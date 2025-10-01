Revolución del cobre: minera invertirá en Argentina lo mismo que Trump prometió a Milei

El CEO de Glencore afirmó que sus proyectos en San Juan y Catamarca tendrán un rol clave en un industria de 100.000 empleos y exportaciones por u$s20.000 M

La minera suiza Glencore tiene previsto producir medio millón de toneladas de cobre en 10 años, a partir del desarrollo de las minas de El Pachon, en San Juan, y Agua Rica, en Catamarca, que acaba de presentar al RIGI con una propuesta de inversión total de unos u$s13.000 millones. Sin embargo, con el correr de los años las inversiones pueden alcanzar los u$s20.000 millones, lo que le permitiría llegar al millón de toneladas al 2040.

Se trata de una cifra más que importante: de hecho, es el monto que -se especula- aportará el presidente de Estados Unidos Donald Trump a modo de salvataje para Argentina mediante el swap y otros instrumentos.

Así lo estimó semanas atrás el CEO de Glencore, Martín Pérez de Solay, al destacar el enorme potencial de la Argentina para convertirse en un actor clave en el mercado global del cobre, en un contexto de creciente demanda mundial.

Actualmente, el mundo produce entre 25 y 26 millones de toneladas, pero se estima que el consumo alcanzará los 35 millones de toneladas para el año 2035. Este incremento proyectado de casi un 40% en diez años es significativo para un commodity y subraya la urgencia de encontrar nuevas fuentes de producción.

Pérez Solay destacó que, a diferencia de países como Chile, que llevan cien años produciendo y se enfrentan a yacimientos con rendimientos decrecientes, la Argentina ofrece un potencial inexplorado. La falta de producción en la última década implica que todo el cobre que se extraiga del país será incremental para el mercado global.

Proyecciones de Glencore y la Argentina

La Argentina tiene el potencial de producir 2 millones de toneladas de cobre en los próximos 10 años, lo que la convierte en el único país capaz de agregar una cantidad tan significativa a la oferta global. Glencore, a través de sus proyectos Agua Rica y El Pachón, ha presentado un plan para contribuir con 500.000 toneladas de esas 2 millones.

El proyecto El Pachón, en particular, tiene un potencial de crecimiento que podría duplicar su producción inicial. Esto posiciona a la multincional suiza para "producir cerca de un millón de toneladas de cobre en la Argentina en los próximos 10 a 15 años, lo cual es central para la estrategia global de la compañía", estimó Solay.

De la inversión total, se espera que entre el 60% y el 70% quede en el país, lo que generaría un efecto positivo en la balanza de divisas y en la economía local. En cuanto a las exportaciones, el valor estimado de los 2 millones de toneladas de cobre podría alcanzar los u$s20.000 millones anuales a precios proyectados.

Todo ese desarrollo es posible porque "el mundo tiene un problema importante que es de dónde sacamos ese cobre" que va a necesitar de ahora y en las próximas décadas. "Es muy fuerte lo que estamos viendo en términos de consumos de data centers, en términos de electromovilidad y consumo de energía renovable".

Empleo y Desarrollo Local

Pérez Solay subrayó que la revolución del cobre no solo es económica, sino también social. "La producción de 2 millones de toneladas de cobre generaría unos 25.000 puestos de trabajo directos, principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y San Juan, donde se concentran los siete proyectos principales".

Además, se estima que por cada empleo directo se crearían cuatro empleos indirectos, elevando el total de puestos de trabajo a cerca de 100.000. Durante la etapa de construcción, se emplearían entre 50.000 y 70.000 personas a lo largo de 10 años, lo que representaría un impulso significativo para las economías regionales.

Pero semejante demanda de trabajadores también conlleva "la gran necesidad de formar y capacitar mucha gente" para para construir y la operación.

El CEO concluyó que, con un mundo necesitado de cobre y un gobierno argentino comprometido a generar un marco de estabilidad las condiciones están dadas para que la Argentina aproveche esta oportunidad histórica. La apertura del sector minero, impulsada en parte por el crecimiento del litio, está permitiendo que proyectos de larga data, como El Pachón con 60 años ,de existencia, finalmente vean la luz.