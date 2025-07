El sistema de transporte de gas superó la situación de emergencia y las presiones en los gasoductos y estaciones de regulación y medición ya se encuentran normalizadas, de acuedo a lo informado la mañana de este viernes por la Secretaría de Energía, en el cierre de una semama en la cual la intensa ola de frío obligó a implementar cortes de suministros en distintos sectores.

A partir de esta normalización del sistema, la Secretaría a cargo de María Tettamanti definió "el levantamiento de las restricciones a consumos firmes", es decir a todos aquellos usuarios comerciales e industriales que tienen contratos no interrumpibles, y que a pesar de ello tuvieron cortes o disminución de suministro.

En este sentido, el Comité de Emergencia que fue convocado por las empresas transportistas y distribuidoras, liderado por ENARGAS y con participación de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, Cammesa y Enarsa dio por finalizada su tarea.

El Comité resolvió, en ese sentido, avanzar con la liberación de los cortes a estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) e industrias con contratos firmes, manteniéndose únicamente las restricciones para consumos interrumpibles.

Las medidas vigentes desde el miércoles fueron una respuesta a las temperaturas extremas registradas en todo el país, consideradas las más bajas en más de 3 décadas, y que llevó los termómetros a mínimas de hasta menos 11 grados en algunas provincias, lo que provocó un incremento inédito del consumo de gas natural por parte de los hogares.

GNC, industrias y exportaciones en espera

En este contexto, las distribuidoras están avanzando este viernes en todo el país con la liberación progresiva del consumo firme, y en las próximas horas, las empresas transportistas continuarán evaluando la evolución del sistema para reactivar también los servicios interrumpibles, tanto para la demanda local como para las exportaciones.

El Gobierno nacional había dispuesto el miércoles que las transportistas y distribuidoras de todo el país tomen las medidas necesarias para garantizar el suministro de gas natural a hogares, ante la ola de frío histórica en todo el territorio. Con restricciones a distintos sectores, se buscó asegurar también el suministro a residencias, hospitales y escuelas.

Los únicos que tienen asegurado el suministro, en circunstancias como estas, son exclusivamente los usuarios residenciales a quienes no se les puede cortar el servicio por cuestiones operativas o de seguridad, en particular en zonas de mayor densidad poblacional.

Según estimaciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en el pico de la demanda se registró un consumo récord que superó los 100 millones de metros cúbicos diarios, lo que representó un incremento del 25% respecto al promedio del mismo mes del año pasado (76 MMm3) y una marca nunca antes alcanzada en el sistema.

Los cortes de gas en Mar del Plata

La Secretaría de Energía también relevó que en la ciudad de Mar del Plata, el servicio está prácticamente restablecido en su totalidad, según informó la empresa distribuidora Camuzzi. En el marco de las bajas temperaturas que afectan a varias provincias del país, el Partido de General Pueyrredón había experimentado un corte generalizado en el suministro de gas natural.

La distribuidora informó oportunamente que la interrupción del servicio se originó por un incremento excepcional en el consumo, lo que generó una baja significativa en la presión del sistema. Esta situación obligó a activar medidas operativas de emergencia que derivaron en la suspensión del servicio para miles de usuarios.

Tras los cortes, ayer se inició un operativo de restitución del servicio en la medida que se fueron registrando mejoras sostenidas en los niveles de presión. El restablecimiento será progresivo y se realizará por etapas para culminarse durante el dia de hoy, a medida que las condiciones técnicas lo permitan.

El proceso de reconexión es efectuado exclusivamente por su personal técnico, que recorre uno por uno los domicilios afectados. En este sentido, se instó a los usuarios a no intentar reconectar el suministro de forma particular. Para reportar interrupciones no informadas previamente, la empresa habilitó sus líneas de emergencia, disponibles las 24 horas, a través de los números 0810-999-0810 y 0800-999-0810.