habría vendido este jueves cerca de u$s24,5 millones, en línea al promedio de las últimas cuatro ruedas previas (u$s25.9 millones), y como sucede desde julio, esta intervención está focalizada en el MEP".

"Desde el 11 de julio calculamos que el BCRA usó u$s1.215 millones. Sin embargo, notamos una reducción fuerte en la cantidad de dólares que se están usando desde las PASO. A modo de comparación, la semana previa de las elecciones, se venían utilizando u$s97 millones diarios, frente a los u$s20,2 millones diarios desde el lunes de la semana pasada", precisó.

Consultado sobre cuál es la capacidad de intervención en los dólares financieros, Massa indicó que el BCRA acumuló divisas por más u$s1.890 millones durante las últimas tres semanas tras el relanzamiento del dólar agro a $340 y luego por el salto devaluatorio post PASO. Y remarcó que eso sumado a la llegada del desembolso que mejora las reservas "multiplica por cinco la capacidad de intervención que veníamos teniendo y nos da mucha más fortaleza en el día a día para frente a eventuales ataques especulativos poder desde el BCRA responder con firmeza".

Massa dijo que FMI autorizó intervención en dólares financieros a través de un esquema de bandas

Al respecto, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, retrucó: "De lo que reciben del FMI no hay nada extra para intervenir en el mercado financiero, porque van estar destinados lo que ha sido prestado: u$s1.000 millones a la CAF, u$s780 millones a Qatar, y u$s1.700 millones de recomposición del swap con China, y el resto queda para pagar los próximos vencimiento hasta fin de octubre", En septiembre hay que cancelar con el FMI u$s 928 millones, en octubre tres compromiso que suman u$s2.665 millones, y el 1 noviembre hay un pago de intereses por u$s746 millones.

"De los DEGs no queda nada una vez que se pagan al FMI los vencimientos que hay en septiembre, tres pagos en octubre, y uno en noviembre. Salvo que decidan no pagarle al FMI los próximos pagos y que se queden con esos dólares para intervenir. Pero sería una situación muy compleja. El desembolso recibido alcanza para devolver lo que se pidió prestado más los pagos que vienen por delante. De ahí no hay mucho que usar sin comprometer los próximos pagos al FMI", fundamentó.

Repetto sostuvo que "el grado de intervención que pueden tener es a partir de la cantidad de reservas que puedan ir acumulando a partir de este esquema de dólar oficial a $350 y lo que juntó con el dólar agro antes de las PASO"

En sintonía, los analistas de PPI señalaron que "hablan de poder de fuego para aplicar bandas de intervención en los dólares financieros a partir de este desembolso, somos escépticos".

"La liquidez del BCRA sigue siendo algo inferior a los u$s7.700 millones, debiendo conservarse los DEG para afrontar los pagos por venir (con el FMI). De esta manera, no hay mayor margen de intervención en los dólares financieros que el observado en las ruedas post PASO".

En ese sentido. Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, subrayó que "descontando lo que hay que pagar a Qatar, CAG y el swap chino, los DEGS que quedan están calzados con lo que hay que pagarle al FMI; el desembolso no afectó nada, no hay plata nueva para intervención, eso es un argumento de Massa. Va a seguir habiendo intervención pero con la plata que ya se tenía antes".

Los analistas son escépticos de la efectividad de bandas de intervención

Dólares financieros: ¿la banda de intervención será efectiva para tenerlos calmos?

La economista Natalia Motyl evaluó que ese mecanismo "no va a funcionar", y acotó: "Las bandas cambiarias solo sirven cuando tenés un BCRA medianamente creíble. En la Argentina han cambiado de política monetaria de un mes a otro. Hoy el mercado cambiario descuenta que habrá una corrección post elecciones y eso es lo que primará".

"Me genera más desconfianza que no digan las bandas porque, justamente, la idea es que el mercado te crea que vas a manejarte dentro de un margen determinado. Todo esto me suena a qué pretenden devaluar pero no hacerlo muy público para evitar una corrida", juzgó.

Según su visión, "aunque no lo digan (el nivel inferior y superior de la banda, el mercado testeará el techo así que es posible que suban los dólares financieros posterior a su implementación". Y auguro que "esta medida no funcionó con (el ex presidente del BCRA Guido) Sandleris en el 2018 y tampoco lo harán en un contexto peor".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, el anuncio de bandas "es más un voluntarismo que una capacidad concreta de intervención con efectos plausibles", y consideró que "podrá hacerse en momentos de extrema volatilidad, pero no lo veo consistente y sostenible en el tiempo". Y sostuvo que "en otros momentos funcionó pero con un poder de fuego mucho mayor, dentro de un programa restrictivo".

