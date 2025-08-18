A medida que la IA se inserta en las estructuras corporativas, un análisis de PwC demuestra que los humanos se valorizan con su uso, no se deprecian

El Barómetro Global de Empleos en IA de PwC para 2025, que analiza más de mil millones de ofertas de empleo a nivel mundial, reveó que la Inteligencia Artificial (IA) puede aumentar el valor de las personas, no reducirlo, incluso en los trabajos con mayor potencial de automatización.

El crecimiento de los ingresos en las industrias expuestas a IA se aceleró considerablemente desde 2022, el año de lanzamiento de ChatGPT 3.5. Desde entonces, el valor generado en las industrias mejor posicionadas para usar IA se disparó.

En consecuencia, la inteligencia artificial está haciendo que los trabajadores sean más valiosos, con aumentos salariales el doble de rápidos en las industrias más expuestas a la IA en comparación con aquellas menos expuestas. De hecho, PwC encontró que los salarios están aumentando incluso en los roles con mayor potencial de automatización cuando los trabajadores utilizan IA, lo que sugiere que las preocupaciones sobre una posible desvalorización generalizada de estos cargos podrían estar equivocadas.

El informe indica que los trabajos que requieren de habilidades de IA ofrecen una prima salarial (sobre roles similares que no requieren de habilidades de IA) en todas las industrias analizadas, con una prima promedio del 56%, frente al 25% del año pasado.

Habilidades laborales en la era de la IA

El cambio de habilidades impulsado por la IA se está acelerando. La inteligencia artificial está redefiniendo los roles cada vez más rápido y generando transformaciones rápidas en las habilidades necesarias para tener éxito en los trabajos potenciados por esta tecnología. Los trabajadores deben demostrar que cuentan con las capacidades necesarias para destacar en la era de la IA.

A la vez, el valor que aportan los trabajadores que utilizan la IA es evidente en la prima salarial que reciben quienes poseen habilidades como "prompt engineering".

"Comparamos los salarios de trabajadores en un mismo cargo cuya única diferencia era tener o no habilidades en IA, y encontramos que, en promedio, quienes cuentan con estas competencias ganan significativamente más. Además, todas las industrias que analizamos ofrecen primas salariales por habilidades en IA", indica PwC en su Barómetro.

Como contraparte, la consultora concluye que algo que está en retroceso es la demanda de títulos formales por parte de los empleadores para todos los trabajos, pero en especial para los más expuestos a la IA: el porcentaje de trabajos aumentados por IA que requieren un título cayó 7 puntos porcentuales entre 2019 y 2024, del 66% al 59%, y 9 puntos porcentuales (del 53% al 44%) para trabajos automatizados por IA.

Crecimiento 3 veces mayor en ingresos por colaborador

La inteligencia artificial puede hacer que los trabajadores sean más productivos y les permita generar mayor valor. Desde 2022, cuando aumentó significativamente la conciencia sobre el potencial de esta tecnología, el crecimiento de los ingresos en las industrias con mayor capacidad para adoptarla casi se cuadruplicó.

"Esto sugiere que las inversiones en IA están dando resultados. La promesa de esta tecnología está demostrando ser real, y todavía estamos en las primeras etapas de su adopción", indica PwC en su Barómetro.

Desde 2022, el crecimiento de la productividad casi se cuadruplicó en las industrias más expuestas a la IA (por ejemplo, servicios financieros, publicación de software), pasando del 7% de 2018-2022 al 27% de 2018-2024.

Por el contrario, la tasa de crecimiento de la productividad en las industrias menos expuestas a la IA (por ejemplo, minería, hospitalidad) disminuyó del 10% al 9% durante el mismo período.

Las industrias que incorporan IA también son las que generan más empleo. Si bien las ocupaciones con menor exposición a la IA experimentaron un fuerte crecimiento del empleo (65%) en los últimos años (2019-2024), el crecimiento se mantuvo sólido incluso en las ocupaciones más expuestas (38%).

Dentro de las ocupaciones más expuestas, los trabajos se pueden dividir en "automatizados" (es decir, el trabajo contiene algunas tareas que la IA puede llevar a cabo) y "aumentados" (es decir, donde la IA ayuda a un ser humano a hacer mejor su trabajo). En ambas clasificaciones entre 2019-24, el número de empleos está creciendo en todas las industrias analizadas, aunque los puestos de trabajo aumentados generalmente están creciendo más rápido, según PwC.

Inversores y grupos de interés, en la era de la IA

Mientras la IA se consolida como motor de innovación y generación de valor, la transparencia emerge como un pilar clave para generar confianza y garantizar un desarrollo sostenible. Así lo revela el informe "AI and transparency: A new age of corporate responsibility", desarrollado por PwC, que destaca cómo la integración responsable de la IA en las estrategias corporativas está redefiniendo las expectativas de inversores, reguladores y otros grupos de interés.

Según la Global Investor Survey 2024 de PwC, el 73% de los inversores considera que las empresas deben acelerar la adopción de soluciones de IA a gran escala. Sin embargo, esta expectativa viene acompañada de una demanda clara: mayor transparencia sobre cómo se implementa, gobierna y supervisa esta tecnología.

A pesar del entusiasmo por el potencial de la IA, persiste una brecha de confianza. Solo el 49% de los CEO espera mejoras en la rentabilidad gracias a la IA generativa, y apenas un tercio se siente plenamente confiado en su implementación. En este escenario, la transparencia no es solo una buena práctica, sino una necesidad estratégica.

"Ante el creciente número de regulaciones a nivel global, como la Ley de IA de la Unión Europea o las normativas emergentes en Estados Unidos y Asia, los inversores ya no se conforman con referencias vagas, y están pidiendo informaciones cada vez más claras y detalladas sobre el uso de la IA, su gobierno corporativo y sus impactos", comentó Roberto Cruz, socio de PwC Argentina responsable de la práctica de IA e Innovación Digital.

El uso de IA también plantea desafíos significativos, desde sesgos en los modelos hasta el impacto ambiental por el consumo energético de los centros de datos, las empresas deben adoptar marcos sólidos de gobierno corporativo para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo.

El informe identifica tres áreas críticas de riesgo:

Diseño tecnológico : falta de transparencia en modelos de terceros y riesgos de sesgo o desinformación.

: falta de transparencia en modelos de terceros y riesgos de sesgo o desinformación. Infraestructura y medio ambiente : alto consumo de recursos y generación de residuos electrónicos.

: alto consumo de recursos y generación de residuos electrónicos. Despliegue y uso: decisiones erróneas, falta de capacitación y posibles impactos sociales negativos.

Para avanzar hacia una IA transparente y sostenible, PwC propone tres acciones clave:

Aprovechar los inventarios de IA para evaluar riesgos y oportunidades. Fortalecer las prácticas de IA responsable alineadas con los objetivos estratégicos. Mejorar los informes corporativos para contar una historia coherente y basada en datos.

"La IA está transformando el mundo empresarial, pero su verdadero valor se materializa cuando se implementa con responsabilidad y transparencia. Las empresas que lideren este cambio no solo ganarán en eficiencia y competitividad, sino también en confianza y legitimidad ante sus grupos de interés" concluyó Diego López de PwC Argentina a cargo de la práctica de Sustainability.