En un escenario complejo, el Ebitda cayó 10% y las utilidades se desplomaron 89% respecto de ganancias de u$s535 millones del mismo trimestre de 2024.

Los resultados financieros del segundo trimestre del año arrojaron para YPF un Ebitda de u$s1.124 millones, una caída de 10% respecto a los u$s1.245 millones del primer trimestre del año, y una ganancia neta de u$s58 millones, lo que significó una mejora frente a las pérdidas de u$s10 millones del período anterior, pero un retracción de 89% al mismo trimestre del año pasado.

En su reporte al mercado, la compañía señaló que la menor performance en sus utilidades respondió principalmente por contracción de los precios del crudo Brent, que afectó a los valores de combustibles y otros refinados, y en menor medida por la venta parcial a CGC del 49% del bloque Aguada del Chañar. Dichos efectos negativos fueron parcialmente compensados por menor costo de extracción debido a menor exposición a campos maduros, y mayores ventas estacionales de gas.

En la comparación interanual, la caída 7% en el Ebitda fue principalmente por menores precios de combustibles, a su vez compensados parcialmente por expansión del shale y costos de extracción convencional aún mejores. Ahora, excluyendo campos maduros, esas ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones del 2T25 hubiera ascendido a US$1.250 millones.

Las inversiones en el período informado fueron de US$1.160 millones, es decir -5% respecto al trimestre anterior y -3% año contra año, mientras que el 71 % del CAPEX fue no convencional, principalmente shale, a partir del progresivo proceso de edsinversión en campos maduros a través del Plan Andes.

YPF con el foco en Vaca Muerta

El foco estratégico de la petrolera en el desarrollo de Vaca Muerta se acentúa con una producción de shale que promedió los 145.000 barriles diarios, que si bien resultó en una caída de 1% entre trimestres tuvo un alza de 28% frente al segundo periodo del año pasado. El shale oil representa asi el 59 % del total de petróleo, frente al 55% del trimestre anterior y el 46% de 2024.

A pesar del crecimiento del shale, por primera vez en mucho tiempo la producción total de petróleo equivalente que fue de 545.700 barriles en el segundo trimestre, cayó 1,2% frente a los 552.100 del primer período del año. El crudo que alcanzó 247.900 barriles diarios, tuvo una caída entre trimestres de 8,2% por menor producción convencional (-16% t/t).

La producción de gas, en tanto, creció 6% entre trimestres, principalmente por mayor demanda estacional en el invierno e impulsada por el aumento de la producción de shale gas en los bloques Rincón del Mangrullo y Aguada de la Arena.

La compañía destacó que incluso luego de reducir la participación en Aguada del Chañar -que cedio la mitad accionaria a CGC-, el nivel de producción fue estable engre trimestre por el crecimiento en La Angostura Sur I (Hub-Sur). Además, acaba de firmar un acuerdo vinculante para adquirir 45% de los bloques La Escalonada y Rincón La Ceniza a Total Austral por US$500 millones.

Las razones de un salto de exportaciones

En cuanto a las exportaciones de petróleo fueron 44.000 barriles diarios promedio, siendo un 20% superior al primer trimestre por ventas extraordinarias del petróleo pesado Escalante, dado que la refinería La Plata estuvo en mantenimiento programado, mientras que año contra año crecieron un 43%, impulsado también por la expansión del petróleo shale.

YPF también informó que los ingresos netos fueron US$4.641 millones (+1% t/t), principalmente por mayor demanda estacional de gas y gasoil, además del aumento de exportaciones de petróleo especialmente Escalante y granos y harinas impulsado por menores aranceles de exportación.

Dichos efectos fueron parcialmente compensados por el impacto de la contracción del Brent en sus productos refinados, en particular combustibles locales, así como por la menor demanda estacional de nafta.

Los resultados de la refinación y venta de naftas

El crudo procesado promedió 301 kbbl/d (-5% t/t), alcanzando casi el 90% de utilización de la refinería, debido principalmente a la disponibilidad limitada en la refinería La Plata por mantenimiento programado en mayo.El volumen de ventas locales de combustibles fueron 3.532 km3 (+4% t/t), impulsado por mayor demanda estacional de gasoil, ligeramente compensada por menor demanda estacional de nafta.

Los precios promedio netos locales de combustibles medidos en dólares disminuyeron 8% t/t, debido principalmente a la baja en los precios de referencias internacionales, compensada en parte por los ajustes de precios aplicados. Como resultado, la brecha con las paridades de importación se ubicó en -1% (frente a +1%en 1T25 y -5% en 2T24).