Argentina sorprende con nuevos hallazgos: oro y plata en Santa Cruz y el yacimiento Diablillos en Salta, que promete escala internacional

La exploración minera en Argentina sumó un nuevo capítulo con el hallazgo de una veta de oro y plata en el Macizo del Deseado, en Santa Cruz. La compañía canadiense Astra Exploration llevó adelante una perforación en la zona de La Manchuria, ubicada en el centro oeste de la región.

Los pozos LM-107A y LM-108A arrojaron resultados asombrosos: 199,3 gramos por tonelada de oro y 8,356 gramos por tonelada de plata. El hallazgo no solo fue sorpresivo por su magnitud, sino también porque se comprobó que el proceso de extracción será "más extenso y complejo de lo proyectado".

El siguiente paso será continuar con las perforaciones para dimensionar el potencial completo del depósito, que ya es visto como un hallazgo fuera de lo común.

El proyecto salteño que acapara la atención global

El descubrimiento en Santa Cruz no es el único que pone a Argentina en el radar internacional. En Salta, el proyecto Diablillos, liderado por AbraSilver, volvió a captar la mirada del sector con su última actualización de recursos.

El yacimiento registró 199 millones de onzas de plata y 1,72 millones de onzas de oro, incorporando en total 104 millones de toneladas en su nuevo informe técnico. Con estos resultados, los depósitos Oculto, JAC, Fantasma, Laderas y Sombra se posicionan como pilares clave de una de las iniciativas más prósperas del NOA.

Además, la compañía incluyó por primera vez el componente de lixiviación en pilas, una mejora técnica que amplía las posibilidades de procesamiento. Este nuevo Informe de Recursos Minerales (MRE) servirá como base para el Estudio de Factibilidad Definitivo, previsto para el primer trimestre del próximo año.

Crecimiento sin precedentes en los recursos

AbraSilver avanza con la fase V de perforaciones, con 20.000 metros adicionales ya financiados. El objetivo es seguir ampliando los recursos, con foco en nuevas áreas de interés como Oculto Este.

Los números respaldan el entusiasmo: respecto a noviembre de 2023, los recursos medidos e indicados crecieron un 25% en plata y un 14% en oro, mientras que los recursos inferidos se dispararon un 330%.

Los avances en JAC fueron determinantes, con un aumento del 148% en tonelaje y un 70% en plata contenida. En tanto, en Oculto, el crecimiento llegó al 23% en tonelaje, con subas de 11% en plata y 14% en oro.

Innovación y proyecciones para el futuro

El proyecto Diablillos no solo avanza en cantidad, también en calidad. En Oculto, se mejoraron los procesos metalúrgicos mediante pruebas de lixiviación en tanques, en pilas y estudios de biolixiviación. En JAC, la presencia de clorargirita, un mineral de fácil recuperación, brindó resultados sorprendentes.

Con estos progresos, la empresa planea solicitar su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que le abriría nuevas oportunidades de desarrollo.

Diablillos ya es considerado el proyecto de plata más prometedor de Argentina y uno de los diez más relevantes de Latinoamérica. El potencial del depósito lo ubica como una pieza central para el futuro del sector minero argentino, que una vez más logra captar la atención internacional.