Pampa Energía alcanzó su récord de producción de gas en Vaca Muerta e invierte u$s1.500 millones en petróleo

La compañía presentó los resultados del segundo trimestre con indicadores operativos y financieros impulsados por su producción de hidrocarburos

Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, dio a conocer ante inversores los resultados del segundo trimestre del año, en el cual se destacaron el récord histórico en producción de gas, nuevos máximos de petróleo y un fuerte crecimiento de sus exportaciones.

Pampa Energía es uno de los cinco mayores productores de gas de la Argentina y el tercer mayor productor de gas no convencional del país, pero este año encaró el desafío de ingresar en el negocio del petrolero con una inversión que es récord para la compañía de u$s1.500 millones en estos dos primeros años.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó que "fue un buen trimestre para Pampa pero lo que viene será aún mejor. Nuestros negocios mostraron sólidos resultados y a esto se suma la reapertura de nuestro bono internacional 2034, que reafirmó la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo".

Entre los hitos más destacados se encuentra el avance del desarrollo de Rincón de Aranda, donde la producción de petróleo superó los 16.000 barriles diarios. Este yacimiento representa la mayor inversión en un solo proyecto en la historia de Pampa, con un plan de inversión.

Además, la compañía alcanzó un récord histórico de producción de gas, con 17,4 millones de metros cúbicos por día, impulsado por el desarrollo de sus yacimientos El Mangrullo y Sierra Chata.

La compañía tiene operaciones en 8% de la superficie de Vaca Muerta y en su estrategia de diversificación sostendrá la producción de gas que representa el 90% de su producción de hidrocarburos y se vuelca a la ventana del shale oil, como otras grandes operadoras que encontraron un límite a la expansión por las dificultades de evacuación gasífera de la Cuenca Neuquina.

Vaca Muerta: Pampa Energía invierte en su bloque de petróleo para exportación

Horacio Turri, director ejecutivo de E&P, dijo: "Los 15 pozos que pusimos en producción este año en Rincón de Aranda están dando resultados en línea con lo esperado, lo que nos permite proyectar una producción sostenida y con escala exportadora".

También destacaron la construcción de una Planta Central de Tratamiento que permitirá procesar 45.000 barriles diarios. Para su construcción Pampa invertirá aproximadamente u$s 426 millones y solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La compañía argumentó que con la entrada en operación de las obras proyectadas y el desarrollo productivo del bloque previsto para el próximo año, Pampa exportará crudo por el equivalente a u$s1.200 millones a partir de 2027.

La obra presentada contempla el diseño, la construcción y operación de una Planta Central de Tratamiento (Central Processing Facility – CPF) que permitirá procesar, almacenar y transportar petróleo y gas natural. Además, incluye la construcción de oleoductos y gasoductos que permitirán vincular la producción con los sistemas troncales existentes.

Rincón de Aranda es un bloq