Repetto criticó que "no especificar las bandas, que sean secretas, es una anomalía porque si queres intervenir y dar certeza lo que hay que tener es un régimen claro". Y comentó que "en general, el FMI cuando permite intervenciones obliga a que se haga vía subastas. Me parece muy extraño que el FMI se maneje con tanta opacidad en un tema tan delicado".

El economista dijo que "hay que esperar a leer el reporte del FMI, con el detalle de metas, las condiciones bajo las cuales se otorgó el desembolso, porque la realidad nos demostró que muchas cosas que se anuncian luego no son ciertas, por lo cual hasta que no lo lea no voy a tener en claro si existe esa posibilidad de intervención , cuándo ejecutarla, porque si eso es secreto uno puede tener dudas".

Tras la llegada del desembolso del FMI, el dólar blue bajó este jueves $10 y cerró en $725

De todos modos, Repetto vaticinó que más allá de una mayor intervención, "la presión sobre los dólares financieros seguirá porque tiene que ver con la emisión que hay y con la incertidumbre, y ambas van a seguir; la emisión no va a ceder, en esta época del año es peor, así que lo más probable es que uno pueda ver una persistente emisión mientras dure la incertidumbre, que va a condicionar la presión sobre los tipos de cambio".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "el anuncio de bandas, sin mayores detalles, busca intentar que los dólares financieros no experimenten mayores presiones y así tener que realizar menores intervenciones en esta compleja etapa de transición", y cree que "en la medida que la brecha se ubique por encima del 110% podrían intensificarse las intervenciones, aunque la elevada nominalidad y clima de incertidumbre podrían ir ejerciendo mayores tensiones de extenderse el dólar oficial fijo en los $350".

Asimismo, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras planteó que "una banda de flotación lo que le estás diciendo al mercado es podes comprar barato o muy barato, bo trae confianza, está subsidiado y todo lo que se gaste para subsidiar es recurso dilapidado"

Reservas: sigue la racha positiva

El BCRA registró este jueves un saldo neto comprador de u$s20 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial. De esta manera, la entidad monetaria alargó por octava jornada consecutiva la racha compradora iniciada con el salto devaluatorio. Con el resultado favorable de hoy, el BCRA acumula en la semana compras netas por u$s188 millones, y suma en lo que va de agosto un saldo positivo superior a u$s990 millones.

La acumulación de divisas del BCRA alcanza a casi u$s1.900 millones desde el lanzamiento del renovado dólar agro a $340 el 24 de julio, y a u$s 846 millones desde la devaluación del 22%.

.Ese esquema diferencial para el agro perdió relevancia al fijarse el dólar oficial a un valor superior en $350, por lo cual la liquidación del sector cayó significativamente. Al respecto, el especialista en finanzas y agronegocios Salvador Vitelli recalcó que "colapsaron las liquidaciones del agro: 7 ruedas post-devaluación: u$s304 millones, 7 ruedas pre-devaluación: u$s900 millones".

El BCRA extendió por octava jornada seguida la racha compradora en el mercado cambiario

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, señaló que "las autorizaciones para efectuar pagos al exterior parecieron más laxas que en fechas anteriores, dando pie a una reducción del resultado del BCRA que de todos modos mantuvo el signo positivo que comenzó el 14 del corriente", tras la devaluación.

"Con pocos días transcurridos desde el resultado de las PASO y de la implementación de un nuevo nivel del tipo de cambio, las autoridades económicas pueden exhibir resultados favorables que habrá que ver si se mantienen con la misma intensidad hasta octubre próximo", comentó.

A su vez, Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, contó que "AFIP le cambió el ingreso al mercado para pagos de importación a muchas empresas entre 50 y 70 días más de los que ya vienen esperando; a pesar de esto hubo algo de demanda y el ente monetario logra quedarse solamente con u$s 20 millones".

Por lo pronto, los analistas de PPI estimaron que las reservas netas tras contabilizar el desembolso del FMI pasaron quedaron negativas en u$s4.043 millones, frente a los -u$s10.407 millones previos. No obstante,puntualizaron que "los pagos de capital por u$s 3.534 millones hasta el 30 de octubre y el de intereses por u$s711 millones el 1 de noviembre que suman u$s4.245 millones, harán que el incremento sea transitorio y el mercado descuente que en breve pasarán a estar por debajo de los -u$s8.000 millones".

Por su parte, el stock de reservas internacionales brutas alcanzó se ubicó este jueves en u$s28.991 millones, con lo cual bajaron u$s 10 millones contra la jornada previa, en el mes suben u$s4.959 millones, y en el año caen u$s15.597 millones.